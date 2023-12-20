Emekliye %37.76'lık yeni yıl zammı çıktı! 10.500 lira ve en düşük maaş alan SSK, BAĞ-KUR'a %8-9-10 arası Refah Payı artışı eklendi! %4 ek ödeme dahil...

1 3 Ocak Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayarak emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek. Bu kapsamda, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zammın yanı sıra, Nisan ayından bu yana 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için de düzenleme yapılması bekleniyor.

2 Emekli aylıklarına yapılan zam uygulamaları, yılda iki kez gerçekleşmekte ve bu artışlar enflasyon farklarına göre belirlenmektedir. Milyonlarca emekli vatandaş, her yıl Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarını heyecanla bekleyerek, yeni yılda maaşlarını güncellenmiş bir şekilde almaya hazırlanıyor.