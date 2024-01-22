Biden-Bibi krizi tırmanıyor! ABD’li yetkili Netanyahu’nun ABD stratejisini analiz etti: Bir santim ver bir mil bloke et

ABD Başkanı Joe Biden ile soykırımcı İsrail'in katil başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Gazze krizi devam ederken ABD'li bir üst düzey yetkili, Netanyahu'nun ABD ile ilişkilerindeki stratejisinin "Bir santim ver bir mil bloke et" olduğunu söyledi.

NETANYAHU'NUN STRATEJİSİNİ ABD'Lİ YETKİLİ ÇÖZDÜ

The Times of Israel'e konuşan bir üst düzey ABD'li yetkili, Netanyahu'nun cuma günü Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde potansiyel iki devletli çözüm için açık kapı bırakmadığını fakat bu görüşmede kritik bir noktanın geri planda kaldığını belirtti. Terör devleti İsrail'in Gazze'ye ilk kez büyük miktarda un sevkiyatına izin vereceğini belirten ABD'li yetkili, bunun, Netanyahu'nun Biden yönetimi ile bağlarını yönetme stratejisi olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun sadece Biden'ın Gazze'ye yönelik insani yardım teklifini kabul ettiğini belirten ABD'li yetkili, son telefon görüşmesinden önce ABD'li yetkililerin Netanyahu'nun ayak dirediği "stratejik talepler için çok fazla enerji harcadığını" belirtti.

"NETANYAHU BIDEN'A DUVAR ÖRDÜ"

ABD'li yetkili, soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ardından Gazze'yi kimin yöneteceğine ilişkin planlama konusunda Biden'a duvar ördüğünü belirtti ve "Bibi'nin bizi bir mil ilerlemekten alıkoymak için bize bir santim verdiğine dair bir his kesinlikle var." dedi.

"NETANYAHU BİRÇOK TOPUN HAVADA OLMASINI SEVİYOR"

ABD'li yetkili "Netanyahu aynı anda birçok topun havada olmasını seviyor çünkü bu ona bir seçim yapmadan önce zaman kazandırıyor. Savaş durumunda, askeri saldırının sonuç vereceğini umarak mümkün olduğu kadar uzun süre ayak diriyor." şeklinde konuştu.

"ABD KONGRE'Sİ İSRAİL LOBİSİNİN KONTROLÜ ALTINDA"

ABD 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine gün sayarken Michigan eyaletinden Demokrat Senato aday adayı olan iş insanı Nasser Beydoun, Amerikan-İsrail Hakla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC), ABD Kongresi'ni kontrol ettiğini söyledi.