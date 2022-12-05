3.500, 4.000, 5.000, 6.000 TL maaşı olan kaç TL zam alacak? %70.18 ZAM TABLOSU! 2023’te SSK, Bağkur’luya 6.072 TL, Memura 12.004 TL maaş!

Ocak zammı için geri sayıma 1 veri kalıyor. Yüzde 70.18'lik enflasyon tahmini ile SSK, Bağkur emeklisine %19.55, memura ve emeklisine %20.67 artış için yeni ipucu geldi. Bu tahminlerle birlikte emekli ve memurların Ocak maaşalrında güncelleme yapıldı. Kasım ayı verilerinin ardından geriye sadece Aralık verisi kalacak. Ocak ayında açıklanacak son enflasyon oranıyla maaşlar netleşecek. Peki, yeni tahminle emekli ve memurların maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL olacak? İşte eski-yeni maaş tablosu!