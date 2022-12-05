Ayçiçek yağı 46 TL'den satışta! Tarım Kredi Marketleri 4-15 Aralık 2022 İNDİRİMLERİ yenilendi! Fiyat listesinde yok yok! 16'lı tuvalet kağıdı 74 TL, Tereyağı 32 TL...
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni indirim kampanyasını başlattı. Hesaplı alışveriş yapmak isteyenlerin adresi tarım kredi marketlerinde aralık indirimleri yayınlandı. Son katalogda manav ürünlerinde büyük indirim başladı. İşte Tarım Kredi Marketleri 4-15 Aralık 2022 indirimli fiyat listesi haberimizde!
05.12.2022 22:29 - Son Güncelleme: 05.12.2022 22:30
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirim furyası kaldığı yerden devam ediyor. Aralık ayının yeni fiyat listesi açıklandı. Son olarak paylaşılan katalogda seçili manav ürünlerinde indirimli fiyatlar 5 Aralık tarihine kadar tüm mağazalarda geçerli olacak. Öte yandan seçili peynir ve süt ürünlerinde de yarı fiyatına indirimler devam edecek. 15 gün sürecek indirimlerde, 16'lı Tuvalet kağıdı 74 TL'ye, Tereyağı 32 TL'ye raflarda yerini aldı. İşte 4-15 Aralık 2022 yeni indirimli ürünler kataloğu LİSTESİ...