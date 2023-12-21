Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranının belli olması için artık sayılı gün kaldı. Enflasyon zammı 3 Ocak'ta belli olacak, aynı ay içinde de hesaplara yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisi gösterecek. 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, zam oranı o kadar olacak.





ŞU ANA KADAR NE OLDU?



Şu ana kadar 5 aylık veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Temmuz enflasyonu yüzde 9.49, Ağustos enflasyonu yüzde 9.09, Eylül enflasyonu yüzde 4.75, Ekim ayı enflasyonu yüzde 3.43, Kasım ayı enflasyonu ise yüzde 3.28 olarak gerçekleşti. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 33.66 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı verisi kaldı.





İŞTE ENDEKSTEN ÇIKAN ORAN



Zam oranı için gözler 3 Ocak'a çevrilirken, artışa ilişkin yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin İstanbul Üniversitesi ile geliştirdiği 'Finansal Kurumlar Birliği Ekonomik Görünüm Endeksi'nin (FKB-EGE) Aralık ayı bülteni yayımlandı. Buna göre, endeks katılımcıları enflasyon beklentilerini 2023 yıl sonu için yüzde 65.99 olarak ifade etti. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 38.59 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da bu durumda yüzde 38.59 olacak.





EK İYİLEŞTİRME DE BEKLENİYOR



Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sadece enflasyon artışı beklenmiyor. Bir iyileştirme de gündemde. Burada 2 formül bulunuyor. İlkine göre, emeklilerin enflasyon zammı refah payı ile artırılabilir. Bu kapsamda emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.





TABAN AYLIK DEĞİŞİR Mİ?



Emeklilere yönelik iyileştirmede ikinci formül de taban emekli aylığına ilişkin… Bu kapsamda halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor. Burada da 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.





İYİLEŞTİRME NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



İyileştirmenin de 3 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. Refah payı ve taban aylık artışı yasa ile sağlanacağı için, hazırlanacak düzenleme hızla Meclis'e sevk edilecek. Böylece maaş dönemine yetiştirilecek.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK? (TL)



Mevcut maaş: 7.500,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.394,25

Mevcut maaş: 7.600,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.532,84

Mevcut maaş: 7.700,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.671,43



Mevcut maaş: 7.800,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.810,02

Mevcut maaş: 7.900,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 10.948,61

Mevcut maaş: 8.000,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.087,20

Mevcut maaş: 8.100,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.225,79

Mevcut maaş: 8.200,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.364,38



Mevcut maaş: 8.300,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.502,97

Mevcut maaş: 8.400,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.641,56

Mevcut maaş: 8.500,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.780,15

Mevcut maaş: 8.600,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 11.918,74

Mevcut maaş: 8.700,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.057,33

Mevcut maaş: 8.800,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.195,92



Mevcut maaş: 8.900,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.334,51

Mevcut maaş: 9.000,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.473,10

Mevcut maaş: 9.050,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.542,40

Mevcut maaş: 9.100,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.611,69

Mevcut maaş: 9.200,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.750,28

Mevcut maaş: 9.300,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 12.888,87

Mevcut maaş: 9.400,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.027,46



Mevcut maaş: 9.500,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.166,05

Mevcut maaş: 9.600,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.304,64

Mevcut maaş: 9.700,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.443,23

Mevcut maaş: 9.800,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.581,82

Mevcut maaş: 9.900,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.720,41

Mevcut maaş: 10.000,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.859,00



Mevcut maaş: 10.100,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 13.997,59

Mevcut maaş: 10.200,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.136,18

Mevcut maaş: 10.300,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.274,77

Mevcut maaş: 10.400,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.413,36

Mevcut maaş: 10.500,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.551,95

Mevcut maaş: 10.600,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.690,54

Mevcut maaş: 10.700,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.829,13



Mevcut maaş: 10.800,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 14.967,72

Mevcut maaş: 10.900,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.106,31

Mevcut maaş: 11.000,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.244,90

Mevcut maaş: 11.100,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.383,49

Mevcut maaş: 11.200,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.522,08

Mevcut maaş: 11.300,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.660,67

Mevcut maaş: 11.400,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.799,26



Mevcut maaş: 11.500,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 15.937,85

Mevcut maaş: 11.600,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.076,44

Mevcut maaş: 11.700,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.215,03

Mevcut maaş: 11.800,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.353,62

Mevcut maaş: 11.900,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.492,21



Mevcut maaş: 12.000,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.630,80

Mevcut maaş: 12.100,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.769,39

Mevcut maaş: 12.200,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 16.907,98

Mevcut maaş: 12.400,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.185,16

Mevcut maaş: 12.500,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.323,75



Mevcut maaş: 12.600,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.462,34

Mevcut maaş: 12.700,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.600,93

Mevcut maaş: 12.800,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.739,52

Mevcut maaş: 12.900,00

Yüzde 38.59 zamlı maaş: 17.878,11