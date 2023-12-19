SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapacak! 7'den 77'ye herkese 12 ay boyunca destek! 5 dakikada onay alan ATM'den çekecek! 1-2-3-4-5 kişilik hane başına...

Türkiye genelinde birçok vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 50'ye yakın yardım paketi sunuyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan destek ödemeleri, en düşük 800 TL'den başlamakta olup, devlet tarafından 12 ay boyunca düzenli olarak sağlanıyor. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen bu paketler arasında gıda yardımları, kira destekleri, eğitim bursları, sağlık harcamaları gibi birçok kategoride destek bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 10:25 Güncelleme 19 Aralık 2023, 10:25
Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapacak! 7’den 77’ye herkese 12 ay boyunca destek! 5 dakikada onay alan ATM’den çekecek! 1-2-3-4-5 kişilik hane başına... 1

Yardım programları sadece nakdi ödemeleri kapsamıyor; aynı zamanda gıda, giyim, barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara yönelik yardımlar da sunuluyor. Devlet, sosyal yardımların sadece maddi destekle sınırlı kalmayarak, ihtiyaç sahiplerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. İşte 16 kalemde sosyal destek ödemeleri...

Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapacak! 7’den 77’ye herkese 12 ay boyunca destek! 5 dakikada onay alan ATM’den çekecek! 1-2-3-4-5 kişilik hane başına... 2

İş Arayanlara Destek: 550 TL Yardım
Türkiye'de iş arayanlar için yeni bir sosyal yardım programı başlatıldı. Bu program, iş görüşmelerine katılan ve çalışabilir durumda olan bireylere yönelik. Katılımcılar, yıl içinde en fazla üç kez olmak üzere, aylık net asgari ücretin %10'una kadar, yani 550 TL'ye kadar yardım alabilecekler.

Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapacak! 7’den 77’ye herkese 12 ay boyunca destek! 5 dakikada onay alan ATM’den çekecek! 1-2-3-4-5 kişilik hane başına... 3

Çocuklara Özel Destek: 350-650 TL
Aile Destek Programı kapsamında, çocuk sahibi ailelere ekonomik destek sağlanıyor. 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 veya daha fazla çocuklu hanelere 650 TL destek verilecek.

SON DAKİKA