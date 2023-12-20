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Emekliye %37.76'lık yeni yıl zammı çıktı! 10.500 lira ve en düşük maaş alan SSK, BAĞ-KUR'a %8-9-10 arası Refah Payı artışı eklendi! %4 ek ödeme dahil...

2024 yılına 10 gün kala emekli maaşlarına yapılacak zamlar merakla bekleniyor. Özellikle 7500 TL emekli aylığı alanlar, Ocak ayında ne kadar artış olacağını sorguluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucu belirlenecek olan emekli maaşı zammı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları üzerinden hesaplanacak. 5 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Yeni tahminlerle birlikte yılın son verisi de bekleniyor. İşte en düşük ve en yüksek emekli maaş hesabı!

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 06:45 Güncelleme 20 Aralık 2023, 06:45
Emekliye %37.76’lık yeni yıl zammı çıktı! 10.500 lira ve en düşük maaş alan SSK, BAĞ-KUR’a %8-9-10 arası Refah Payı artışı eklendi! %4 ek ödeme dahil... 1

3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayarak emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek. Bu kapsamda, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zammın yanı sıra, Nisan ayından bu yana 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de düzenleme yapılması bekleniyor.

Emekliye %37.76’lık yeni yıl zammı çıktı! 10.500 lira ve en düşük maaş alan SSK, BAĞ-KUR’a %8-9-10 arası Refah Payı artışı eklendi! %4 ek ödeme dahil... 2

Emekli aylıklarına yapılan zam uygulamaları, yılda iki kez gerçekleşmekte ve bu artışlar enflasyon farklarına göre belirlenmektedir. Milyonlarca emekli vatandaş, her yıl Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarını heyecanla bekleyerek, yeni yılda maaşlarını güncellenmiş bir şekilde almaya hazırlanıyor.

Emekliye %37.76’lık yeni yıl zammı çıktı! 10.500 lira ve en düşük maaş alan SSK, BAĞ-KUR’a %8-9-10 arası Refah Payı artışı eklendi! %4 ek ödeme dahil... 3

Kasım ayına ait enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Kasım ayında enflasyon aylık yüzde 3,28 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları için toplamda yüzde 30,36 oranında enflasyon farkını şimdiden hak etmiş durumda.

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