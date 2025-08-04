Vakıf Üniversiteleri 2025-2026 ücret listesi: Tıp, hukuk, diş hekimliği fakültesi için en düşük fiyatlar nerede? Medipol, Yeditepe...

Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri programlara göre farklılık gösterirken, tıp, diş hekimliği, işletme ve hukuk gibi yüksek talep gören bölümlerde sunulan burslu ve indirimli kontenjanlar birçok öğrencinin bu kurumları tercih etmesini kolaylaştırıyor. Başarı sıralamasına göre sağlanan yüzde 25 ila yüzde 100 arasında değişen burslar, gençlerin eğitim hayallerine daha ekonomik şartlarda ulaşmasını sağlıyor.