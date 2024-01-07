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Emekliye %11.68 puanlık ek zam oluştu! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR'luya %5 ek ödeme + refah payı + seyyanen zam formülü! 7.500-8.000 TL aylıklar...

Emekliler için 6 aylık enflasyon oranının belirlenmesinin ardından, refah düzeyini artırmak amacıyla alternatif çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, yasa ile belirlenecek farklar sayesinde en düşük emekli maaşlarına destek sağlanacak. 2024 yılının ilk Kabine toplantısının merkezinde, emekli kök maaşlarına yapılacak düzenlemeler bulunuyor. Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri, detaylı bir şekilde ele alınacak. Peki, emekliye ek zam gelecek mi? Kök maaşlara refah payı eklenecek mi? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 09:36 Güncelleme 07 Ocak 2024, 09:36
Emekliye %11.68 puanlık ek zam oluştu! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR’luya %5 ek ödeme + refah payı + seyyanen zam formülü! 7.500-8.000 TL aylıklar... 1

Kamu, SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesi amacıyla önemli adımlar atılıyor. Hükümet, refah payı çalışmaları sırasında bu eşitsizliği ortadan kaldırmak için harekete geçerek en düşük emekli aylıklarını 10 bin lirayı aşacak şekilde düzenleme yapacak. İşte masadaki oranlar ve yeni maaş tabloları...

Emekliye %11.68 puanlık ek zam oluştu! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR’luya %5 ek ödeme + refah payı + seyyanen zam formülü! 7.500-8.000 TL aylıklar... 2

11.68 ZAM FARKI ÇIKTI

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü refah payı olarak yapılacak ek zamma çevrildi. Emekli Sandığı emeklileri ile SSK, Bağ-Kur emeklileri arasında oluşan 11.68 puanlık zam farkının kısmen giderilmesi bekleniyor.

Emekliye %11.68 puanlık ek zam oluştu! En düşük emekli maaşı alan SSK, BAĞ-KUR’luya %5 ek ödeme + refah payı + seyyanen zam formülü! 7.500-8.000 TL aylıklar... 3

Emekliye moral zammını gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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