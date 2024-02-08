İkramiyeye zam müjdesi: Emekliye 13. maaş formülü! Artış ne kadar bekleniyor? Dul ve yetimler ne alacak? Ne zaman ödenecek?





2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik enflasyon da yansıtılabilir. Bu durumda ikramiye 3 bin 300 lira seviyesine yükselirken, iki bayramda emeklilerin eline 6 bin lira geçecek. İkramiyenin üçüncü formül olarak yüzde 100 artırılması da mümkün. Bu durumda emekliler 4'er bin liradan iki bayramda 8 bin lira ek gelir elde edebilecek.

TABAN AYLIK AYARI

Tutarın Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü nedeniyle verilen 5 bin liralık ikramiyeyle eşitlenmesi de gündemde. Bu formül hayata geçerse, emekliler Ramazan Bayramı öncesinde 5 bin, Kurban Bayramı öncesinde 5 bin lira olmak üzere bu yıl 10 bin lira alabilecek. Bu durumda yıllık bayram ikramiyesi 10 bin lira olan taban aylığa eşitlenecek.

Diğer bir deyişle emekliye 13'üncü maaş gelecek. İkramiyedeki artıştan dul ve yetimler hisseleri, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar da iş göremezlik dereceleri oranında yararlanacak. İkramiye 3 bin liraya çıkarsa aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250, yüzde 50 olanlara bin 500, yüzde 25 olanlara 750 lira ödenecek. 5 bin lira formülü ise aylık oranı yüzde 75 olanların ödemesini 3 bin 750, yüzde 50 olanların ikramiyesini 2 bin 500, yüzde 25 olanların ödemesini bin 250 liraya çıkaracak.





İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan

Ramazan Bayramı ikramiyesi: 1-9 Nisan

Kurban Bayramı: 16-19 Haziran

Kurban Bayramı ikramiyesi: 10-15 Haziran TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN