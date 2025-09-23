2025 üniversite YKS ek tercih boş kontenjanlar: YKS ikinci tercih kılavuzu bugün yayınlandı mı?

Ek yerleştirmede tercih yapacağınız bir bölümün, ilk yerleştirmede oluşmuş bir taban puanı varsa, sizin YKS puanınızın bu taban puana eşit veya ondan daha yüksek olması zorunludur. Örneğin ilk yerleştirmede 350.000 puanla kapanan bir mühendislik bölümünü ek tercihte yazabilmek için puanınızın en az 350.000 olması gerekir. Ancak, ilk yerleştirmede kontenjanı dolmadığı için taban puanı oluşmamış bölümleri, ilgili puan türünde barajı geçen tüm adaylar tercih edebilir. Bu "taban puansız" bölümler, ek yerleştirmenin gizli kahramanlarıdır.

Doğru Tercih Nasıl Yapılır? Puanınıza Göre Stratejik Hamleler

Ek tercih, "ikinci ve son şans" olduğu için çok daha stratejik ve dikkatli bir yaklaşım gerektirir. İşte başarı şansınızı artıracak 3 stratejik adım:

Kılavuzu Detaylı İnceleyin: ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu, sizin yol haritanızdır. Kılavuzdaki "Tablo-3" (ön lisans) ve "Tablo-4" (lisans) bölümlerini açın. Boş kontenjanları ve oluşan minimum puanları dikkatle not alın.

Puanınıza Göre Filtreleyin: Listede yer alan bölümlerden, kendi puanınıza eşit veya puanınızdan daha düşük olanları belirleyin.