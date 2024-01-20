Netanyahu-Biden krizine ABD basınından müdahale! ‘Filistin devleti’ ayırdı Wall Street Journal birleştirmeye çalışıyor: Tel Aviv ve Washington üç cephede savaşıyor

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bombardımana devam ederken önce Lübnan ve ardından Yemen, Irak, İran ve Pakistan da krize dahil oldu. Cephe her geçen gün genişlerken ABD gazetesi Wall Street Journal ise "Orta Doğu'da büyüyen çatışmalara ilişkin altı haritalı kılavuz" başlıklı bir haber yayımladı ve İran'ın açıkça terör devleti İsrail'e ve ABD'ye savaş ilan ettiğini belirtti.

WALL STREET JOURNAL: ABD VE İSRAİL ÜÇ CEPHEDE SAVAŞIYOR Orta Doğu'da çatışmaların Gazze'den Lübnan'a, Irak'a ve Kızıldeniz'e kadar yayıldığını belirten Wall Street Journal, "İran destekli militan grupları İsrail'le karşı karşıya getiren, neredeyse ilan edilmemiş bir bölgesel savaştır ve ABD İsrail, üç cephede etkin bir şekilde savaşmaktadır." ifadelerini kullandı. ABD GAZETESİ "ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI" DEDİ Wall Street Journal, açıkça yeni bir dünya savaşını işaret ediyor. ABD ile terör devleti İsrail arasında çatlak derinleşirken Wall Street Journal ise soykırımcı ile hamisinin hala birlikte hareket ettiğini ve Orta Doğu'da İran'a karşı birlikte savaştığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Arap ülkeleri ile bir araya gelip bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yönelik yaptığı görüşmelerin ardından ABD ile İsrail arasındaki kriz büyürken Wall Street Journal ise iki ülkenin Orta Doğu'da birlikte savaştığını belirtiyor.