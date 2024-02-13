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Soykırıma kanlı destek! ABD Senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık yardımı onayladı

ABD soykırımcı İsrail’e destek paketini onayladı. Demokratların liderliğindeki ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan için 95,4 milyar dolarlık bir yardım paketini kabul etmek için oy kullandı. Milletvekillerinin oyları Meclis’e gönderilmesi için gereken 60 oy barajını aştı.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 15:09 Güncelleme 13 Şubat 2024, 15:17
Soykırıma kanlı destek! ABD Senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan’a 95 milyar dolarlık yardımı onayladı

Terör devleti İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den soykırıma yeni destek paketine onay çıktı. Demokratların liderliğindeki ABD Senatosu, Ukrayna, İsrail ve Tayvan için 95,4 milyar dolarlık bir yardım paketini kabul etmek için oy kullandı.

ABD'DEN SOYKIRIMA YENİ DESTEK

ABD Başkanı Joe Biden, aylardır Kongre'yi Ukrayna'ya ve Tayvan dahil Hint-Pasifik'teki ABD ortaklarına yönelik yeni yardım konusunda acele etmeye çağırıyor.

Kongre'den geçen yasa, Ukrayna için 61 milyar dolar, soykırımcı İsrail için 14 milyar dolar ve Tayvan dahil Hint-Pasifik'teki ABD ortaklarını desteklemek, "Çin'in saldırganlığını caydırmak" için 4,83 milyar dolar içeriyor.

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"SADECE İSRAİL'E YARDIM" REDDEDİLMİŞTİ

ABD Temsilciler Meclisi'nde geçtiğimiz hafta yapılan ve İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı, "tek başına İsrail'e yardım" öngörüp başta Ukrayna olmak üzere diğer iç ve dış politika başlıklarını dışarıda bırakması sebebiyle reddedilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 250 evet oyu kullanılırken, tasarı aleyhinde 180 oy kullanılmıştı.

166 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin hayır oyu verdiği oylamada, 14 Cumhuriyetçi vekilin de İsrail'e ilave destek sağlayacak olan tasarıya karşı çıkması dikkat çekmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da önceki bir açıklamasında, masasına sadece İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna ve sınır güvenliği maddelerinin olmadığı bir tasarı gelmesi halinde bunu veto edeceğini açıklamıştı.

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