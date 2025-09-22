Üniversite - YKS ek (ikinci) tercihleri bugün başladı mı? 2-4 yıllık 2025 üniversite boş kontenjan ve taban-tavan puanları!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2025 YKS ilk yerleştirme sürecinde rekor bir doluluk oranına ulaşıldı. Devlet üniversitelerinde doluluk oranı %99'u bulurken, toplamda 53.338 boş kontenjan kaldığı belirtildi. Asıl büyük fırsat ise vakıf üniversitelerinde yatıyor. Vakıf üniversitelerindeki doluluk oranının %75,8'de kalması, bu kurumlarda on binlerce boş kontenjan olduğu anlamına geliyor. Bu durum vakıf üniversitelerinin burslu programlarını hedefleyen adaylar için ek tercih dönemini altın bir fırsata dönüştürüyor.

Yüz binlerce öğrencinin aklındaki en büyük soru: "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?" ÖSYM , henüz 2025 yılı için resmi ek tercih takvimini duyurmadı. Ancak geçmiş yıllardaki süreçleri analiz ettiğimizde, takvime dair güçlü bir tahminde bulunabiliriz. Üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalan kontenjanların üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmesi ve bu verilerin işlenerek kılavuza dönüştürülmesi süreci genellikle 1-2 hafta sürer.

Bu doğrultuda, YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanması ve tercihlerin başlaması için en olası tarih aralığı 15-25 Eylül arasıdır. Adayların bu süre zarfında ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr ve osym.gov.tr adreslerini her gün kontrol etmeleri kritik önem taşıyor. Unutmayın, ek tercih süresi genellikle ilk tercihlere göre daha kısadır ve genellikle 4-5 gün ile sınırlıdır. Bu kısa süreyi verimli kullanmak, doğru tercih listesi hazırlama tekniklerini önceden bilmeyi gerektirir.

Ek yerleştirmede tercih yapacağınız bir bölümün, ilk yerleştirmede oluşmuş bir taban puanı varsa, sizin YKS puanınızın bu taban puana eşit veya ondan daha yüksek olması zorunludur. Örneğin, ilk yerleştirmede 350.000 puanla kapanan bir mühendislik bölümünü ek tercihte yazabilmek için puanınızın en az 350.000 olması gerekir. İlk yerleştirmede kontenjanı dolmadığı için taban puanı oluşmamış bölümleri, ilgili puan türünde barajı geçen tüm adaylar tercih edebilir.

Tercih Yapmamış Olanlar: YKS'ye girmiş ve puanı hesaplanmış olmasına rağmen ilk tercih döneminde hiç tercih yapmamış olan adaylar.

Hiçbir Yere Yerleşemeyenler: 2025 YKS ilk yerleştirme sürecinde, tercih yapmış olmasına rağmen herhangi bir örgün (açıköğretim hariç) yükseköğretim programına yerleşememiş olan adaylar.

Ek tercih süreci her adayın katılabileceği bir süreç değildir. ÖSYM'nin belirlediği net kurallar vardır. Ek tercih yapma hakkına sahip olan adaylar şunlardır:

YKS Ek Tercih Nasıl Yapılır? Kritik Kurallar ve Taban Puan Şartı

YKS Doğru Tercih Nasıl Yapılır? Stratejik Adımlar ve Püf Noktaları

Ek tercih, "ikinci ve son şans" olduğu için çok daha stratejik bir yaklaşım gerektirir. İşte başarı şansınızı artıracak 3 stratejik adım:

Kılavuzu Detaylı İnceleyin: ÖSYM tarafından yayınlanacak olan ek tercih kılavuzu, sizin yol haritanızdır. Kılavuzdaki "Tablo-3" (ön lisans) ve "Tablo-4" (lisans) bölümlerini açın.

Puanınıza Göre Filtreleyin: Listede yer alan bölümlerden, kendi puanınıza eşit veya puanınızdan daha düşük olanları belirleyin. Puanınızın yetmediği bölümleri listenize eklemek zaman kaybıdır.

Geniş Bir Yelpaze Oluşturun: Sadece "tam istediğim" bölüme odaklanmak yerine, puan aralığınıza uyan ve ilginizi çeken alternatif bölümleri de listenize ekleyin. Özellikle taban puanı oluşmamış kontenjanı boş bölümler, sürpriz yerleşme imkanları sunabilir.