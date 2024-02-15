EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber

1 Emekliler, 2024 yılına yeni maaşlarla başladı. Tüm emeklilerin aylıkları yüzde 49.25 artırılırken, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ancak emeklilerin kazanımları bununla sınırlı kalmayacak. Emeklileri hem maaş hem ikramiye hem de promosyon zamları bekliyor.

3 İLK ARTIŞ PROMOSYONDA

SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıklarının 10 bin liraya yükseltilmesi, tüm emeklilerin en üst dilim olan 10 bin liranın üzerindeki maaşlar için belirlenen promosyon tutarından yararlanmasının yolunu açtı. Aylıkları maaş zammıyla 10 bin lirayı aşanlar, isterse aynı isterse başka bankaya geçerek promosyon tutarını artırma imkanı elde etti.