Selfie uğruna paramparça oluyordu! Turist timsahın kafesine atladı saldırıya uğradı

Filipinler'de 29 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı bir erkek turist kafesteki timsahı heykel zannedince olanlar oldu. 28 Nisan'da ülkenin güneyindeki Zamboanga Sibugay'daki Kabug Mangrov Parkı ve Sulak Alanları Hayvanat Bahçesi'nde bir timsah, kendisi ile selfie çekilmek için kafesin içine giren turisti parçaladı.

SELFIE İÇİN TİMSAHIN KAFESİNE ATLADI Timsahla selfie çekmek için dikenli tellerin üzerinden atlayan turist, gülümseyerek telefonunu çıkardıktan saniyeler sonra şoka girdi.

SEYİRCİLERİN ÖNÜNDE PARÇALIYORDU Lalay isimli öfkeli dişi timsah, dişlerini turistin koluna geçirdi ve seyircilerin önünde kurbanını parçalamaya başladı.

TURİSTE "ÖLÜM YUVARLAMASI" Korkunç görüntülerde turistin bacağını timsahın ağzından kurtarmaya çalışırken acı içinde ağladığı görüldü. Suda dönüp duran timsah adamı bir o tarafa bir de diğer tarafa fırlatıyor. Timsahların kurbanlarını bu şekilde ters çevirmesi "ölüm yuvarlaması" olarak biliniyor.