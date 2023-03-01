Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin yasalaşmasının ardından ilk defa konuştu. Bilgin, "Şimdi EYT'yi bekleyenlere hayırlı olsun. Böyle br acı yaşadığımız dönemde çıkması büyük bir sevinç ama çalışanlarımıza emekli olacaklara hayırlı olsun" dedi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler veren Bakan Bilgin "Resmi gazetede yayınlandıktan sonra müracat süreci başlayacak. Kimse bir hak kaybına uğramayacak." dedi.

MAAŞLAR NİSAN'DA ALINACAK MI?

"EYT'den emekli olanların maaşları Nisan ayında yatacak mı?" sorusu da emekli adayı vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor Bakan Bilgin "Maaşlar nisan ayında yatacak mı?" ve "Başvurular nasıl yapılacak?" sorularını şu şekilde yanıtladı:

"Tabi yasal süreç orada başlıyor. Resmi gazete yayınlandıktan soranki ilk ayın başında itibaren alınacak. Panik yapmaya gerek yok. E devlet üzerinden müracat edebilirler. Bir sorunla karşılaşırlarsa - ki karşılaşmayacaklarını düşünüyorum- E-Devlet üzerinden müracat edebilirler. Mart ayı içerisinde sordukları soruları cevaplandıracağız. "

DEPREMDEN DOLAYI AKSAMA OLACAK MI?

Yaşadığımı büyük felaketin acılarını milletçe sardığımız bir süreçten geçiyoruz. Deprem nedeniyle bir aksama olup olmayacağı da büyük bir merak konusuydu. Bilgin bu soruyu da şu şekilde yanıtladı:

"Yok bunların hepsi planlandı. Depremden dolayı bir aksama olmayacak. Öyle bir sorunumuz yok."