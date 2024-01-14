SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye %4 ek zam + %11.68 Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-BAĞ-KUR'luya %45'lik zam farkı oluştu! 7.500-7.700-7.800 TL kök aylık alanlar...

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yapılan zam oranlarına çevrildi. Yapılan resmi açıklamalar sonucunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57, memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeyle birlikte yüzde 49.25 oranında zam belirlendi. Ancak bu iki grup arasındaki 11.68 puanlık fark, ek artış ve refah payı konularını gündeme getirdi. Bu farkın ardından özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme çalışmaları yapıldı. Şimdi gözler karar için Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Peki, emekliye ek zam verilecek mi? Refah payı zammı ne ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 09:37 Güncelleme 14 Ocak 2024, 09:37
Emekliye %4 ek zam + %11.68 Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-BAĞ-KUR’luya %45’lik zam farkı oluştu! 7.500-7.700-7.800 TL kök aylık alanlar... 1

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir gelişmeye işaret ediyor. Hazırlanan ek zam düzenlemesi önümüzdeki hafta yapılacak Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Emekliye %4 ek zam + %11.68 Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-BAĞ-KUR’luya %45’lik zam farkı oluştu! 7.500-7.700-7.800 TL kök aylık alanlar... 2

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklileri bu ay zamlı maaşlarını alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç ihtimalli formüller konuşulurken memur emeklilerinin de zam farkları yatırılacak. Ancak burada kritik tarih ise Pazartesi günü.

Emekliye %4 ek zam + %11.68 Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-BAĞ-KUR’luya %45’lik zam farkı oluştu! 7.500-7.700-7.800 TL kök aylık alanlar... 3

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu. Arada 11.68 puanlık fark olması ek artış ve refah payı konularını gündeme taşıdı. Ancak bu zamlardan sonra özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme memur emeklileri için de fark ödemesi gündeme geldi.

SON DAKİKA