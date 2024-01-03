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Haberler Ekonomi Videoları Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024, 11:49 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024, 11:56

SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU! En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? Refah payı eklendi mi? | KÖK AYLIK (KÖK Maaş) ne kadar?

SSK BAĞKUR emekli zammı belli oldu. Peki; En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? Refah payı eklendi mi? KÖK AYLIK nedir? Kök Maaş ne kadar? Torba Yasa ne durumda? İşte detaylar...

Düşük gelir grubundaki emeklilerin maddi koşullarını iyileştirmek amacıyla, SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşlarında artış yapılacak. Bu düzenleme ile emeklilerin temel gelir düzeyi güçlendirilecek ve yaşam standartlarına daha uygun hale getirilecek.Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen reformlar arasında refah payı ve seyyanen zam da bulunuyor. Bu kapsamda, emeklilerin genel refah seviyesini artırmak amacıyla refah payı uygulaması gündeme alınıyor. Peki, 2024 refah payı belli oldu mu? İşte detaylar...

REFAH PAYI İLE ARTIYOR!

Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sadece enflasyon artışı beklenmiyor. Bir iyileştirme de gündemde. Burada 2 formül bulunuyor. İlkine göre, emeklilerin enflasyon zammı refah payı ile artırılabilir. Bu kapsamda emeklilerin zam oranlarının yüzde 50 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

TABAN AYLIK YÖNTEMİ!

Emeklilere yönelik iyileştirmede ikinci formül de taban emekli aylığına ilişkin… Bu kapsamda halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması bekleniyor. Burada da 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.

HESABA NE ZAMAN YATACAK?

İyileştirmenin de 3 Ocak tarihinde açıklanması bekleniyor. Refah payı ve taban aylık artışı yasa ile sağlanacağı için, hazırlanacak düzenleme hızla Meclis'e sevk edilecek. Böylece maaş dönemine yetiştirilecek.

SEYYANEN ZAM VAR MI?

Seyyanen zam ya da oransal artış formülleri gündemde. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin de artırılması söz konusu olabilir.

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