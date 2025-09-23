SON DAKİKA
2025 üniversite YKS ek tercih boş kontenjanlar: YKS ikinci tercih kılavuzu bugün yayınlandı mı?

İlk yerleştirmede istediği bölüme giremeyen yüz binlerce adayın umudu olan YKS ek tercih 2025 süreci için geri sayım başladı. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla boş kalan 53.338 kontenjan netleşti. Gözler şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı ek tercih kılavuzu ve takviminde. Tercih sürecinde özellikle YKS Üniversite ek tercihleri boş kontenjan ve taban puanları kritik önem taşıyor. Peki YKS ek tercihleri yani üniversite 2. tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı mı? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 09:04 Güncelleme Tarihi :23 Eylül 2025 , 09:15
Hayallerindeki üniversiteye ilk adımda ulaşamayan yüz binlerce aday için ikinci ve son şans kapısı aralanmak üzere. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk yerleştirme sonuçlarının ardından, üniversite kayıt sürecinin 1-5 Eylül'de tamamlanmasıyla birlikte, YKS ek tercih maratonu için en kritik viraja girildi. YÖK'ün açıkladığı verilere göre, özellikle vakıf üniversitelerinde on binlerce kişilik boş kontenjan bulunuyor. Peki YKS ek tercihleri yani üniversite 2. tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu ve taban puanları yayınlandı mı? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

Asıl Fırsat Vakıf Üniversitelerinde! İşte Rakamlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 YKS ilk yerleştirme sürecinde rekor bir doluluk oranına ulaşıldı. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99'u bulurken, toplamda 53.338 boş kontenjan kaldığı belirtildi. Ancak asıl büyük fırsat ise vakıf yükseköğretim kurumlarında yatıyor. YÖK verilerine göre, vakıf üniversitelerindeki doluluk oranı %75,8'de kaldı. Bu, bu kurumlardaki her 4 kontenjandan 1'inin boş olduğu ve on binlerce kişilik bir fırsat havuzu bulunduğu anlamına geliyor. Bu durum vakıf üniversitelerinin burslu ve indirimli programlarını hedefleyen, ancak ilk yerleştirmede kıl payı kaçıran adaylar için ek tercih dönemini altın bir fırsata dönüştürüyor.

YKS Ek Tercihleri Ne Zaman Başlayacak? İşte Beklenen Tarih Aralığı

Yüz binlerce öğrencinin aklındaki en büyük soru: "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?" ÖSYM, henüz 2025 yılı için resmi ek tercih takvimini duyurmadı. Ancak geçmiş yıllardaki süreçleri analiz ettiğimizde, takvime dair güçlü bir tahminde bulunabiliriz. Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlandı.

Kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalan kontenjanların üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmesi ve bu verilerin işlenerek kılavuza dönüştürülmesi süreci genellikle 1-2 hafta sürer. Bu doğrultuda, YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanması ve tercihlerin başlaması için en olası tarih aralığı 15-25 Eylül arasıdır. Adayların bu süre zarfında ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ve osym.gov.tr adreslerini her gün kontrol etmeleri kritik önem taşıyor. Unutmayın, ek tercih süresi genellikle ilk tercihlere göre daha kısadır ve genellikle 4-5 gün ile sınırlıdır. Bu kısa süreyi verimli kullanmak doğru tercih listesi hazırlama tekniklerini önceden bilmeyi gerektirir.

Kimler Ek Tercih Yapabilir? Kritik Kurallar ve Taban Puan Şartı

Ek tercih süreci her adayın katılabileceği bir süreç değildir. ÖSYM'nin belirlediği net kurallar vardır. Ek tercih yapma hakkına sahip olan adaylar şunlardır:

Hiçbir Yere Yerleşemeyenler: 2025 YKS ilk yerleştirme sürecinde, tercih yapmış olmasına rağmen herhangi bir örgün (açıköğretim hariç) yükseköğretim programına yerleşememiş olan adaylar.
Tercih Yapmamış Olanlar: YKS'ye girmiş ve puanı hesaplanmış olmasına rağmen ilk tercih döneminde hiç tercih yapmamış olan adaylar.

En Önemli Kural: Taban Puan Şartı!

Ek yerleştirmede tercih yapacağınız bir bölümün, ilk yerleştirmede oluşmuş bir taban puanı varsa, sizin YKS puanınızın bu taban puana eşit veya ondan daha yüksek olması zorunludur. Örneğin ilk yerleştirmede 350.000 puanla kapanan bir mühendislik bölümünü ek tercihte yazabilmek için puanınızın en az 350.000 olması gerekir. Ancak, ilk yerleştirmede kontenjanı dolmadığı için taban puanı oluşmamış bölümleri, ilgili puan türünde barajı geçen tüm adaylar tercih edebilir. Bu "taban puansız" bölümler, ek yerleştirmenin gizli kahramanlarıdır.

Doğru Tercih Nasıl Yapılır? Puanınıza Göre Stratejik Hamleler

Ek tercih, "ikinci ve son şans" olduğu için çok daha stratejik ve dikkatli bir yaklaşım gerektirir. İşte başarı şansınızı artıracak 3 stratejik adım:

Kılavuzu Detaylı İnceleyin: ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu, sizin yol haritanızdır. Kılavuzdaki "Tablo-3" (ön lisans) ve "Tablo-4" (lisans) bölümlerini açın. Boş kontenjanları ve oluşan minimum puanları dikkatle not alın.
Puanınıza Göre Filtreleyin: Listede yer alan bölümlerden, kendi puanınıza eşit veya puanınızdan daha düşük olanları belirleyin.

Özel Yetenek Sınavı tercih kılavuzunda engelli aday kontenjanı güncellendi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih kılavuzundaki "engelli aday" kontenjanlarında düzenleme yaptı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, ÖZYES tercih kılavuzunda yer alan "engelli aday" kontenjanlarında YÖK tarafından düzenleme yapıldı. Bu doğrultuda, kılavuzdaki "ÖZYES Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları" tablosunda güncellemeye gidildi.
Puanınızın yetmediği taban puanı oluşmuş bölümleri listenize eklemek zaman kaybıdır ve o tercihiniz geçersiz olur.
Geniş Bir Yelpaze Oluşturun: Sadece "tam istediğim" bölüme odaklanmak yerine, puan aralığınıza uyan ve ilginizi çeken alternatif bölümleri de listenize ekleyin. Taban puanı oluşmamış kontenjanı boş bölümler, puanınız ne olursa olsun size sürpriz yerleşme imkanları sunabilir. Bu bölümleri listenizin sonlarına ekleyerek şansınızı deneyebilirsiniz.

