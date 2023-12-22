Emekliye 38.59'luk zam hesabı yapıldı! En düşük 7.500 TL alan SSK, Bağkur'a 10.532,84 TL emekli maaşı yeniden belirlendi! %11'lik Refah Payı ilavesi dahil...

Emekli maaşlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları, 5 aylık dönemin ardından belirginleşiyor. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkacak olan 6 aylık enflasyon farkı, emekli maaşlarına yapılacak olan Ocak zammını belirlemede önemli bir referans olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte zamlı maaş tablosu haberimizde...
Emeklilerin yıllık Ocak zammı, 3 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte belirlenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranının belli olması için heyecanla gün sayarken, Ocak ayı içinde hesaplarına yatırılacak olan zamlı aylıklarıyla ilgili detaylar merak konusu oldu.