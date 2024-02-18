Putin’in ölüm listesi: Zehirlendiler, vuruldular, sürgün edildiler! Aleksey Navalni’nin ardından sıra hangi isimde?

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanede şüpheli ölümünün ardından Rusya'da şok dalgası devam ediyor. Rusya başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde protestocular Navalni için sokaklara dökülürken 340'tan fazla kişi gözaltına alındı. Batı basını ise Navalni'nin ölümünü konuşuyor. Washington Post "Putin'in artık durdurulamayacağını" yazarken birçok gazete ise Rusya'daki diğer şüpheli ölümleri yazdı ve Putin'i işaret etti. Peki Putin'in hapisteki ya da sürgündeki diğer muhaliflerine ne olacak?