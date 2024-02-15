Sözde Biden-Netanyahu krizinde yeni perde! ABD basını çelişkili haberlerle piyasayı yönlendiriyor: Soykırımcı İsrail’e para yağdırırken ateşkes diyorlar

1 Soykırımcı İsrail ile en büyük destekçisi ABD arasında "sözde kriz" devam ediyor. Beyaz Saray terör devleti İsrail'e soykırım için yeni desteğe hazırlanırken ABD basını ise çelişkili haberlerle piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Peki, kabineyi Yahudi kökenli isimlerle dolduran Biden, gerçekten katil Netanyahu ile Gazze konusunda kriz yaşıyor mu?

2 ABD BASININDA GAZZE ÇELİŞKİSİ: YALANLARLA DÜNYAYI YÖNLENDİRİYORLAR ABD Senatosu soykırımcı İsrail'e milyarlarca dolarlık yardımı onaylarken Wall Street Journal, Beyaz Saray'ın Tel Aviv üzerindeki nüfuzunun azaldığını iddia ediyor. Terör devleti İsrail, Ramazan ayından önce Gazze'de büyük bir saldırıya hazırlanırken Washington Post ise ABD'li bir yetkilinin Ramazan'dan önce ateşkesin başlayabileceğini iddia etti.