Emekliye %11.68 puanlık ek zam oluştu! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR'luya %5 ek ödeme + refah payı + seyyanen zam formülü! 7.500-8.000 TL aylıklar...

Kamu, SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi amacıyla önemli adımlar atılıyor. Hükümet, refah payı çalışmaları sırasında bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için harekete geçerek en düşük emekli aylıklarını 10 bin lirayı aşacak şekilde düzenleme yapacak. İşte masadaki oranlar ve yeni maaş tabloları...
11.68 ZAM FARKI ÇIKTI
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamma çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının kısmen giderilmesi bekleniyor.
Emekliye moral zammını gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.