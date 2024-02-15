Sözde Biden-Netanyahu krizinde yeni perde! ABD basını çelişkili haberlerle piyasayı yönlendiriyor: Soykırımcı İsrail’e para yağdırırken ateşkes diyorlar

ABD başkanı Joe Biden ile terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında sözde kriz devam ediyor. ABD Senatosu soykırımcı İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni destek paketini onaylarken Wall Street Journal, Biden'ın Netanyahu üzerindeki nüfuzunun azaldığını iddia etti. Washington Post ise Wall Street Journal'ın aksine Ramazan ayından önce Gazze'de ateşkesin sağlanacağını öne sürdü. ABD basını resmen çelişkili haberlerle dünyayı yönlendiriyor. Peki, kabineyi Yahudi kökenli isimlerle dolduran ABD Başkanı Joe Biden, Gazze konusunda Netanyahu ile gerçekten kriz yaşıyor mu?
Soykırımcı İsrail ile en büyük destekçisi ABD arasında "sözde kriz" devam ediyor. Beyaz Saray terör devleti İsrail'e soykırım için yeni desteğe hazırlanırken ABD basını ise çelişkili haberlerle piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Peki, kabineyi Yahudi kökenli isimlerle dolduran Biden, gerçekten katil Netanyahu ile Gazze konusunda kriz yaşıyor mu?
ABD BASININDA GAZZE ÇELİŞKİSİ: YALANLARLA DÜNYAYI YÖNLENDİRİYORLAR
ABD Senatosu soykırımcı İsrail'e milyarlarca dolarlık yardımı onaylarken Wall Street Journal, Beyaz Saray'ın Tel Aviv üzerindeki nüfuzunun azaldığını iddia ediyor. Terör devleti İsrail, Ramazan ayından önce Gazze'de büyük bir saldırıya hazırlanırken Washington Post ise ABD'li bir yetkilinin Ramazan'dan önce ateşkesin başlayabileceğini iddia etti.
SÖZDE BIDEN-BİBİ KRİZİ: SOYKIRIMA YENİ DESTEK
ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail'in katil Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki sözde kriz haftalardır devam ediyor. ABD ve İsrail basını soykırımın kanlı ortakları arasındaki iş birliğinin bittiğini iddia ederken ABD İsrail'e yeni bir destek paketine onay verdi.