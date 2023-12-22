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Emekliye 38.59'luk zam hesabı yapıldı! En düşük 7.500 TL alan SSK, Bağkur'a 10.532,84 TL emekli maaşı yeniden belirlendi! %11'lik Refah Payı ilavesi dahil...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni yıla girmeye hazırlanırken, Ocak ayında gerçekleşecek olan emekli aylığı zammı merak konusu oldu. Yapılan son değerlendirmeler ve enflasyon artışı ile ilgili gelen yeni ipuçları, emeklilerin Ocak ayındaki zam oranı hakkında önemli bilgiler sunuyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklamasında, enflasyon farkı ile birlikte 2024 ocak ayında maaşların yüzde 50 civarında artmasının beklendiğini ifade etti. İşte yeni zamlı tablolar haberimizde...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 06:32 Güncelleme 22 Aralık 2023, 06:32
Emekliye 38.59’luk zam hesabı yapıldı! En düşük 7.500 TL alan SSK, Bağkur’a 10.532,84 TL emekli maaşı yeniden belirlendi! %11’lik Refah Payı ilavesi dahil... 1

Emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları, 5 aylık dönemin ardından belirginleşiyor. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkacak olan 6 aylık enflasyon farkı, emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammını belirlemede önemli bir referans olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu haberimizde...

Emekliye 38.59’luk zam hesabı yapıldı! En düşük 7.500 TL alan SSK, Bağkur’a 10.532,84 TL emekli maaşı yeniden belirlendi! %11’lik Refah Payı ilavesi dahil... 2

Emeklilerin yıllık Ocak zammı, 3 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranının belli olması için heyecanla gün sayarken, Ocak ayı içinde hesaplarına yatırılacak olan zamlı aylıklarıyla ilgili detaylar merak konusu oldu.

Emekliye 38.59’luk zam hesabı yapıldı! En düşük 7.500 TL alan SSK, Bağkur’a 10.532,84 TL emekli maaşı yeniden belirlendi! %11’lik Refah Payı ilavesi dahil... 3

3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon zammı, 2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) verisi üzerinden hesaplanacak. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları aylıkların artış oranını belirlemede kritik bir rol oynayacak.

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