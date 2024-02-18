Putin’in ölüm listesi: Zehirlendiler, vuruldular, sürgün edildiler! Aleksey Navalni’nin ardından sıra hangi isimde?

Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanede şüpheli ölümünün ardından Rusya'da şok dalgası devam ediyor. Rusya başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde protestocular Navalni için sokaklara dökülürken 340'tan fazla kişi gözaltına alındı. Batı basını ise Navalni'nin ölümünü konuşuyor. Washington Post "Putin'in artık durdurulamayacağını" yazarken birçok gazete ise Rusya'daki diğer şüpheli ölümleri yazdı ve Putin'i işaret etti. Peki Putin'in hapisteki ya da sürgündeki diğer muhaliflerine ne olacak?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin hapishanede hayatını kaybetmesinin ardından Rusya'da şok dalgası devam ediyor.
NAVALNİ İÇİN SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER: 300'DEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA
Putin tarafından öldürüldüğü düşünülen Navalni'nin arkasından Rusya sokakları karıştı. Rusya'nın uzak doğusuna kadar protestocular Navalni için gösteriler düzenlerken 340'tan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Avrupa ve ABD'de de yüzlerce kişi Navalni için sokaklara döküldü.
İngiliz Financial Times, "Ruslar mum ve çiçeklerle Aleksey Navalni'nin yasını tutmak için tutuklanma riskini göze alıyorlar. Diğer ülkelerdeki binlerce gösterici Putin karşıtı gösterilere akın ediyor." ifadelerini kullandı ve Navalni için protesto düzenleyen göstericilerden en az 340'ının gözaltına alındığını belirtti.