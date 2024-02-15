EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber

Yeni yıla yeni gelirlerle başlayan emeklileri, yılın kalanında hem maaş hem ikramiye hem de promosyon zamları bekliyor. Takvim.com.tr'nin günler önce yazdığı promosyon ve ikramiye hakkındaki 4 formül ekonomi haberlerinde gündem oldu. Birçok gazete, takvim.com.tr'nin söz konusu formüllerini kaynak olarak kabul edip manşetlerine taşıdı. Peki yılın geri kalanında emeklilerin gelirinde nasıl artışlar yaşanacak? Neler bekleniyor? İşte emeklilere promosyon ve ikramiye fırsatında masadaki 4 formül...
Emekliler, 2024 yılına yeni maaşlarla başladı. Tüm emeklilerin aylıkları yüzde 49.25 artırılırken, en düşük emekli aylığı ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Ancak emeklilerin kazanımları bununla sınırlı kalmayacak. Emeklileri hem maaş hem ikramiye hem de promosyon zamları bekliyor.
EMEKLİLİK HABERLERİNDE TAKVİM FARKI
Takvim.com.tr'nin günler önce yazdığı promosyon ve ikramiye hakkındaki 4 formül ekonomi haberlerinde gündem oldu. Birçok gazete, takvim.com.tr'nin söz konusu formüllerini kaynak olarak kabul edip manşetlerine taşıdı. İşte emeklilere promosyon ve ikramiye fırsatında masadaki 4 formüllerle ilgili günler önce manşete taşıdığımız o haberler:
İLK ARTIŞ PROMOSYONDA
SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıklarının 10 bin liraya yükseltilmesi, tüm emeklilerin en üst dilim olan 10 bin liranın üzerindeki maaşlar için belirlenen promosyon tutarından yararlanmasının yolunu açtı. Aylıkları maaş zammıyla 10 bin lirayı aşanlar, isterse aynı isterse başka bankaya geçerek promosyon tutarını artırma imkanı elde etti.