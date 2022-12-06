Memur maaş zammı ne kadar olacak? Enflasyon açıklandı zamlar netleşti! İşte 2023 zamlı güncel liste

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı, milyonların Ocak zammı için ipucu geldi.

Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde .. olarak gerçekleşti. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15,11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. Bu veriye göre kesin oran ortaya çıkacak.

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MEMURA EN AZ 10.480 TL

Şu ana kadar oluşan orana göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya yükselecek.





AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Şu ana kadar oluşan orana göre çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 872,86 liraya yükselecek.

0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 192 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 96liraya yükselecek. Bin 91 lira olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 256 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.





REFAH PAYI DA GÜNDEMDE

Ocak'ta toplu sözleşme artışına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu yılın Ocak ayında da benzer bir uygulama yapılmış, toplu sözleme artışı yükseltilmişti. Kesin karar Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında belli olacak.

BİR ZAM DA EK GÖSTERGE İLE

Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.

MEMUR MAAŞLARI (TL)

Genel müdür 1/4

Mevcut maaş: 29.809,00

% 15.11 zamlı maaş: 34.313,14

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 15.848,00

% 15.11 zamlı maaş: 18.242,63

Memur (Üniv. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 9.707,00

% 15.11 zamlı maaş: 11.173,73

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 12.276,00

% 15.11 zamlı maaş: 14.130,90



Kaymakam 1. sınıf 1/4

Mevcut maaş: 27.574,00

% 15.11 zamlı maaş: 31.740,43

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 15.810,00

% 15.11 zamlı maaş: 18.198,89

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 13.747,00

% 15.11 zamlı maaş: 15.824,17



Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 18.853,00

% 15.11 zamlı maaş: 21.701,69

Hemşire (Üniv. mez) 5/1

Mevcut maaş: 11.828,00

% 15.11 zamlı maaş: 13.615,21

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 16.205,00

% 15.11 zamlı maaş: 18.653,58

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1

Mevcut maaş: 10.100,00

% 15.11 zamlı maaş: 11.626,11



Profesör 1/4

Mevcut maaş: 25.984,00

% 15.11 zamlı maaş: 29.910,18

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 15.311,00

% 15.11 zamlı maaş: 17.624,49

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 12.752,00

% 15.11 zamlı maaş: 14.678,83

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 15.485,00

% 15.11 zamlı maaş: 17.824,78

MEMUR EMEKLİLERİ (TL)

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 21.905,20

% 15.11 zamlı maaş: 25.215,08

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 19.361,41

% 15.11 zamlı maaş: 22.286,92

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7.429,13

% 15.11 zamlı maaş: 8.551,67

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 7.269,57

% 15.11 zamlı maaş: 8.368,00



Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 7.475,52

% 15.11 zamlı maaş: 8.605,07

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 12.691,14

% 15.11 zamlı maaş: 14.608,77

Polis memuru (8/1)

Mevcut maaş: 7.731,57

% 15.11 zamlı maaş: 8.899,81

Hemşire (Lisans-1/4)

Mevcut maaş: 7.265,86

% 15.11 zamlı maaş: 8.363,73

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 9.115,72

% 15.11 zamlı maaş: 10.493,11

Teknisyen (Lise-1/4)

