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Asgari ücrete %45'lik yeni zam tablosu çıktı! Refah payı ile 17.103 liraya çıkacak! Net brüt rakam için kulis bilgisi geldi! Staj borçlanması, primler...

Türkiye'de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, komisyonun ilk iki toplantısında belirgin bir sonuç elde edilememesi, üçüncü toplantının önemini artırdı. 2024 yılında geçerli olacak tek asgari ücret zammının belirlenmesi için devam eden müzakereler, işçi ve işveren kesimleri arasında gergin bir bekleyiş yaratmış durumda. Peki, asgari ücret ne kadar olacak 2024? İşte 3. toplantıya dair merak edilenler ve hesaplamalar...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 10:54 Güncelleme 20 Aralık 2023, 10:54
Asgari ücrete %45’lik yeni zam tablosu çıktı! Refah payı ile 17.103 liraya çıkacak! Net brüt rakam için kulis bilgisi geldi! Staj borçlanması, primler... 1

Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret pazarlıkları hız kesmeden devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri son toplantıda ekonomik veri ve raporları komisyon üyelerine sundu. İlk iki toplantının ardından gerçekleşen bu gelişme, asgari ücretin belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak ekonomik faktörlerin masaya yatırıldığını gösterdi.

Asgari ücrete %45’lik yeni zam tablosu çıktı! Refah payı ile 17.103 liraya çıkacak! Net brüt rakam için kulis bilgisi geldi! Staj borçlanması, primler... 2

Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret pazarlıklarında önemli aşamalar kaydedildi. İlk iki toplantının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, komisyona ekonomik veri ve raporları sundu. Bu sunumlarda, işsizlik oranı, ithalat, ihracat gibi önemli veriler ele alındı, ancak asgari geçim şartları hakkında somut bir bulgu sunulmadı.

Asgari ücrete %45’lik yeni zam tablosu çıktı! Refah payı ile 17.103 liraya çıkacak! Net brüt rakam için kulis bilgisi geldi! Staj borçlanması, primler... 3

Toplantılara katılan asgari ücretli çalışanlar, mevcut asgari ücretin kira, fatura, çocukların okul harçlığı gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Henüz masaya somut bir ücret teklifi konulmadı.

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