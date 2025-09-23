İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026 || İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Burs miktarı kaç TL oldu, ödemeler ne zaman yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilere yönelik burs programı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" için başvuru sürecini bugün başlatıyor. Başvurular https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.
Başvuru İşlemleri Nasıl Gerçekleşecek?
Başvurular İstanbul Senin uygulaması üzerinden kabul edilecek. Başvurusu onaylanan öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.
Başvuru süreci ile ilgili detaylar başvuruların başlamasıyla birlikte resmi internet sitesi ve uygulama üzerinden duyurulacak.
Kimler Başvurabilir?
İBB bursuna başvuru yapacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet ediyor olması
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde eğitim görmek veya vakıf/özel üniversitelerde %100 burslu okumak
Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4.00 üzerinden 2.00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymak
Kayıt Donduran Öğrenciler: Eğitimini geçici olarak donduran öğrenciler burs başvurusunda bulunamayacak.
Vakıf Üniversiteleri: Sadece devlet üniversitelerinde okuyan veya vakıf üniversitelerinde %100 burslu öğrenciler başvuru yapabilir.
2025-2026 İBB BURSU NE KADAR?
100 bin üniversite öğrencisine verilecek olan İBB bursu 20 bin TL olacak. Ödemelerin geçen seneki gibi iki taksitte verilmesi bekleniyor.