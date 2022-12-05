2023'de ASGARİ ÜCRET ne kadar olacak? İşte 5 aylık verilerle 2023 ASGARİ ÜCRET zammı hesaplama

Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret için maraton 7 Aralık Çarşamba günü başlıyor. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.

4 PARAMETRE ÖNEMLİ

Komisyonun çalışmalarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak.

Ancak en önemli parametreyi enflasyon verileri oluşturulacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, buna bir refah payı da eklenecek. Yeni asgari ücretin ne kadar artacağı, ne kadar süre ile geçerli olacağı, vergi-prim gibi destekler olup olmayacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonrasında belli olacak.

HANGİ FORMÜLLER VAR?

Bugün açıklanan enflasyon verileri yeni asgari ücret belirlenirken dikkate alınacak. Ancak yeni ücrete nasıl yansıtılacağına Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar verecek. Ancak tahminler var.

GERÇEKLEŞEN ENFLASYONA BAKILIRSA

Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 84.39 olarak gerçekleşti. Halen net asgari ücret 5 bin 500 lira 35 kuruş.

Yüzde 84.39 olan yıllık enflasyon Ocak ayındaki 4 bin 253 lira 40 kuruş olan ücrete yansıtılırsa bu durumda 7 bin 842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse yeni asgari ücret 8 bin 268 lira seviyesine ulaşabilecek.



Eğer halen 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücrete yıllık yüzde 84.39'luk enflasyon oranı yansıtılarak yeni ücret belirlenirse 10 bin 142 lira seviyesi görülebilecek.

Bir diğer formül ise Temmuz artışı dikkate alınarak enflasyon oranının yansıtılması ve buna da bir refah payı eklenmesi şeklinde. Temmuz'da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30'luk bir artış yapılmıştı. Bu artış dikkate alınarak yüzde 84.39'luk yıllık enflasyon oranı yansıtılırsa asgari ücret yüzde 54.39 artışla 5 bin 500 liradan 8 bin 491 liraya ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa asgari ücret 9 bin 42 lirayı bulacak.

2022 TAHMİNLERİNE DE BAKILACAK

Tabii yeni asgari ücrette Aralık ayı ve 2022 yılı enflasyon tahminleri de etkili olacak. 2022 yılı enflasyon tahminleri ise yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor. Bu oran da dikkate alınarak asgari ücret belirlenebilir. Eğer yıllık enflasyon formülü uygulanarak bu tutarlar dikkate alınırsa yeni asgari ücret 9 bin 75-9 bin 360 lira aralığına yükselebilecek. Enflasyonun bir diğer yansıtılma formülü ise Temmuz artışı dikkate alınarak yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da da asgari ücrete yaklaşık yüzde 30'luk bir ara zam yapılmıştı. Bu artış da dikkate alınarak yıllık enflasyon tahmini yansıtılırsa asgari ücret 7 bin 425-7 bin 710 lira aralığına çıkacak. Örneğin; 10 puan refah payı eklenirse 7 bin 975-8 bin 260 seviyesine ulaşılacak.