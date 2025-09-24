PODCAST CANLI YAYIN
İSG BAŞVURU TAKVİMİ 2025: İş Güvenliği sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG), 2025 yılında da iki dönem halinde gerçekleştirilecek. Binlerce adayın katılım sağlamayı beklediği sınavın başvuru tarihleri ve uygulanacağı günler belli oldu.

Giriş Tarihi :24 Eylül 2025 , 06:05 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2025 , 06:05
ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce adayın katılım sağladığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) için başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Adaylar ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihler doğrultusunda başvurularını tamamlayarak sınav heyecanına hazırlanacak.

İSG Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

İSG sınavına katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci 22 Ekim 2025 tarihinde başlayacak. Başvurular, 30 Ekim 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Belirtilen tarihler dışında ek bir başvuru süreci öngörülmediği için adayların bu tarihleri kaçırmaması büyük önem taşıyor.

2025 İSG Sınavı Tarihi

Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından adayları bekleyen sınav günü de netleşti. 2025/İSG sınavı, 7 Aralık 2025 Pazar günü yapılacak.

Sınav Türkiye genelinde ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde eş zamanlı olarak uygulanacak.

İSG Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Adayların en çok merak ettiği bir diğer konu ise sınav sonuçlarının açıklanma tarihi oldu. ÖSYM'nin takvimine göre İSG sonuçları 6 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.