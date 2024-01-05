İşsizlik maaşında neler değişti? Kimlerin ödeneği arttı? Tabloya bak ne alacağını gör

Asgari ücret zammı ile işsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar değişiyor. İşsizlik maaşı en az 7 bin 940, en çok en çok 15 bin 880 liraya çıkıyor. Peki bu artış hemen mi uygulanacak? Halen işsizlik maaşı alanlara yansıyacak mı? Kimler, ne kadar alacak? İşte detayları...
Yeni asgari ücret, çalışanların yanı sıra işsizlere de yansıyacak. Asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı ödenek de, işsizlik ödeneğinin tavan tutarı da yükselecek.
10 AYA VARAN ÖDEME
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor.
NEYDİ, NE OLACAK?
İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. Yeni asgari ücretin 1 Ocak itibariyle net 17 bin 2, brüt 20 bin 2 lira olmasıyla en düşük işsizlik maaşı 8 bin 1, en yükseği de 16 bin 2 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 7 bin 940, en çok 15 bin 880 lira geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutara kademeli yansıyacak.