Emekliye %65,39'luk yeni zam onayı geldi! 7.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luların maaşı en düşük 10.356 TL oldu! Nihai tablo açılıyor; %12'lik refah payı ile...

1 Emekli ve memur maaşları üzerinde etkili olan enflasyon rakamları, güncel tahminlerle şekillenmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıkladığı yeni enflasyon tahmini, 2023 yılı beklentilerini güncelledi. Bu gelişmeler, 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yansıyacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...

2 Merkez Bankası Tahmin Değişikliği



Merkez Bankası, enflasyonda düşüş yaşanmasıyla birlikte yıl sonu tahminlerini revize etti. Yeni tahmine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 38,08 olması bekleniyor. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammını etkileyecek.