Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 8 soruda EYT! Kim nasıl emekli olacak? EYT'liler nereye başvuru yapacak? EYT'de ilk maaş ne zaman?

8 soruda EYT! Kim nasıl emekli olacak? EYT'liler nereye başvuru yapacak? EYT'de ilk maaş ne zaman?

Son dakika EYT haberleri | Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yıllardır beklediği müjde nihayet gerçekleşti. EYT düzenlemesinin yasa süreci tamamlandı. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca işçi emeklilik hakkı kazanacak. Peki EYT düzenlemesinde değişiklik yapıldı mı? EYT'lileri bundan sonra ne bekliyor? EYT'de emeklilik şartları neler? EYT'de yaş ve prim şartı ne? EYT'liler emekli olmak için nereye ve nasıl başvuru yapacak? İşte EYT ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
01.03.2023 08:54 - Son Güncelleme: 01.03.2023 09:42
8 soruda EYT! Kim nasıl emekli olacak? EYT’liler nereye başvuru yapacak? EYT’de ilk maaş ne zaman?

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti. İlk etapta 2.2 milyon, toplam 4 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren, işe başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olanları kapsayan düzenleme için yasa süreci tamamlandı. Yaş dışındaki şartları yani prim ve yıl şartlarını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolu açıldı. Peki düzenlemenin detayları neler, bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 soruda EYT! Kim nasıl emekli olacak? EYT’liler nereye başvuru yapacak? EYT’de ilk maaş ne zaman?

2 ŞARTI TAMAMLAMAK YETECEK
* Kimler düzenleme kapsamında emekli olacak?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

8 soruda EYT! Kim nasıl emekli olacak? EYT’liler nereye başvuru yapacak? EYT’de ilk maaş ne zaman?

Bu kapsamda SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.

EYT MECLİSTE KABUL EDİLDİ! İŞTE YOL HARİTASI

8 soruda EYT! Kim nasıl emekli olacak? EYT’liler nereye başvuru yapacak? EYT’de ilk maaş ne zaman?

8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4A) prim şartları şöyle;

SSK'LI ERKEKLER
İşe başlama tarihi Prim günü
09.09.1976 ve öncesi 5000
09.09.1976-23.05.1979 5000
24.05.1979-23.11.1980 5000
24.11.1980-23.05.1982 5075
24.05.1982-23.11.1983 5150

8 soruda EYT! Kim nasıl emekli olacak? EYT’liler nereye başvuru yapacak? EYT’de ilk maaş ne zaman?

24.11.1983-23.05.1985 5225
24.05.1985-23.11.1986 5300
24.11.1986-23.05.1988 5375
24.05.1988-23.11.1989 5450
24.11.1989-23.05.1991 5525

SON DAKİKA