Mevcut maaş: 6.343,71

% 15.11 zamlı maaş: 7.302,24



Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 17.340,84

% 15.11 zamlı maaş: 19.961,04

İmam-hatip

Mevcut maaş: 7.475,52

% 15.11 zamlı maaş: 8.605,07

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 7.475,52

% 15.11 zamlı maaş: 8.605,07

5 AYDA OLUŞAN ORANA GÖRE YENİ MAAŞLAR (TL)

Mevcut maaş: 6.100

% 15.11 zamlı maaş: 7.021,71

Mevcut maaş: 6.200

% 15.11 zamlı maaş: 7.136,82

Mevcut maaş: 6.300

% 15.11 zamlı maaş: 7.251,93

Mevcut maaş: 6.400

% 15.11 zamlı maaş: 7.367,04

Mevcut maaş: 6.500

% 15.11 zamlı maaş: 7.482,15



Mevcut maaş: 6.600

% 15.11 zamlı maaş: 7.597,26

Mevcut maaş: 6.700

% 15.11 zamlı maaş: 7.712,37

Mevcut maaş: 6.800

% 15.11 zamlı maaş: 7.827,48

Mevcut maaş: 6.900

% 15.11 zamlı maaş: 7.942,59

Mevcut maaş: 7.000

% 15.11 zamlı maaş: 8.057,70

Mevcut maaş: 7.100

% 15.11 zamlı maaş: 8.172,81



Mevcut maaş: 7.200

% 15.11 zamlı maaş: 8.287,92

Mevcut maaş: 7.300

% 15.11 zamlı maaş: 8.403,03

Mevcut maaş: 7.400

% 15.11 zamlı maaş: 8.518,14

Mevcut maaş: 7.500

% 15.11 zamlı maaş: 8.633,25

Mevcut maaş: 7.600

% 15.11 zamlı maaş: 8.748,36

Mevcut maaş: 7.700

% 15.11 zamlı maaş: 8.863,47

Mevcut maaş: 7.800

% 15.11 zamlı maaş: 8.978,58

Mevcut maaş: 7.900

% 15.11 zamlı maaş: 9.093,69



Mevcut maaş: 8.000

% 15.11 zamlı maaş: 9.208,80

Mevcut maaş: 8.100

% 15.11 zamlı maaş: 9.323,91

Mevcut maaş: 8.200

% 15.11 zamlı maaş: 9.439,02

Mevcut maaş: 8.300

% 15.11 zamlı maaş: 9.554,13

Mevcut maaş: 8.400

% 15.11 zamlı maaş: 9.669,24

Mevcut maaş: 8.500

% 15.11 zamlı maaş: 9.784,35

Mevcut maaş: 8.600

% 15.11 zamlı maaş: 9.899,46

Mevcut maaş: 8.700

% 15.11 zamlı maaş: 10.014,57

Mevcut maaş: 8.800

% 15.11 zamlı maaş: 10.129,68

Mevcut maaş: 8.900

% 15.11 zamlı maaş: 10.244,79

Mevcut maaş: 9.000

% 15.11 zamlı maaş: 10.359,90



Mevcut maaş: 9.050

% 15.11 zamlı maaş: 10.417,46

Mevcut maaş: 9.100

% 15.11 zamlı maaş: 10.475,01

Mevcut maaş: 9.200

% 15.11 zamlı maaş: 10.590,12

Mevcut maaş: 9.300

% 15.11 zamlı maaş: 10.705,23

Mevcut maaş: 9.400

% 15.11 zamlı maaş: 10.820,34

Mevcut maaş: 9.500

% 15.11 zamlı maaş: 10.935,45

Mevcut maaş: 9.600

% 15.11 zamlı maaş: 11.050,56

Mevcut maaş: 9.700

% 15.11 zamlı maaş: 11.165,67

Mevcut maaş: 9.800

% 15.11 zamlı maaş: 11.280,78

Mevcut maaş: 9.900

% 15.11 zamlı maaş: 11.395,89

Mevcut maaş: 10.000

% 15.11 zamlı maaş: 11.511,00

Mevcut maaş: 10.100

% 15.11 zamlı maaş: 11.626,11

Mevcut maaş: 10.200

% 15.11 zamlı maaş: 11.741,22

Mevcut maaş: 10.300

% 15.11 zamlı maaş: 11.856,33

Mevcut maaş: 10.400

% 15.11 zamlı maaş: 11.971,44

Mevcut maaş: 10.500

% 15.11 zamlı maaş: 12.086,55

Mevcut maaş: 10.600

% 15.11 zamlı maaş: 12.201,66

Mevcut maaş: 10.700

% 15.11 zamlı maaş: 12.316,77

Mevcut maaş: 10.800

% 15.11 zamlı maaş: 12.431,88

Mevcut maaş: 10.900

% 15.11 zamlı maaş: 12.546,99



Mevcut maaş: 11.000

% 15.11 zamlı maaş: 12.662,10

Mevcut maaş: 11.100

% 15.11 zamlı maaş: 12.777,21

Mevcut maaş: 11.200

% 15.11 zamlı maaş: 12.892,32

Mevcut maaş: 11.300

% 15.11 zamlı maaş: 13.007,43

Mevcut maaş: 11.400

% 15.11 zamlı maaş: 13.122,54

Mevcut maaş: 11.500

% 15.11 zamlı maaş: 13.237,65

Mevcut maaş: 11.600

% 15.11 zamlı maaş: 13.352,76

Mevcut maaş: 11.700

% 15.11 zamlı maaş: 13.467,87

Mevcut maaş: 11.800

% 15.11 zamlı maaş: 13.582,98

Mevcut maaş: 11.900

% 15.11 zamlı maaş: 13.698,09

Mevcut maaş: 12.000

% 15.11 zamlı maaş: 13.813,20