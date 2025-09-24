İSG BAŞVURU TAKVİMİ 2025: İş Güvenliği sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce adayın katılım sağladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Adaylar ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihler doğrultusunda başvurularını tamamlayarak sınav heyecanına hazırlanacak.

İSG Başvuruları Ne Zaman Yapılacak? İSG sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 22 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular, 30 Ekim 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Belirtilen tarihler dışında ek bir başvuru süreci öngörülmediği için adayların bu tarihleri kaçırmaması büyük önem taşıyor.

2025 İSG Sınavı Tarihi Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından adayları bekleyen sınav günü de netleşti. 2025/İSG sınavı, 7 Aralık 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav Türkiye genelinde ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak uygulanacak.