Emekliye %4 ek zam + %11.68 Refah Payı çıktı! En düşük emekli maaşı alan SGK-SSK-BAĞ-KUR'luya %45'lik zam farkı oluştu! 7.500-7.700-7.800 TL kök aylık alanlar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerini sevindirecek bir gelişmeye işaret ediyor. Hazırlanan ek zam düzenlemesi önümüzdeki hafta yapılacak Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklileri bu ay zamlı maaşlarını alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç ihtimalli formüller konuşulurken memur emeklilerinin de zam farkları yatırılacak. Ancak burada kritik tarih ise Pazartesi günü.

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Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37.57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam oluştu. Arada 11.68 puanlık fark olması ek artış ve refah payı konularını gündeme taşıdı. Ancak bu zamlardan sonra özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme memur emeklileri için de fark ödemesi gündeme geldi.