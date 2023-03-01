Depremzedelere ekonomik destek! İşte 9 soruda merak edilenler
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yaraları sarmak için seferberlik başlatan devlet, ekonomik anlamda da çok sayıda destek adımını arka arkaya duyurdu. 11 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu, işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerindeki hacizleri kaldırdı. Emekli maaş hacizleri de 31 Ağustos'a kadar ertelendi. İşte 9 soruda verilen destek kararları...
01.03.2023 08:58 - Son Güncelleme: 01.03.2023 08:58
Depremin etkilediği 11 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu hak ve alacak hacizlerini kaldırdı. Böylece yaklaşık 252 bin e-mevduat haczi sistemden düştü.
Depremde zarar gören işletmelerdeki çalışanlar Ücret Garanti Fonu'ndan ücret alabilir mi?
Olağanüstü hal kapsamındaki illerde afet nedeniyle yıkılan, ağır ve orta hasarlı olduğu belgelenen işyerlerinde kısa çalışma uygulaması başladı. Kısa çalışma ödeneği alma koşullarını yerine getiremeyenlere de nakdi ücret desteği veriliyor.