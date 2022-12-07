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Maaşlara zam+refah payı! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?

Maaşlara zam+refah payı! Emekli ve memurun maaşı ne kadar olacak?
07.12.2022 15:37

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Emekli ve memur maaşlarına yeni yılda refah payı müjdesi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında verilecek zam oranına çevrildi. Zam takvimi giderek yaklaşırken, memur ve SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zamla ilgili araştırmaları da artıyor. Masada zam oranıyla ilgili farklı formüller var. Enflasyon farkının yanı sıra refah payı da masada... Peki bu refah payı maaşlara nasıl yansıyacak?Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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