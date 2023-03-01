8 soruda EYT! Kim nasıl emekli olacak? EYT’liler nereye başvuru yapacak? EYT’de ilk maaş ne zaman?

2 ŞARTI TAMAMLAMAK YETECEK

* Kimler düzenleme kapsamında emekli olacak?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.