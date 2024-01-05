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Bu kişiler EYT'yi beklemesin! 1999-2000-2007 sigorta prim yılına göre erken emeklilik yaş tablosu çıktı! 3600 prim yeterli, 10-15 yılı olan...

1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yaş şartı olmadan emekli olma imkanı sağlıyor. Bu düzenleme kapsamında, prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan yaklaşık 3 milyon vatandaş, emeklilik hakkına erişirken, bu rakamın 5 milyonu aşması bekleniyor. 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Kısmi emeklilik için devreye giren bu kademeli yaş şartı, sigortalıların emeklilik hakkını elde etmek adına belirli yaş ve prim günü koşullarını yerine getirmelerini öngörüyor.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 18:57 Güncelleme 05 Ocak 2024, 18:57
Bu kişiler EYT’yi beklemesin! 1999-2000-2007 sigorta prim yılına göre erken emeklilik yaş tablosu çıktı! 3600 prim yeterli, 10-15 yılı olan... 1

1999 öncesi sigortalılara yaş şartsız emeklilik fırsatı sunan düzenleme, 1999 sonrası sigortalıları için ise kademeli yaş şartı ve prim sistemi getiriyor. İşte, kısmi emeklilik için merak edilen yaş ve prim tabloları...

Bu kişiler EYT’yi beklemesin! 1999-2000-2007 sigorta prim yılına göre erken emeklilik yaş tablosu çıktı! 3600 prim yeterli, 10-15 yılı olan... 2

Türkiye'de 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olanlar için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında 3 Mart'tan itibaren 2 milyon EYT'linin emeklilik başvurusunu yaparak haklarını elde ettiği belirtiliyor. Bu düzenleme ile birlikte toplam EYT'li sayısının 5 milyona yaklaşması bekleniyor.

Bu kişiler EYT’yi beklemesin! 1999-2000-2007 sigorta prim yılına göre erken emeklilik yaş tablosu çıktı! 3600 prim yeterli, 10-15 yılı olan... 3

EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik şartlarını kapsadığından, bu tarihten sonra sigortalı olanların şartları da merak konusu oldu. Hizmet akdi ile çalışanların emeklilik şartları, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor.

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