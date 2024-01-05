İşsizlik maaşında neler değişti? Kimlerin ödeneği arttı? Tabloya bak ne alacağını gör

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor.

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NEYDİ, NE OLACAK?

İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. Yeni asgari ücretin 1 Ocak itibariyle net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 8 bin 1, en yükseği de 16 bin 2 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutara kademeli yansıyacak.