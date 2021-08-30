Emeklilere müjde! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere 1500 TL nakit verilecek! Talimat vermeniz yeterli oluyor!

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere nakit para müjdesi İNG Bank'tan geldi. Bu anlamda emekli maaşını bu bankaya geçirenlere promosyon ödemesi yaplıyor. Kampanyadan emekli maaşını 3 sene zamanınca bankamızdan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan sahip olunan ve yeni emekli maaş müşterilerimiz yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak amacıyla rastgele bir ürün şartı bulunmamaktadır. Promosyon taahhütnamesinin imzalanması ardından ek bir şart olmadan; bir aylık net gelir 1500 TL'ye kadarsa 675 TL, 1500 TL-2500 TL arasındaysa 850 TL, 2500 TL'nin üzerindeyse 1000 TL nakit promosyon ödenir.