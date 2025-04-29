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Selfie uğruna paramparça oluyordu! Turist timsahın kafesine atladı saldırıya uğradı

Filipinler'de hayvanat bahçesindeki timsahla selfie çekmek isteyen turist, neredeyse paramparça oluyordu. Dikenli telleri aşarak timsahın kafesine atlayan turist, saldırıya uğradı. Dişlerini turistin önce koluna geçiren timsah, 29 yaşındaki adamı "ölüm yuvarlaması" ile etkisiz hale getirdi. Selfie için canını hiçe sayan turistin başına 50'den fazla dikiş atıldı.

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Giriş Tarihi :29 Nisan 2025 , 13:31 Güncelleme Tarihi :29 Nisan 2025 , 13:32
Selfie uğruna paramparça oluyordu! Turist timsahın kafesine atladı saldırıya uğradı

Filipinler'de 29 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı bir erkek turist kafesteki timsahı heykel zannedince olanlar oldu. 28 Nisan'da ülkenin güneyindeki Zamboanga Sibugay'daki Kabug Mangrov Parkı ve Sulak Alanları Hayvanat Bahçesi'nde bir timsah, kendisi ile selfie çekilmek için kafesin içine giren turisti parçaladı.

Selfie uğruna paramparça oluyordu! Turist timsahın kafesine atladı saldırıya uğradı

SELFIE İÇİN TİMSAHIN KAFESİNE ATLADI

Timsahla selfie çekmek için dikenli tellerin üzerinden atlayan turist, gülümseyerek telefonunu çıkardıktan saniyeler sonra şoka girdi.

Selfie uğruna paramparça oluyordu! Turist timsahın kafesine atladı saldırıya uğradı

SEYİRCİLERİN ÖNÜNDE PARÇALIYORDU

Lalay isimli öfkeli dişi timsah, dişlerini turistin koluna geçirdi ve seyircilerin önünde kurbanını parçalamaya başladı.

Selfie uğruna paramparça oluyordu! Turist timsahın kafesine atladı saldırıya uğradı

TURİSTE "ÖLÜM YUVARLAMASI"

Korkunç görüntülerde turistin bacağını timsahın ağzından kurtarmaya çalışırken acı içinde ağladığı görüldü. Suda dönüp duran timsah adamı bir o tarafa bir de diğer tarafa fırlatıyor. Timsahların kurbanlarını bu şekilde ters çevirmesi "ölüm yuvarlaması" olarak biliniyor.

Selfie uğruna paramparça oluyordu! Turist timsahın kafesine atladı saldırıya uğradı

Selfie çeken turistin, Lalay'ın bakıcısının kendi hayatını riske atarak içeri girip onu kurtarması üzerine yaklaşık 30 dakika boyunca kafeste mahsur kaldığı bildirildi. Sürüngen terbiyecisinin, Lalay'ın kafasına bir parça çimento vurarak, turisti kurtardığı belirtildi.

Selfie uğruna paramparça oluyordu! Turist timsahın kafesine atladı saldırıya uğradı

50'DEN FAZLA DİKİŞ ATILDI

Olay sonrası çekilen görüntülerde, sağlık görevlilerinin ziyaretçinin yaralı kolunu ve uyluğunu bezle sardığı görülüyor. Daha sonra hastaneye kaldırılan gencin başına 50'den fazla dikiş atıldı.

Selfie uğruna paramparça oluyordu! Turist timsahın kafesine atladı saldırıya uğradı

Yerel Polis Çavuşu Joel Sajolga "Turist bölgede dolaşırken, timsahı gördü ve bunun sadece plastik bir aksesuar olduğunu düşündü. Çiti aştı ve içeriye girdi, timsah ona saldırdı." Şeklinde konuştu.

Fotoğraflar The Sun'dan alınmıştır...