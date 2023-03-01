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Haberler Ekonomi Depremzedelere ekonomik destek! İşte 9 soruda merak edilenler

Depremzedelere ekonomik destek! İşte 9 soruda merak edilenler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yaraları sarmak için seferberlik başlatan devlet, ekonomik anlamda da çok sayıda destek adımını arka arkaya duyurdu. 11 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu, işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerindeki hacizleri kaldırdı. Emekli maaş hacizleri de 31 Ağustos'a kadar ertelendi. İşte 9 soruda verilen destek kararları...

01.03.2023 08:58 - Son Güncelleme: 01.03.2023 08:58
Depremzedelere ekonomik destek! İşte 9 soruda merak edilenler

Depremin etkilediği 11 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu hak ve alacak hacizlerini kaldırdı. Böylece yaklaşık 252 bin e-mevduat haczi sistemden düştü.

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Depremzedelere ekonomik destek! İşte 9 soruda merak edilenler

Emekli maaş hacizleri de 31 Ağustos'a kadar ertelendi. İcra takipleri durduruldu, erteleme süresince yeni icra takip dosyası açılmayacak.

Depremzedelere ekonomik destek! İşte 9 soruda merak edilenler

İşte deprem bölgesinde çalışanlar, yaşamını yitirenlerin yakınları ve işverenlerin merak ettikleri bazı soruların yanıtları.

Depremzedelere ekonomik destek! İşte 9 soruda merak edilenler

Depremde zarar gören işletmelerdeki çalışanlar Ücret Garanti Fonu'ndan ücret alabilir mi?
Olağanüstü hal kapsamındaki illerde afet nedeniyle yıkılan, ağır ve orta hasarlı olduğu belgelenen işyerlerinde kısa çalışma uygulaması başladı. Kısa çalışma ödeneği alma koşullarını yerine getiremeyenlere de nakdi ücret desteği veriliyor.

Depremzedelere ekonomik destek! İşte 9 soruda merak edilenler

Maddi olarak çalışanın ücret alacaklarını karşılayamayacak durumda olan işverenin çalışanları ücretlerini Ücret Garanti Fonu'ndan alabilir. Çalışanların bizzat başvurması gerekiyor.

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