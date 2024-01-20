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Netanyahu-Biden krizine ABD basınından müdahale! ‘Filistin devleti’ ayırdı Wall Street Journal birleştirmeye çalışıyor: Tel Aviv ve Washington üç cephede savaşıyor

Soykırımcı İsrail ile en büyük destekçisi ABD arasındaki çatlak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Arap ülkelerinin liderleri ile bağımsız Filistin devleti üzerine yaptığı görüşmelerin ardından daha da görünür hale gelirken ABD gazetesi Wall Street Journal, soykırımcı ile hamisini yeniden bir araya getirmeye çalışıyor. Netanyahu’nun “Filistin devleti diye bir şey olmayacak” şeklindeki sözlerinin ardından dün ABD Başkanı Joe Biden ile katil Başbakan Benjamin Netanyahu uzun zaman sonra ilk kez bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Netanyahu ile Biden arasında fikir birliğinin sağlanamadığı bilinirken ABD gazetesi Wall Street Journal ise “Orta Doğu’da büyüyen çatışmalara ilişkin altı haritalı kılavuz” başlıklı haberinde ABD ile İsrail’in üç cephede birlikte savaştığını belirtti.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 11:02 Güncelleme 20 Ocak 2024, 11:02
Netanyahu-Biden krizine ABD basınından müdahale! ‘Filistin devleti’ ayırdı Wall Street Journal birleştirmeye çalışıyor: Tel Aviv ve Washington üç cephede savaşıyor

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bombardımana devam ederken önce Lübnan ve ardından Yemen, Irak, İran ve Pakistan da krize dahil oldu. Cephe her geçen gün genişlerken ABD gazetesi Wall Street Journal ise "Orta Doğu'da büyüyen çatışmalara ilişkin altı haritalı kılavuz" başlıklı bir haber yayımladı ve İran'ın açıkça terör devleti İsrail'e ve ABD'ye savaş ilan ettiğini belirtti.

WALL STREET JOURNAL: ABD VE İSRAİL ÜÇ CEPHEDE SAVAŞIYOR

Orta Doğu'da çatışmaların Gazze'den Lübnan'a, Irak'a ve Kızıldeniz'e kadar yayıldığını belirten Wall Street Journal, "İran destekli militan grupları İsrail'le karşı karşıya getiren, neredeyse ilan edilmemiş bir bölgesel savaştır ve ABD İsrail, üç cephede etkin bir şekilde savaşmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD GAZETESİ "ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI" DEDİ

Wall Street Journal, açıkça yeni bir dünya savaşını işaret ediyor. ABD ile terör devleti İsrail arasında çatlak derinleşirken Wall Street Journal ise soykırımcı ile hamisinin hala birlikte hareket ettiğini ve Orta Doğu'da İran'a karşı birlikte savaştığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Arap ülkeleri ile bir araya gelip bağımsız bir Filistin devleti kurulmasına yönelik yaptığı görüşmelerin ardından ABD ile İsrail arasındaki kriz büyürken Wall Street Journal ise iki ülkenin Orta Doğu'da birlikte savaştığını belirtiyor.

NETANYAHU-BIDEN KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Blinken'ın Orta Doğu görüşmelerinin ardından ABD basınında terör devleti İsrail ile Beyaz Saray arasında Filistin ve Gazze konusundaki görüş ayrılıkları vurgulanırken Wall Street Journal ise iki ülke arasındaki birliğin hala devam ettiğini vurguluyor. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden ile terör devleti İsrail'n katil başbakanı Benjamin Netanyahu, uzun zaman sonra ilk kez cuma günü bir telefon görüşmesi yaptı.

Fox News, 7 Ekim'den bu yana ABD'nin soykırımcı İsrail'i "yardıma boğduğunu" belirtirken Netanyahu'nun Biden'ın Filistin egemenliğine ilişkin çağrılarını defalarca geri çevirmesi üzerine ilişkilerinin git gide daha da gerginleştiğine dikkat çekti.

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Netanyahu'nun perşembe günü ABD'li yetkililere savaş sonrası "herhangi bir planın parçası olarak" Filistin devletini desteklemeyeceğini söylemesinin ardından yapılan telefon görüşmesinde iki devletli çözümün konuşulduğu belirtildi.

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GAZZE VE BATI ŞERİA

Soykırımcı İsrail'in aylardır devam eden hava saldırıları ve kara harekatı ile Gazze'yi neredeyse "dümdüz" ettiğini belirten Wall Street Journal, soykırım ordusunun Gazze'de vites küçülttüğünü ve Batı Şeria'da saldırıların arttığını belirtti. Soykırımcı İsrail güçlerinin Batı Şeria'ya her gün baskın düzenlediğine dikkat çeken Wall Street Journal, saldırılarda daha önce Batı Şeria'da nadir görülen insansız hava araçlarının kullanıldığını belirtti.

LÜBNAN-İSRAİL SINIRI

Soykırımcı İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasındaki çatışmaların her gün devam ettiğini belirten Wall Street Journal, soykırımcı İsrail'in Hizbullah ile diplomasiyi tercih edeceğini fakat savaşa da hazır olduğunu iddia etti.

KIZILDENİZ

Yemenli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde çok sayıda ticari gemiyi hedef alan saldırılar düzenleyerek Süveyş Kanalı'na giden gemi trafiğini alt üst ettiğini belirten Wall Street Journal, ABD'nin ise karşılık olarak Yemen'e onlarca saldırı düzenlediğini belirtti.

İRAN

İran'da Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani için düzenlenen anma törenine düzenlenen füzeli saldırıya dikkat çekti. İsrail istihbarat ajansı ile ilişkilendirilen fakat terör örgütü DAEŞ tarafından üstlenilen saldırının analistlerin deyimi ile "İran'ın silah yeteneklerini dünyaya ve özellikle de ABD ve İsrail'e gösterdiğini" belirten Wall Street Journal, "Buna karşılık Pakistan da İran'a ateş açtı ancak gerginliğin tırmanmasını istemediğini söylerken dikkatli davrandı." İfadelerini kullandı.

IRAK

İran destekli milislerin Irak ve Suriye'de Amerikan üslerine onlarca roket attığını belirten Wall Street Journal, ABD'nin karşılık olarak Iraklı bir milis komutanına saldırı düzenlediğini belirtti.

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