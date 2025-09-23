SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Galerileri

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026 || İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Burs miktarı kaç TL oldu, ödemeler ne zaman yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025-2026 eğitim yılı için öğrencilere yönelik burs başvurularını bugün itibarıyla başlatıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da başvurular İBB'nin İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak. Peki bu sene burs miktarı ne kadar olacak? Kimler başvuru yapabilir? İşte merak edilen bilgiler!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Eylül 2025 , 09:02 Güncelleme Tarihi :23 Eylül 2025 , 09:02
İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026 || İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Burs miktarı kaç TL oldu, ödemeler ne zaman yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrencilere yönelik burs programı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" için başvuru sürecini bugün başlatıyor. Başvurular https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi üzerinden online olarak yapılabilecek.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026 || İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Burs miktarı kaç TL oldu, ödemeler ne zaman yapılacak?

Başvuru İşlemleri Nasıl Gerçekleşecek?

Başvurular İstanbul Senin uygulaması üzerinden kabul edilecek. Başvurusu onaylanan öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026 || İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Burs miktarı kaç TL oldu, ödemeler ne zaman yapılacak?

Başvuru süreci ile ilgili detaylar başvuruların başlamasıyla birlikte resmi internet sitesi ve uygulama üzerinden duyurulacak.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026 || İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Burs miktarı kaç TL oldu, ödemeler ne zaman yapılacak?

Kimler Başvurabilir?

İBB bursuna başvuru yapacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet ediyor olması

Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde eğitim görmek veya vakıf/özel üniversitelerde %100 burslu okumak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4.00 üzerinden 2.00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç duymak

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026 || İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Burs miktarı kaç TL oldu, ödemeler ne zaman yapılacak?

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Hatalı Evrak: Başvuru sırasında yanlış veya eksik evrak yüklenmesi durumunda öğrencilere SMS ile bilgilendirme yapılarak belgeyi yeniden yükleme imkanı sağlanacak.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026 || İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Burs miktarı kaç TL oldu, ödemeler ne zaman yapılacak?

Kayıt Donduran Öğrenciler: Eğitimini geçici olarak donduran öğrenciler burs başvurusunda bulunamayacak.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026 || İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Burs miktarı kaç TL oldu, ödemeler ne zaman yapılacak?

Vakıf Üniversiteleri: Sadece devlet üniversitelerinde okuyan veya vakıf üniversitelerinde %100 burslu öğrenciler başvuru yapabilir.

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2025-2026 || İBB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Burs miktarı kaç TL oldu, ödemeler ne zaman yapılacak?

2025-2026 İBB BURSU NE KADAR?

100 bin üniversite öğrencisine verilecek olan İBB bursu 20 bin TL olacak. Ödemelerin geçen seneki gibi iki taksitte verilmesi bekleniyor.