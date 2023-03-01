Depremzedelere ekonomik destek! İşte 9 soruda merak edilenler

Depremde zarar gören işletmelerdeki çalışanlar Ücret Garanti Fonu'ndan ücret alabilir mi?

Olağanüstü hal kapsamındaki illerde afet nedeniyle yıkılan, ağır ve orta hasarlı olduğu belgelenen işyerlerinde kısa çalışma uygulaması başladı. Kısa çalışma ödeneği alma koşullarını yerine getiremeyenlere de nakdi ücret desteği veriliyor.