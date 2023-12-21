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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023, 13:46 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023, 16:12

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Zam + enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı o rakamı geçecek!

Gözler maaş zamlarına çevrildi... 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin Ocak'ta maaşına yüzde 15'lik zamla birlikte eklenecek enflasyon farkı için yeni ipucu geldi. Yeni tahmin ne getirecek? Memurların ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar artacak? İşte tüm detayları...

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 15 toplu sözleşme zammına ilave edilecek enflasyon farkı büyük ölçüde şekillenirken, son veri için gözler 3 Ocak'a çevrildi.

5 AYLIK ENFLASYON FARK NE ÇIKTI?

Enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 olarak gerçekleşti. Bu orana göre 5 ayda memurlar ve memur emeklileri için yüzde 26.09 enflasyon farkı oluştu. Hakem Kurulu'nun belirlediği yüzde 15'lik Ocak ayı zam oranı 5 aylık enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45'e ulaştı. Kesin fark için geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.

İŞTE YENİ TAHMİN

Bu veri için 3 Ocak beklenirken, yeni bir ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı verilerine göre, endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak ifade etti.

EN AZ MEMUR MAAŞI 33 BİN 102 TL

Bu tahmine göre ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 38.59 olurken, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 30.74'e, Ocak zammı da yüzde 50.35'e ulaşacak. Bu oran en düşük maaşı ise memurlarda 22 bin 17 liradan 33 bin 102 liraya çıkaracak. Memur emeklilerinde de en düşük maaş 9 bin 877 liradan 14 bin 850 liraya yükselecek.

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