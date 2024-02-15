SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber

Yeni yıla yeni gelirlerle başlayan emeklileri, yılın kalanında hem maaş hem ikramiye hem de promosyon zamları bekliyor. Takvim.com.tr'nin günler önce yazdığı promosyon ve ikramiye hakkındaki 4 formül ekonomi haberlerinde gündem oldu. Birçok gazete, takvim.com.tr'nin söz konusu formüllerini kaynak olarak kabul edip manşetlerine taşıdı. Peki yılın geri kalanında emeklilerin gelirinde nasıl artışlar yaşanacak? Neler bekleniyor? İşte emeklilere promosyon ve ikramiye fırsatında masadaki 4 formül...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 11:51 Güncelleme 15 Şubat 2024, 12:01
EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber 1

Emekliler, 2024 yılına yeni maaşlarla başladı. Tüm emeklilerin aylıkları yüzde 49.25 artırılırken, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ancak emeklilerin kazanımları bununla sınırlı kalmayacak. Emeklileri hem maaş hem ikramiye hem de promosyon zamları bekliyor.

EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber 2

EMEKLİLİK HABERLERİNDE TAKVİM FARKI
Takvim.com.tr'nin günler önce yazdığı promosyon ve ikramiye hakkındaki 4 formül ekonomi haberlerinde gündem oldu. Birçok gazete, takvim.com.tr'nin söz konusu formüllerini kaynak olarak kabul edip manşetlerine taşıdı. İşte emeklilere promosyon ve ikramiye fırsatında masadaki 4 formüllerle ilgili günler önce manşete taşıdığımız o haberler:

İkramiyeye zam müjdesi: Emekliye 13. maaş formülü! Artış ne kadar bekleniyor? Dul ve yetimler ne alacak? Ne zaman ödenecek?
İkramiyeye zam müjdesi: Emekliye 13. maaş formülü! Artış ne kadar bekleniyor? Dul ve yetimler ne alacak? Ne zaman ödenecek?

Çift ikramiye için Mart kriteri: Bu yıl emekli olacak EYTliler dikkat! Aylık başvurusunda hangi tarihler önemli? Hem emekliye hem dul ve yetime yüzde 150 zam! İşte formüller: Kim, ne kadar ikramiye alacak?
Çift ikramiye için Mart kriteri: Bu yıl emekli olacak EYT'liler dikkat! Aylık başvurusunda hangi tarihler önemli? Hem emekliye hem dul ve yetime yüzde 150 zam! İşte formüller: Kim, ne kadar ikramiye alacak?

EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber 3

İLK ARTIŞ PROMOSYONDA
SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıklarının 10 bin liraya yükseltilmesi, tüm emeklilerin en üst dilim olan 10 bin liranın üzerindeki maaşlar için belirlenen promosyon tutarından yararlanmasının yolunu açtı. Aylıkları maaş zammıyla 10 bin lirayı aşanlar, isterse aynı isterse başka bankaya geçerek promosyon tutarını artırma imkanı elde etti.

SON DAKİKA