EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemeyle beraber gözler başvuru sürecine çevrildi. Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüklerine başvurarak emekli aylığı bağlatma talebinde bulunabilecek.

Yasa çerçevesinde, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar yaş sınırı bulunmaksızın emekli olabilecek; Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek. Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran her vatandaş emeklilik hakkı elde edecek, yasa kapsamında taşerondan kadroya geçen işçiler için zorunlu emeklilik de kaldırılacak. Ayrıca işverenlere de kıdem tazminatı için kredi desteği verilecek, yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek primi de sağlanacak.



"SSK'lıların emekli aylığı bağlatmak için işten ayrıldıklarını beyan etmeleri gerekecek"

Emeklilik sürecinde 5 bin ila 5 bin 975 prim gün şartını tamamlayan SSK'lı EYT'liler, SGK'dan "emekli olabilir" yazısı alarak, işverenlerine emeklilik dilekçesi vermeleri ve dilekçede emekli aylığı bağlatmak için işten ayrıldıklarını beyan etmeleri gerekecek. Ayrıca kıdem tazminatları ve varsa diğer işçi alacaklarını talep edebilecek. İşveren tarafından alınan dilekçe de işten ayrılış nedeni olarak 08 No'lu kodu kullanılarak işçinin çıkışını yapması gerekecek.

Herhangi bir iş yerinde çalışmayan EYT'liler ise "emekli olabilir" yazısı almadan emekli aylığı talebi için doğrudan e-Devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden başvurabilecek.



"Bağ-Kur'lu vatandaşların emekli olmaları için prim günlerini doldurmaları yeterli"

Bağ-Kur'lu 4/B'ye tabii vatandaşların, emekli başvuru sürecinde "emekli olabilir" yazısı almalarına gerek olmadan emekli kadınlarda 7 bin 200, erkeklerde 9 bin prim günü şartlarını tamamlayan her vatandaş emekli aylığı bağlatma talebinde bulunabilecek.



"Memurların kurumlarına Emeklilik Talep Formu doldurmaları gerekecek"

Emeklilik sürecinde 4/C'ye tabii olan memurlar ise kurumlarına Emeklilik Talep Formu doldurarak veya dilekçeyle başvuracak. Atamaya yetkili kurum amiri emekliliğe sevkini onaylamasıyla HİTAP yetkisi verilmiş personel de bunu HİTAP üzerinden SGK'ya iletebilecek.



"EYT kapsamında ilk maaşlar ise Nisan ayında ödenecek"

Vatandaşlar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan yasayla birlikte başvuruda bulunabilecek. Başvuruyu takip eden ay maaşlar hesaplara yatacak, ilk maaşlar Nisan ayında ödenecek.