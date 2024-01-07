Emekliye %11.68 puanlık ek zam oluştu! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR'luya %5 ek ödeme + refah payı + seyyanen zam formülü! 7.500-8.000 TL aylıklar...

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Kamu, SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi amacıyla önemli adımlar atılıyor. Hükümet, refah payı çalışmaları sırasında bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için harekete geçerek en düşük emekli aylıklarını 10 bin lirayı aşacak şekilde düzenleme yapacak. İşte masadaki oranlar ve yeni maaş tabloları...