Hem emekliye hem dul ve yetime yüzde 150 zam! İşte formüller: Kim, ne kadar ikramiye alacak?





DUL VE YETİM NE ALIYOR?



Yapılacak artış sadece emeklileri değil, dul ve yetimleri de yakından ilgilendiriyor. Dul ve yetimler de zamlı ikramiye tutarından hisseleri oranında yararlanacak. Mevcut tutara göre aylık oranı yüzde 75 olanlar bin 500, yüzde 50 olanlar bin, yüzde 25 olanlar 500 lira ikramiye alabiliyor.





ARTIŞ NASIL YANSIYACAK?



Eğer ikramiye tutarı 3 bin liraya çıkarsa iki bayram öncesinde aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, toplam 4 bin 500; yüzde 50 olanlara bayram başına bin 500, toplam 3 bin; yüzde 25 olanlara bayram başına 750 lira, yıllık bin 500 lira ödeme yapılacak.





İkramiyenin 3 bin 300 lira olması halinde ise aylık oranı yüzde 75 olanlar tek seferde 2 bin 475, yıllık toplam 4 bin 950; yüzde 50 olanlar bayram başına bin 650, yıllık toplam 3 bin 300; yüzde 25 olanlar bayram başına 825 lira, yıllık toplam bin 650 lira alabilecek.



İkramiyede 4 bin lira formülü aylık oranı yüzde 75 olana bayram başına 3 bin, toplam 6 bin; yüzde 50 olana bayram başına 2 bin, toplam 4 bin; yüzde 25 olana bayram başına bin, yıllık toplam 2 bin lira almanın yolunu açacak.