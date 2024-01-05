Emekliye %4 ek zam hesabı çıktı! 7.500 TL alan SSK, BAĞ-KUR'luya %12 puan refah payı artışı masada! En düşük emekli maaşı %50'ye yakın...

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Türkiye'de 6 aylık enflasyon rakamları netleşti ve bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak kesinleşti. Aynı dönemde toplu sözleşme çerçevesinde memur zammı da yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Hükümet, emeklilere ek zam ve en düşük emekli maaşı için yeni çalışmalar yapma hazırlığında. Peki, en düşük emeklli maaşına ek zam gelecek mi? Refah payı ile maaşlar ne kadar zamlanacak? İşte detaylar...