Emeklilere müjde! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere 1500 TL nakit verilecek! Talimat vermeniz yeterli oluyor!
Ardı ardına açıklandı! ING duyurdu. Emeklilere nakit kampanyası… ING resmi internet sitesinden kampanyanın detaylarını duyurdu. Maaşını ING'den alan emeklilere koşulsuz 1.000 TL'ye varan nakit promosyon ve 2 otomatik fatura talimatı ile 500 TL ek promosyon toplamda 1.500 TL'ye varan nakit promosyon verilecek. Emekli maaşını ING'den 3 sene vakit ile alma sözü veren emekli vatandaşlar 1.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 675 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 850 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1000 TL nakit promosyon ödenir.
30.08.2021 11:16
- Son Güncelleme: 30.08.2021 11:17
SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere nakit para müjdesi İNG Bank'tan geldi. Bu anlamda emekli maaşını bu bankaya geçirenlere promosyon ödemesi yaplıyor. Kampanyadan emekli maaşını 3 sene zamanınca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan sahip olunan ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak amacıyla rastgele bir ürün şartı bulunmamaktadır. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 675 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 850 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1000 TL nakit promosyon ödenir.