SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Soykırımcı İsrail ile hamisi ABD’den danışıklı dövüş! Biden ‘iki devletli çözüm’ ile Netanyahu’ya hizmet ediyor

Soykırımcı İsrail ile en büyük destekçisi ABD arasında “Filistin’de iki devletli çözüm” krizi devam ederken İsrail gazetesi Haaretz’den iki ülke arasındaki krizin “düzmece” olduğuna dair bir analiz geldi. Haaretz yazarı Alon Pinkas, katil Başbakan Benjamin Netanyahu’nun Hamas’ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ve aylardır Gazze’ye düzenlediği kara saldırısında yediği darbeler ile topun ağzında olduğunu belirtirken ABD Başkanı Joe Biden’ın “iki devletli çözüm” ile İsraillileri Filistin’e karşı birleşme çağırdığını ve böylece Netanyahu’ya destek olduğunu belirtti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 15:50 Güncelleme 23 Ocak 2024, 16:15
Soykırımcı İsrail ile hamisi ABD’den danışıklı dövüş! Biden ‘iki devletli çözüm’ ile Netanyahu’ya hizmet ediyor

Soykırımcı İsrail ile en büyük destekçisi ABD arasında Filistin'de iki devletli çözüm krizi devam ederken İsrail gazetesi Haaretz'den çarpıcı bir analiz geldi. Haaretz yazarı Alon Pinkas, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ve soykırım ordusunun Gazze'de aylardır sonuca ulaşamayan kara saldırıları nedeniyle topun ağzında olan katil Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Filistin devleti ile ilgili tartışmaları alevlendirmesinin amacının kendisini kurtarmak olduğunu belirtti ve ABD-İsrail tartışmasının "sahte" olduğunu söyledi.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN 7 EKİM KABUSU BİTMEDİ

Haaretz yazarı, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim için "Sadece askeri, istihbarat ve kavramsal bir fiyasko değildi. Aynı zamanda İsraillilere korku, belirsizlik ve aşağılanma aşıladı. Çoğu kişi artık 'Filistin devleti' kelimesini duyduğunda sezgisel olarak İsrail ile varsayımsal devlet arasındaki sınır boyunca yedi farklı noktada 7 Ekim olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullandı.

SOYKIRIMCI İLE HAMİSİNDEN DANIŞIKLI DÖVÜŞ

ABD Başkanı Joe Biden'ın iki devletli çözüm önerisinin Netanyahu'ya hizmet ettiğini belirten Haaretz yazarı, bu şekilde İsraillilerin korkularının pekiştiğini ve Netanyahu'nun 7 Ekim'in sorumluluğundan kurtulduğunu belirtti.

DÜZMECE KRİZ: BIDEN HALA NETANUYAHU'YU DESTEKLİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Arap ülkelerinin liderleri ile "Filistin'de iki devletli çözüm" hakkında yaptığı görüşme ve Biden ile Netanyahu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından ABD ile terör devleti İsrail arasında bir kriz ortaya çıktığına ilişkin haberler gündeme gelmeye başladı.

ABD Netanyahu sonrası döneme hazırlanıyor! Blinken’ın Orta Doğu ziyareti ile ortaya çıktı: Bağımsız Filistin devleti için görüşmeler başladıABD Netanyahu sonrası döneme hazırlanıyor! Blinken’ın Orta Doğu ziyareti ile ortaya çıktı: Bağımsız Filistin devleti için görüşmeler başladı
ABD Netanyahu sonrası döneme hazırlanıyor! Blinken'ın Orta Doğu ziyareti ile ortaya çıktı: Bağımsız Filistin devleti için görüşmeler başladı

Soykırımcının en büyük destekçisi ABD, İsrail'in Gazze'de üç aydan fazla bir süredir devam eden saldırılarını durdurmamakla suçlanırken uluslararası kamuoyunda gördüğü baskının ardından İsrail'e yönelik tepkisini görünürde değiştirdi. Öte yandan ABD, soykırımcıyı el altından desteklemeye devam ediyor. ABD bir yandan Netanyahu sonrası dönem için hesap yaparken diğer yandan da Netanyahu için çalışıyor.

WALL STREET JOURNAL'DAN SÖZDE ABD-İSRAİL KRİZİNE MÜDAHALE

ABD gazetesi Wall Street Journal, sözde krizin ardından yayımladığı ilk haberde "Orta Doğu'da büyüyen çatışmalara ilişkin altı haritalı kılavuz" başlığını kullanarak terör devleti İsrail ile ABD'nin "üç cephede birlikte savaştığını" belirtmiş ve "Filistin devleti" ile oluşan çatlağı kapatmaya çalışmıştı.

Netanyahu-Biden krizine ABD basınından müdahale! ‘Filistin devleti’ ayırdı Wall Street Journal birleştirmeye çalışıyor: Tel Aviv ve Washington üç cephede savaşıyorNetanyahu-Biden krizine ABD basınından müdahale! ‘Filistin devleti’ ayırdı Wall Street Journal birleştirmeye çalışıyor: Tel Aviv ve Washington üç cephede savaşıyor

NETANYAHU'NUN TAKTİĞİNİ ABD'Lİ YETKİLİ ANLATTI

ABD'li bir üst düzey yetkili ise geçtiğimiz günlerde Times of Israel'e konuşmuş ve Netanyahu'nun ABD ile ilişkilerindeki stratejisinin "Bir santim ver bir mil bloke et" olduğunu söylemişti. Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik insani yardım teklifini kabul ettiğini belirten üst düzey ABD'li yetkili, bunun Netanyahu'nun Biden yönetimi ile bağlarını yönetme stratejisi olduğunu söylemişti.

Biden-Bibi krizi tırmanıyor! ABD’li yetkili Netanyahu’nun ABD stratejisini analiz etti: Bir santim ver bir mil bloke etBiden-Bibi krizi tırmanıyor! ABD’li yetkili Netanyahu’nun ABD stratejisini analiz etti: Bir santim ver bir mil bloke et
Biden-Bibi krizi tırmanıyor! ABD'li yetkili Netanyahu'nun ABD stratejisini analiz etti: Bir santim ver bir mil bloke et

"ABD KONGRESSİ'Nİ SİYONİSTLER YÖNETİYOR"

ABD'nin Michigan eyaletinden Demokrat Senato aday adayı olan iş insanı Nasser Beydoun ise ABD Kongresi'ni Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin yönettiğini söylemişti.

SON DAKİKA