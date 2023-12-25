SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye %61.9'luk yeni zam onayı çıktı! SSK, BAĞ-KUR'a %12'lik Refah Payı artışı eklenecek! Nihai tablo yayılıyor; 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında artış yapılacağını öngörüyoruz" açıklamasının ardından, emekli maaş zammı konusundaki detaylar merak edildi. 2024 yılında emekli maaşlarına yönelik son dakika gelişmeleri, milyonlarca emeklinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Enflasyona dayalı olarak belirlenen emekli zam oranı yüzde 33,66 olarak açıklandı, ancak net rakamlar Aralık ayı enflasyon oranıyla netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teknik ve bütçe çalışmaları hızla devam ediyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 17:52 Güncelleme 25 Aralık 2023, 19:19
Emekliye %61.9’luk yeni zam onayı çıktı! SSK, BAĞ-KUR’a %12’lik Refah Payı artışı eklenecek! Nihai tablo yayılıyor; 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar... 1

2024 yılında emekli maaşlarına yönelik hesaplamalar ve tahminler hızla gelmeye başladı. Emekli ve memur maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Bu bağlamda, 2024 Ocak zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı belirlenecek. Emekli zam oranı, yılın 5 aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplandı ve geriye sadece Aralık verisi kaldı.

Emekliye %61.9’luk yeni zam onayı çıktı! SSK, BAĞ-KUR’a %12’lik Refah Payı artışı eklenecek! Nihai tablo yayılıyor; 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar... 2

Türkiye'deki SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında uygulanacak zam oranının belirlenmesine odaklandı. Enflasyon oranlarına bağlı olarak hesaplanacak bu zam, 3 Ocak'ta netleşecek ve aynı ay içinde emeklilerin hesaplarına yansıtılacak. Bu dönemde, emeklilerin enflasyon zammı, 2023 yılının ikinci yarısındaki TÜFE verilerine göre ayarlanacak.

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Zam + enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı o rakamı geçecek!
Emekliye %61.9’luk yeni zam onayı çıktı! SSK, BAĞ-KUR’a %12’lik Refah Payı artışı eklenecek! Nihai tablo yayılıyor; 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar... 3

Son 5 Ayda Enflasyon Durumu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz'dan Kasım'a kadar olan beş aylık dönemde enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

SON DAKİKA