Emekliye 38.59'luk zam hesabı yapıldı! En düşük 7.500 TL alan SSK, Bağkur'a 10.532,84 TL emekli maaşı yeniden belirlendi! %11'lik Refah Payı ilavesi dahil...

1 Emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları, 5 aylık dönemin ardından belirginleşiyor. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkacak olan 6 aylık enflasyon farkı, emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammını belirlemede önemli bir referans olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu haberimizde...

2 Emeklilerin yıllık Ocak zammı, 3 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranının belli olması için heyecanla gün sayarken, Ocak ayı içinde hesaplarına yatırılacak olan zamlı aylıklarıyla ilgili detaylar merak konusu oldu.