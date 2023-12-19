Kadınlara 2.000 TL devlet desteği yapılıyor! 2 ayda 1 hesaplara geçecek! Yeni yıl gelmeden önce alın! TCKN 0,2,4,6,8 ile bitenler...

1 Türkiye genelinde ekonomik destek sağlama hedefiyle çalışmalarını sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınlara yönelik yeni bir sosyal yardım programını hayata geçirdi. Rastgele bir kazanç koşulu aranmaksızın sağlanan bu yardım, vatandaşlara maddi anlamda önemli bir rahatlık sunuyor. Detayları haberimizde...

2 Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir. Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar faydalanabilmektedir. 1.000 TL ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.