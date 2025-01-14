Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde günlerce kontrol altına dahi alınamayan yangınlar devam ediyor.
Bir haftadır devam eden yangınlarda binlerce evin yanı sıra dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının malikaneleri de yok oldu.
SÜPER ZENGİNLERE ÖZEL İTFAİYE
Su depolarının boş olduğu, havadan müdahalenin çok sınırlı olduğu hatta itfaiye görevlilerinin ellerinde su dolu kadın çantalarıyla yangına müdahale etmek zorunda kaldığı yangında itfaiye bütçesini kısan belediyeye tepki artarken süper zenginlere yönelik skandal bir ayrımcılık ifşa oldu.
Bir yanda bakımsız mahalleleri ve bir yanda ise gösterişli mahalleleri ile adeta ikiye bölünmüş bir şehir olan Los Angeles, orman yangınlarıyla boğuşurken yüksek maliyetli özel itfaiyeciler türedi.
İngiliz Daily Mail'in haberine göre bazı özel şirketler, halk orman yangınlarıyla boğuşurken zengin ev sahipleri ile doğrudan iletişime geçiyor.
SAAT BAŞI 2 BİN DOLARA ÇIKTI
Los Angeles'taki süper zenginler, aşırı yüksek ücretlerle iki kişilik özel bir itfaiye ekibi tutuyor. İki kişilik bir ekibin günlük ücretinin 3 bin dolar, 20 kişilik bir ekibin ise 10 bin dolara kadar çıktığı belirtiliyor.
Özel itfaiye firması Covered 6'nın sahibi Chris Dunn, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, telefonunun yardım çağrılarıyla sürekli çaldığını söyledi.
Milyonerler evlerini kurtarmak için ne gerekirse ödemeye söz verirken bazı firmaların artık saat başına 2.000 dolara (1.650 £) kadar yüksek ücretler talep edebildiği iddia edildi.
Bu tür bir ücreti karşılayabilen müşteriler genellikle büyük yüzme havuzlarına sahip oluyorlar. Bu da şanslı bir durum çünkü şehrin itfaiye muslukları susuz çalıştığı için havuzlarından ihtiyaç duydukları suyu çekebiliyorlar.
VAHŞİ ABD DÜZENİ
Amerikalılar uzun zamandır vahşi gelir eşitsizliğinin birçok sonucuna tahammül gösteriyorlar ancak zenginlerin yangın sürecindeki tavrı ise bardağı taşırdı.
PEKİ SUYU NEREDEN ALIYORLAR?
Los Angeles'ta büyük bir su krizi yaşanırken zenginlerin malikanelerindeki yangınlara kullanılan su da soru işareti haline geldi.
Özel itfaiye ekipleri sokak hidrantlarına bağlanmadıklarını, kendi getirdikleri suları ya da müşterilerinin havuzlarındaki suyu kullandıklarını iddia etse de kaynakları büyük soru işareti haline geliyor.
KANYE WEST VE KIM KARDASHIAN İLE BAŞLAMIŞTI
Bu şirketler ilk olarak 2018 yılında, rapçi Kanye West ve o zamanki eşi Kim Kardashian'ın Los Angeles'ın Hidden Hills semtinde bulunan 50 milyon sterlin değerindeki malikanesini o yılki Woolsey yangınından kurtarmaya yardım ettiklerinde ABD'de halkın dikkatini çekmişti.
Ancak Los Angeles'taki yıkım devam ettikçe, süper zenginlere ve onların kiralık itfaiyecilerine karşı görüşler önemli ölçüde sertleşti.