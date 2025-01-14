Los Angeles’ta süper zenginlere özel itfaiye: Saati 2 bin dolara halkın suyunu çalıyorlar

Los Angeles 'ta büyük bir su krizi yaşanırken zenginlerin malikanelerindeki yangınlara kullanılan su da soru işareti haline geldi.

Özel itfaiye ekipleri sokak hidrantlarına bağlanmadıklarını, kendi getirdikleri suları ya da müşterilerinin havuzlarındaki suyu kullandıklarını iddia etse de kaynakları büyük soru işareti haline geliyor.

KANYE WEST VE KIM KARDASHIAN İLE BAŞLAMIŞTI

Bu şirketler ilk olarak 2018 yılında, rapçi Kanye West ve o zamanki eşi Kim Kardashian'ın Los Angeles'ın Hidden Hills semtinde bulunan 50 milyon sterlin değerindeki malikanesini o yılki Woolsey yangınından kurtarmaya yardım ettiklerinde ABD'de halkın dikkatini çekmişti.

Ancak Los Angeles'taki yıkım devam ettikçe, süper zenginlere ve onların kiralık itfaiyecilerine karşı görüşler önemli ölçüde sertleşti.