8 soruda EYT! Kim nasıl emekli olacak? EYT'liler nereye başvuru yapacak? EYT'de ilk maaş ne zaman?
Son dakika EYT haberleri | Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yıllardır beklediği müjde nihayet gerçekleşti. EYT düzenlemesinin yasa süreci tamamlandı. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca işçi emeklilik hakkı kazanacak. Peki EYT düzenlemesinde değişiklik yapıldı mı? EYT'lileri bundan sonra ne bekliyor? EYT'de emeklilik şartları neler? EYT'de yaş ve prim şartı ne? EYT'liler emekli olmak için nereye ve nasıl başvuru yapacak? İşte EYT ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi Meclis'ten geçti. İlk etapta 2.2 milyon, toplam 4 milyonu aşkın kişiyi ilgilendiren, işe başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olanları kapsayan düzenleme için yasa süreci tamamlandı. Yaş dışındaki şartları yani prim ve yıl şartlarını tamamlayan EYT'lilere emeklilik yolu açıldı. Peki düzenlemenin detayları neler, bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? İşte detayları...
2 ŞARTI TAMAMLAMAK YETECEK
* Kimler düzenleme kapsamında emekli olacak?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.
Bu kapsamda SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.