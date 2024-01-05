Bu kişiler EYT'yi beklemesin! 1999-2000-2007 sigorta prim yılına göre erken emeklilik yaş tablosu çıktı! 3600 prim yeterli, 10-15 yılı olan...

1 1999 öncesi sigortalılara yaş şartsız emeklilik fırsatı sunan düzenleme, 1999 sonrası sigortalıları için ise kademeli yaş şartı ve prim sistemi getiriyor. İşte, kısmi emeklilik için merak edilen yaş ve prim tabloları...

2 Türkiye'de 1999 yılı öncesinde sigorta girişi olanlar için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında 3 Mart'tan itibaren 2 milyon EYT'linin emeklilik başvurusunu yaparak haklarını elde ettiği belirtiliyor. Bu düzenleme ile birlikte toplam EYT'li sayısının 5 milyona yaklaşması bekleniyor.