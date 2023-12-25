Emekliye %61.9'luk yeni zam onayı çıktı! SSK, BAĞ-KUR'a %12'lik Refah Payı artışı eklenecek! Nihai tablo yayılıyor; 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

2024 yılında emekli maaşlarına yönelik hesaplamalar ve tahminler hızla gelmeye başladı. Emekli ve memur maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor. Bu bağlamda, 2024 Ocak zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı belirlenecek. Emekli zam oranı, yılın 5 aylık enflasyon verileri üzerinden hesaplandı ve geriye sadece Aralık verisi kaldı.
Türkiye'deki SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak ayında uygulanacak zam oranının belirlenmesine odaklandı. Enflasyon oranlarına bağlı olarak hesaplanacak bu zam, 3 Ocak'ta netleşecek ve aynı ay içinde emeklilerin hesaplarına yansıtılacak. Bu dönemde, emeklilerin enflasyon zammı, 2023 yılının ikinci yarısındaki TÜFE verilerine göre ayarlanacak.
Son 5 Ayda Enflasyon Durumu
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz'dan Kasım'a kadar olan beş aylık dönemde enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti: