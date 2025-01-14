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Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles'ta bir haftadır söndürülemeyen yangınlar dolayısıyla yönetim topa tutulurken bir de özel itfaiyeci krizi patlak verdi. Belediyenin, itfaiye bütçesini kıstığı, su kıtlığının olduğu Los Angeles'ta süper zenginler saati 2 bin dolara varan ücretlerle evlerini söndürmesi için özel itfaiye ekipleri tutuyor. Vahşi gelir eşitsizliğinin uzun yıllardır gündem olduğu ABD'de özel itfaiye ekipleri büyük tepki çekerken bu ekiplerin zenginlerin evlerindeki yangını söndürmek için kullandığı su da soru işaretlerine yol açtı. İşte Los Angeles'tan son skandal...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 10:14 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 10:25
Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde günlerce kontrol altına dahi alınamayan yangınlar devam ediyor.

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

Bir haftadır devam eden yangınlarda binlerce evin yanı sıra dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarının malikaneleri de yok oldu.

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Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

SÜPER ZENGİNLERE ÖZEL İTFAİYE

Su depolarının boş olduğu, havadan müdahalenin çok sınırlı olduğu hatta itfaiye görevlilerinin ellerinde su dolu kadın çantalarıyla yangına müdahale etmek zorunda kaldığı yangında itfaiye bütçesini kısan belediyeye tepki artarken süper zenginlere yönelik skandal bir ayrımcılık ifşa oldu.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş
Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

Bir yanda bakımsız mahalleleri ve bir yanda ise gösterişli mahalleleri ile adeta ikiye bölünmüş bir şehir olan Los Angeles, orman yangınlarıyla boğuşurken yüksek maliyetli özel itfaiyeciler türedi.

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

İngiliz Daily Mail'in haberine göre bazı özel şirketler, halk orman yangınlarıyla boğuşurken zengin ev sahipleri ile doğrudan iletişime geçiyor.

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

SAAT BAŞI 2 BİN DOLARA ÇIKTI

Los Angeles'taki süper zenginler, aşırı yüksek ücretlerle iki kişilik özel bir itfaiye ekibi tutuyor. İki kişilik bir ekibin günlük ücretinin 3 bin dolar, 20 kişilik bir ekibin ise 10 bin dolara kadar çıktığı belirtiliyor.

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

Özel itfaiye firması Covered 6'nın sahibi Chris Dunn, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, telefonunun yardım çağrılarıyla sürekli çaldığını söyledi.

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

Milyonerler evlerini kurtarmak için ne gerekirse ödemeye söz verirken bazı firmaların artık saat başına 2.000 dolara (1.650 £) kadar yüksek ücretler talep edebildiği iddia edildi.

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

Bu tür bir ücreti karşılayabilen müşteriler genellikle büyük yüzme havuzlarına sahip oluyorlar. Bu da şanslı bir durum çünkü şehrin itfaiye muslukları susuz çalıştığı için havuzlarından ihtiyaç duydukları suyu çekebiliyorlar.

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

VAHŞİ ABD DÜZENİ

Amerikalılar uzun zamandır vahşi gelir eşitsizliğinin birçok sonucuna tahammül gösteriyorlar ancak zenginlerin yangın sürecindeki tavrı ise bardağı taşırdı.

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

PEKİ SUYU NEREDEN ALIYORLAR?

Los Angeles'ta büyük bir su krizi yaşanırken zenginlerin malikanelerindeki yangınlara kullanılan su da soru işareti haline geldi.

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

Özel itfaiye ekipleri sokak hidrantlarına bağlanmadıklarını, kendi getirdikleri suları ya da müşterilerinin havuzlarındaki suyu kullandıklarını iddia etse de kaynakları büyük soru işareti haline geliyor.

Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

KANYE WEST VE KIM KARDASHIAN İLE BAŞLAMIŞTI

Bu şirketler ilk olarak 2018 yılında, rapçi Kanye West ve o zamanki eşi Kim Kardashian'ın Los Angeles'ın Hidden Hills semtinde bulunan 50 milyon sterlin değerindeki malikanesini o yılki Woolsey yangınından kurtarmaya yardım ettiklerinde ABD'de halkın dikkatini çekmişti.

Ancak Los Angeles'taki yıkım devam ettikçe, süper zenginlere ve onların kiralık itfaiyecilerine karşı görüşler önemli ölçüde sertleşti.