3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak? %70.18 ZAM TABLOSU! 2023'te SSK, Bağkur'luya 6.072 TL, Memura 12.004 TL maaş!
Milyonlarca emekli ve memur temmuz ayında yapılacak 2023 zammını merakla bekliyor. Ocak ayında açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı zamları da belirlemiş olacak. Bu arada yeni yılda yapılacak zamla ilgili ipuçları da gelmeye devam ediyor. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Kasım ayı verisi 5 Aralık Pazartesi belli olacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 70.18 olarak yer aldı. Bu hesaba göre maaşlara güncelleme geldi. İşte ocak ayı zamlı maaş tablosu!
Ocak zammı için geri sayıma 1 veri kalıyor. Yüzde 70.18'lik enflasyon tahmini ile SSK, Bağkur emeklisine %19.55, memura ve emeklisine %20.67 artış için yeni ipucu geldi. Bu tahminlerle birlikte emekli ve memurların Ocak maaşalrında güncelleme yapıldı. Kasım ayı verilerinin ardından geriye sadece Aralık verisi kalacak. Ocak ayında açıklanacak son enflasyon oranıyla maaşlar netleşecek. Peki, yeni tahminle emekli ve memurların maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olacak? İşte eski-yeni maaş tablosu!
Yeni yılla birlikte memurların, emeklilerin geliri artacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak.
KASIM VERİSİ 5 ARALIK'TA!
4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 10.84, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11.88'e zam oluştu. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Kasım ayı verisi 5 Aralık Pazartesi belli olacak. Böylece zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.