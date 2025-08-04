Vakıf Üniversiteleri 2025-2026 ücret listesi: Tıp, hukuk, diş hekimliği fakültesi için en düşük fiyatlar nerede? Medipol, Yeditepe...
Üniversite adayları için heyecanla beklenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 yılı "Yükseköğretim Programları Kontenjanları ve Kılavuzu" yayımlandı. Bu kritik süreçte öğrenciler ve aileleri sadece başarı sıralamalarına değil aynı zamanda üniversite eğitim maliyetlerine de odaklanmaya başladı. Özellikle vakıf üniversitelerinin burs ve indirim politikaları, tercih döneminde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 04.08.2025 11:31