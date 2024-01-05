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Emekliye %4 ek zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya %12 puan refah payı artışı masada! En düşük emekli maaşı %50'ye yakın...

Ocak-Haziran dönemi için planlanan emekli maaşı zammı, yüzde 37,57 artışla emeklilerin alım gücünü önemli ölçüde artıracak. 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli maaşlarındaki düzenlemelerin ele alınması beklenirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, emekli maaşlarını düzenlemek adına bütçe sınırlarını zorlamaya hazırlandığı belirtiliyor. Emekli zammı için atılacak adımlarda özellikle düşük gelir grubundaki emeklilerin gözetileceği vurgulanıyor. 7.500 TL alana emekliye enflasyon artışına ek 12 puan refah payı eklenmesi bekleniyor. Peki, emekliye ek zam var mı? Refah payı maaşa eklenecek mi? İşte en yeni hesaplarla maaş tablosu haberimizde...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 16:24 Güncelleme 05 Ocak 2024, 16:24
Emekliye %4 ek zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya %12 puan refah payı artışı masada! En düşük emekli maaşı %50’ye yakın... 1

Türkiye'de 6 aylık enflasyon rakamları netleşti ve bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak kesinleşti. Aynı dönemde toplu sözleşme çerçevesinde memur zammı da yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Hükümet, emeklilere ek zam ve en düşük emekli maaşı için yeni çalışmalar yapma hazırlığında. Peki, en düşük emeklli maaşına ek zam gelecek mi? Refah payı ile maaşlar ne kadar zamlanacak? İşte detaylar...

Emekliye %4 ek zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya %12 puan refah payı artışı masada! En düşük emekli maaşı %50’ye yakın... 2

REFAH PAYI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Mevcut tabloya göre emekli sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında 11.68 puanlık bir zam farkı oluştu. 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla birlikte yüzde 37.57 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklisine refah payı eklenmesi için harekete geçildi.

Emekliye %4 ek zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR’luya %12 puan refah payı artışı masada! En düşük emekli maaşı %50’ye yakın... 3

Edinilen bilgiye göre çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı alternatifleri içeren bir çalışma yaparak başkan Erdoğan'la paylaşacak.

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