Ayçiçek yağı 46 TL'den satışta! Tarım Kredi Marketleri 4-15 Aralık 2022 İNDİRİMLERİ yenilendi! Fiyat listesinde yok yok! 16'lı tuvalet kağıdı 74 TL, Tereyağı 32 TL...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim furyası kaldığı yerden devam ediyor. Aralık ayının yeni fiyat listesi açıklandı. Son olarak paylaşılan katalogda seçili manav ürünlerinde indirimli fiyatlar 5 Aralık tarihine kadar tüm mağazalarda geçerli olacak. Öte yandan seçili peynir ve süt ürünlerinde de yarı fiyatına indirimler devam edecek. 15 gün sürecek indirimlerde, 16'lı Tuvalet kağıdı 74 TL'ye, Tereyağı 32 TL'ye raflarda yerini aldı. İşte 4-15 Aralık 2022 yeni indirimli ürünler kataloğu LİSTESİ...