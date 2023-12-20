Asgari ücrete %45'lik yeni zam tablosu çıktı! Refah payı ile 17.103 liraya çıkacak! Net brüt rakam için kulis bilgisi geldi! Staj borçlanması, primler...

1 Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret pazarlıkları hız kesmeden devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri son toplantıda ekonomik veri ve raporları komisyon üyelerine sundu. İlk iki toplantının ardından gerçekleşen bu gelişme, asgari ücretin belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak ekonomik faktörlerin masaya yatırıldığını gösterdi.

2 Türkiye genelinde milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret pazarlıklarında önemli aşamalar kaydedildi. İlk iki toplantının ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, komisyona ekonomik veri ve raporları sundu. Bu sunumlarda, işsizlik oranı, ithalat, ihracat gibi önemli veriler ele alındı, ancak asgari geçim şartları hakkında somut bir bulgu sunulmadı.