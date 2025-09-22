SON DAKİKA
Üniversite - YKS ek (ikinci) tercihleri bugün başladı mı? 2-4 yıllık 2025 üniversite boş kontenjan ve taban-tavan puanları!

İlk yerleştirmede istediği bölüme giremeyen yüz binlerce adayın umudu olan YKS ek tercih süreci için geri sayım başladı. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül'de tamamlanmasıyla boş kalan kontenjanlar da netleşti. Gözler şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı ek tercih kılavuzu ve takviminde. İşte boş kontenjanlar, taban puanlar ve ek tercih stratejileri hakkında bilmeniz gereken her şey

22 Eylül 2025
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 YKS ilk yerleştirme sürecinde rekor bir doluluk oranına ulaşıldı. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99'u bulurken, toplamda 53.338 boş kontenjan kaldığı belirtildi. Asıl büyük fırsat ise vakıf üniversitelerinde yatıyor. Vakıf üniversitelerindeki doluluk oranının %75,8'de kalması, bu kurumlarda on binlerce boş kontenjan olduğu anlamına geliyor. Bu durum vakıf üniversitelerinin burslu programlarını hedefleyen adaylar için ek tercih dönemini altın bir fırsata dönüştürüyor.

YKS Ek Tercihleri Ne Zaman Başlayacak? İşte Beklenen Tarih Aralığı

Yüz binlerce öğrencinin aklındaki en büyük soru: "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?" ÖSYM, henüz 2025 yılı için resmi ek tercih takvimini duyurmadı. Ancak geçmiş yıllardaki süreçleri analiz ettiğimizde, takvime dair güçlü bir tahminde bulunabiliriz. Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalan kontenjanların üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmesi ve bu verilerin işlenerek kılavuza dönüştürülmesi süreci genellikle 1-2 hafta sürer.

Bu doğrultuda, YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanması ve tercihlerin başlaması için en olası tarih aralığı 15-25 Eylül arasıdır. Adayların bu süre zarfında ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ve osym.gov.tr adreslerini her gün kontrol etmeleri kritik önem taşıyor. Unutmayın, ek tercih süresi genellikle ilk tercihlere göre daha kısadır ve genellikle 4-5 gün ile sınırlıdır. Bu kısa süreyi verimli kullanmak, doğru tercih listesi hazırlama tekniklerini önceden bilmeyi gerektirir.

YKS Ek Tercih Nasıl Yapılır? Kritik Kurallar ve Taban Puan Şartı

Ek tercih süreci her adayın katılabileceği bir süreç değildir. ÖSYM'nin belirlediği net kurallar vardır. Ek tercih yapma hakkına sahip olan adaylar şunlardır:

Hiçbir Yere Yerleşemeyenler: 2025 YKS ilk yerleştirme sürecinde, tercih yapmış olmasına rağmen herhangi bir örgün (açıköğretim hariç) yükseköğretim programına yerleşememiş olan adaylar.

Tercih Yapmamış Olanlar: YKS'ye girmiş ve puanı hesaplanmış olmasına rağmen ilk tercih döneminde hiç tercih yapmamış olan adaylar.

En Önemli Kural: Taban Puan Şartı!

Ek yerleştirmede tercih yapacağınız bir bölümün, ilk yerleştirmede oluşmuş bir taban puanı varsa, sizin YKS puanınızın bu taban puana eşit veya ondan daha yüksek olması zorunludur. Örneğin, ilk yerleştirmede 350.000 puanla kapanan bir mühendislik bölümünü ek tercihte yazabilmek için puanınızın en az 350.000 olması gerekir. İlk yerleştirmede kontenjanı dolmadığı için taban puanı oluşmamış bölümleri, ilgili puan türünde barajı geçen tüm adaylar tercih edebilir.

YKS Doğru Tercih Nasıl Yapılır? Stratejik Adımlar ve Püf Noktaları

Ek tercih, "ikinci ve son şans" olduğu için çok daha stratejik bir yaklaşım gerektirir. İşte başarı şansınızı artıracak 3 stratejik adım:

Kılavuzu Detaylı İnceleyin: ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu, sizin yol haritanızdır. Kılavuzdaki "Tablo-3" (ön lisans) ve "Tablo-4" (lisans) bölümlerini açın.

Puanınıza Göre Filtreleyin: Listede yer alan bölümlerden, kendi puanınıza eşit veya puanınızdan daha düşük olanları belirleyin. Puanınızın yetmediği bölümleri listenize eklemek zaman kaybıdır.

Geniş Bir Yelpaze Oluşturun: Sadece "tam istediğim" bölüme odaklanmak yerine, puan aralığınıza uyan ve ilginizi çeken alternatif bölümleri de listenize ekleyin. Özellikle taban puanı oluşmamış kontenjanı boş bölümler, sürpriz yerleşme imkanları sunabilir.

2-4 Yıllık 2025 Üniversite Boş Kontenjan ve Taban-Tavan Puanları!

YKS 2025 taban puanları paylaşıldı. ÖSYM, resmi internet sayfası üzerinden YKS yerleştirme sonuçlarına dair verileri yayınladı. YKS üniversiteleri en düşük ve en yüksek puanları belli oldu.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN VERİLER İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'de İlk 1000'in Tercihi Tıp, Mühendislik, İşletme ve Tarih Bölümleri Oldu


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, milyonlarca adayın kaderini belirleyen 2025 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı ve en başarılı öğrencilerin tercihlerini masaya yatırdı. Sayısalda tıp ve mühendislik yine zirvedeyken, sözelde tarih bölümünün sürpriz yükselişi dikkat çekti. İşte ilk 1000'e giren öğrencilerin bölüm tercihleri ve YÖK'ün eğitim sistemine dair gelecek planları.

Zirvenin Tercihleri: Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel'de İlk 1000 Nereye Gitti?

YÖK Başkanı Özvar'ın paylaştığı verilere göre, Türkiye'nin en parlak beyinleri kariyer rotalarını şu şekilde çizdi:

Sayısal Puan Türü (İlk 1000):

Gelenek bozulmadı. Tıp fakülteleri, en başarılı öğrencilerin birincil tercihi olmaya devam ediyor. Onu ise bilişim ve teknoloji alanları yakından takip ediyor.

Tıp: 341 Öğrenci

Bilgisayar Mühendisliği: 289 Öğrenci

Elektrik-Elektronik Mühendisliği: 165 Öğrenci

Eşit Ağırlık Puan Türü (İlk 1000):

Bu alanda işletme, hukuk ve iktisat arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bu, öğrencilerin yönetim, adalet ve ekonomi alanlarında kariyer hedeflediğini gösteriyor.

İşletme: 181 Öğrenci
Hukuk: 177 Öğrenci
İktisat: 169 Öğrenci

Sözel Puan Türü (İlk 1000):

Sürpriz lider tarihin ardından, topluma hizmet odaklı öğretmenlik ve ilahiyat programları geliyor.

Tarih: 123 Öğrenci

Özel Eğitim Öğretmenliği: 65 Öğrenci

İlahiyat: 60 Öğrenci

