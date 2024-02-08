İkramiyeye zam müjdesi: Emekliye 13. maaş formülü! Artış ne kadar bekleniyor? Dul ve yetimler ne alacak? Ne zaman ödenecek?

Tüm emeklilerin maaşına Ocak'ta yüzde 49.25 artış yansıtıldı, en düşük aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Emekliler bu artışları cebine koyarken, gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi.
Tüm emeklilerin maaşına Ocak'ta yüzde 49.25 artış yansıtıldı, en düşük aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseltildi. Emekliler bu artışları cebine koyarken, gözler yaklaşan bayram ikramiyelerine çevrildi.
İlki Nisan'da ödenecek ikramiyede artış gündeme geldi. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyede artış talebine dair soru üzerine, "Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede, çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz" dedi.
İkramiyede artış için heyecanlı bekleyiş başlarken, burada 4 formül öne çıktı. İlk formüle göre emeklilerin yüzde 49.25'lik Ocak zammı ikramiyeye de yansıtılabilecek. Bu durumda ikramiye 3 bin lira seviyesine çıkarılabilecek ve emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira alabilecek. İkinci formül ise enflasyon artışı...
2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik enflasyon da yansıtılabilir. Bu durumda ikramiye 3 bin 300 lira seviyesine yükselirken, iki bayramda emeklilerin eline 6 bin lira geçecek. İkramiyenin üçüncü formül olarak yüzde 100 artırılması da mümkün. Bu durumda emekliler 4'er bin liradan iki bayramda 8 bin lira ek gelir elde edebilecek.
TABAN AYLIK AYARI
Tutarın Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeyle eşitlenmesi de gündemde. Bu formül hayata geçerse, emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 5 bin, Kurban Bayramı öncesinde 5 bin lira olmak üzere bu yıl 10 bin lira alabilecek. Bu durumda yıllık bayram ikramiyesi 10 bin lira olan taban aylığa eşitlenecek.
Diğer bir deyişle emekliye 13'üncü maaş gelecek. İkramiyedeki artıştan dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak. İkramiye 3 bin liraya çıkarsa aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ödenecek. 5 bin lira formülü ise aylık oranı yüzde 75 olanların ödemesini 3 bin 750, yüzde 50 olanların ikramiyesini 2 bin 500, yüzde 25 olanların ödemesini bin 250 liraya çıkaracak.
İŞTE ÖDEME TAKVİMİ
Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan
Ramazan Bayramı ikramiyesi: 1-9 Nisan
Kurban Bayramı: 16-19 Haziran
Kurban Bayramı ikramiyesi: 10-15 Haziran