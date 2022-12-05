1999 Ö. + 5.000 gün + 44-45-46 yaş EYT takımına katılacak! EYT’de A Kadrosu NETLEŞTİ! O kişilere 5 puanlık PRİM indirimi!

EYT yasasına adım adım yaklaşılmaya başlandı. Aralık ayının gelmesiyle EYT'liler emekli olacakları günü merakla bekliyor. Bu süreçte yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişmeleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak EYT yasası ile emekli olacakların tazminatları devlet garantisine alınırken, daha sonra çalışacaklar için 5 puanlık prim indirimi geldi. Öte yandan EYT'liler için yüksek maaş formülleri de açıklandı. Bu kapsamda, EYT'liler ne kadar emekli aylığı alacağını merak etmeye başladı. Peki, kimler EYT'den yararlanacak? EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler...