Emekliye %65,39'luk yeni zam onayı geldi! 7.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luların maaşı en düşük 10.356 TL oldu! Nihai tablo açılıyor; %12'lik refah payı ile...

Emekli ve memur maaşları üzerinde etkili olan enflasyon rakamları, güncel tahminlerle şekillenmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde açıkladığı yeni enflasyon tahmini, 2023 yılı beklentilerini güncelledi. Bu gelişmeler, 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yansıyacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte yeni tablo...
Merkez Bankası Tahmin Değişikliği
Merkez Bankası, enflasyonda düşüş yaşanmasıyla birlikte yıl sonu tahminlerini revize etti. Yeni tahmine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 38,08 olması bekleniyor. Bu durum, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammını etkileyecek.
Memur Maaşlarındaki Değişim
Memur maaşlarındaki artışlar, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı gibi faktörlere bağlı olarak belirleniyor. Yapılan hesaplamalara göre, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09, toplu sözleşme zammı ile birlikte 5 aylık memur zammı yüzde 45 olarak gerçekleşti. Yeni Merkez Bankası tahminine göre, memur maaşlarındaki zam oranı yüzde 49,80'e kadar çıkabilir.