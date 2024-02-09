Hem emekliye hem dul ve yetime yüzde 150 zam! İşte formüller: Kim, ne kadar ikramiye alacak?

Milyonlarca emekli, dul ve yetim zamlı Ocak aylıklarını alırken, şimdi de gözünü ödeme dönemi yaklaşan ikramiyeye çevirdi. Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce ödenen ikramiyede artış için kollar sıvanırken, zam oranları da konuşulmaya başlandı.
Milyonlarca emekli, dul ve yetim zamlı Ocak aylıklarını alırken, şimdi de gözünü ödeme dönemi yaklaşan ikramiyeye çevirdi. Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce ödenen ikramiyede artış için kollar sıvanırken, zam oranları da konuşulmaya başlandı.
İŞTE BEKLENEN ARTIŞ ARALIĞI
İkramiyede artış beklentileri yüzde 49.25 ile yüzde 150 aralığında bulunuyor. Halen 2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyesi, eğer Ocak zammı oranı olan yüzde 49.25 artış yansıtılırsa 3 bin liraya, tutar yüzde 150 artırılarak 100'üncü yıl ikramiyesiyle eşitlenirse 5 bin liraya yükselecek. Emekliler mevcut durumda 2 bayramda toplam 4 bin lira alırken, bu tutar artış tahminlerine göre 6 bin ile 10 bin lira aralığına çıkacak.
İkramiyeyi bu tutarlar aralığına yükseltecek çeşitli formüller de var. Eğer ikramiye 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik enflasyon oranı yansıtılırsa bayram başına 3 bin 300, toplam 6 bin 600 liraya yükselirken, yüzde 100'lük bir artış da tutarı 4 bin liraya, yıllık ödemeyi 8 bin liraya ulaştıracak.
DUL VE YETİM NE ALIYOR?
Yapılacak artış sadece emeklileri değil, dul ve yetimleri de yakından ilgilendiriyor. Dul ve yetimler de zamlı ikramiye tutarından hisseleri oranında yararlanacak. Mevcut tutara göre aylık oranı yüzde 75 olanlar bin 500, yüzde 50 olanlar bin, yüzde 25 olanlar 500 lira ikramiye alabiliyor.
ARTIŞ NASIL YANSIYACAK?
Eğer ikramiye tutarı 3 bin liraya çıkarsa iki bayram öncesinde aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, toplam 4 bin 500; yüzde 50 olanlara bayram başına bin 500, toplam 3 bin; yüzde 25 olanlara bayram başına 750 lira, yıllık bin 500 lira ödeme yapılacak.
İkramiyenin 3 bin 300 lira olması halinde ise aylık oranı yüzde 75 olanlar tek seferde 2 bin 475, yıllık toplam 4 bin 950; yüzde 50 olanlar bayram başına bin 650, yıllık toplam 3 bin 300; yüzde 25 olanlar bayram başına 825 lira, yıllık toplam bin 650 lira alabilecek.
İkramiyede 4 bin lira formülü aylık oranı yüzde 75 olana bayram başına 3 bin, toplam 6 bin; yüzde 50 olana bayram başına 2 bin, toplam 4 bin; yüzde 25 olana bayram başına bin, yıllık toplam 2 bin lira almanın yolunu açacak.
5 bin lira formülünün hayata geçirilmesi durumunda da; aylık oranı yüzde 75 olanların tek seferlik ödemesi 3 bin 750, toplam 7 bin 500; yüzde 50 olanların ikramiyesi 2 bin 500, yıllık toplam 5 bin, yüzde 25 olanların ödemesi de bayram başına bin 250, yıllık toplam 2 bin 500 liraya çıkacak.
YASA ÇIKARILACAK
İkramiye artışı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. İlk ikramiye Nisan'da ödenecek. Bu nedenle düzenleme Şubat ayı sonunda ya da en geç Mart ayında Meclis'e taşınıp yasalaştırılacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 10-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 1-9 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran'a denk geliyor. Bu tarihten önce, büyük ihtimalle 10-15 Haziran tarihleri arasında da Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.