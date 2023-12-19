Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapacak! 7'den 77'ye herkese 12 ay boyunca destek! 5 dakikada onay alan ATM'den çekecek! 1-2-3-4-5 kişilik hane başına...

Yardım programları sadece nakdi ödemeleri kapsamıyor; aynı zamanda gıda, giyim, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardımlar da sunuluyor. Devlet, sosyal yardımların sadece maddi destekle sınırlı kalmayarak, ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. İşte 16 kalemde sosyal destek ödemeleri...

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İş Arayanlara Destek: 550 TL Yardım

Türkiye'de iş arayanlar için yeni bir sosyal yardım programı başlatıldı. Bu program, iş görüşmelerine katılan ve çalışabilir durumda olan bireylere yönelik. Katılımcılar, yıl içinde en fazla üç kez olmak üzere, aylık net asgari ücretin %10'una kadar, yani 550 TL'ye kadar yardım alabilecekler.