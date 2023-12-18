Asgari ücrette son 30 yılın en yüksek zammı! Masada hangi rakamlar var? Zam senaryoları neler? İşte detaylar...

Asgari ücrette milyonlar artık geri sayıma geçti. Merakla beklenen kararda ortaya çıkan zam senaryolarını milyonlarca kişi yakından takip ederken, Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman kulislerde konuşulan rakamları, masadaki son gelişmeleri A Haber'de aktardı. Peki son 30 yılın en yüksek zammı mı geliyor? Masada hangi rakamlar var? Zam senaryoları neler? İşte detaylar...
Milyonların gözü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için geri sayıma çevrildi.
2024'te asgari ücret zammı ne kadar olacak? Hangi senaryolar öne çıkıyor, ne zaman netleşiyor? gibi birçok sorunun cevabını Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, A Haber'de masadaki rakamlarla birlikte tek tek açıkladı.
Ali Duman'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
Bugün, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bilindiği üzere 5 kişilik işçi sendikalarının masasında 4 tane işçimiz var. 4 tane işçimiz orada olduğu için diğer haklardan bahsetmiş olma olasılıkları yüksek.