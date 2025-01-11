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Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

Los Angeles günlerdir kontrol altına alınamayan yangınlarla mücadele ederken evi kül olan ve karantina bölgesinde kalan ünlüler otellerde süit savaşına başladı. Beş yıldızlı otellerin lobileri dünyaca ünlü yıldızlarla doldu. Hollywood yıldızlarının fiyatları hiyerarşiye göre değişen odalarında botoks yaptırdığı ortaya çıktı. Bölgeden konuşan isimlerin ünlülerin sığındığı otellerden aktardığına göre lobiler adeta flört uygulamasına döndü. İşte, Hollywood yıldızlarının sığındığı otellerden şaşkına çeviren kulis bilgileri...

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Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 10:39 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 11:07
Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

Los Angeles'ta günlerdir söndürülemeyen yangınlar Hollywood yıldızlarını da etkiledi. Çok sayıda ünlünün evi küle döndü, bölgeden tahliye edilen dünyaca ünlü yıldızlar Baverly Hills Hotel'e akın etti.

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

ÜNLÜLER O OTELE AKIN ETTİ

Ünlüler oteldeki "Hollywood ihtişamının ve şıklığının simgesi" olarak görülen "Polo Lounge" yani bölge sakinlerinin tanımlaması ile "Pembe Saray" adlı lobide vakit geçirirken ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

LOBİDEN OTOPARKA KIRMIZI HALI

İngiliz Daily Mail yazarı Caroline Graham, orman yangınları devam ederken otelin lobisinin de savaş alanına döndüğüne dikkat çekti. Kırmızı halılar lobiden otoparka kadar uzanıyordu.

Los Angelas'ta alevler söndürülemiyor!

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

BEŞ YILDIZLI OTELLER DOLUP TAŞIYOR

Los Angeles'ın dört bir yanındaki The Peninsula, Four Seasons, Sunset Tower, L'Ermitage ve Prens Andrew'un favorisi olan Bel Air gibi beş yıldızlı otellerin hepsi dolu.

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

Odaların gecelik fiyatları 1.000 dolardan başlıyor ve kriz döneminde fahiş fiyat uygulaması yasalarca yasak olsa da Daily Mail'in aktardığına göre odalar arasında da fiyatlar hiyerarşiye göre değişiyor.

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

ARMAGEDDON'UN ORTASINDA SUİT SAVAŞI

Bir Netflix yöneticisinin, Universal'ın pazarlama departmanından bir kişinin daha iyi bir süit almış olmasına sinirlendiği bildiriliyor. Daily Mail bu durumu "Armageddon'un ortasında olabiliriz ama Los Angeles gibi bir şehirde statünün hâlâ önemi var." şeklinde nitelendiriyor.

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

TOM HANKS DE ORADA

Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın, yapımcı Harvey Weinstein'ın bir zamanlar daimi süiti olan odayı tuttuğu, güç simsarlarının kaldığı The Peninsula otelinde görüldüğü bildirildi.

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

Sussex Dükü Harry'nin eşi Meghan Markle'ın süper ajanı Ari Emanuel, Jamie Lee Curtis'in restoranda arkadaşlarını teselli ettiği bildirilirken lobide çay yudumlarken görüldü. Jennifer Aniston'ın en sevdiği otel olan Sunset Tower'da odalar gecelik 5.000 dolara (4.000 £) kadar çıkıyor.

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

Daily Mail'e konuşan bir kaynak "Titanik gibi hissettiriyor. Müziğimiz, kokteyllerimiz, harika yemeklerimiz, kaliteli çarşaflarımız, piyanomuz var. Ama bu korkunç trajedi yaşanıyor ve insanlar her şeylerini kaybettiler ve kimse evlerine ne için gideceklerini bilmiyor. Çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

OTELDE BOTOKS YAPTIRIYORLAR

Beverly Hills'in en tanınmış ünlü dermatologlarından birinin halkla ilişkiler kampanyasında, diğer kadınların da zamanlarını akıllıca kullandıklarını, odalarına saklanarak dudaklarına ve yüzlerine dolgu ve botoks yaptırdıklarını söyledi.

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

Ünlülerin ayrıca otellere kuryelerle getirilen zayıflama ilaçlarını kullandığı bildirildi.

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

OTEL BARINDA FLÖRT

"Orman yangını buluşmaları" adı verilen yeni bir fenomen tüm şehri kasıp kavuruyor. Beverly Hills'teki L'Ermitage'da kalan bekar bir kişi, onunda otelin barında ünlü bir TV sunucusuyla bir içki içtiğini, ünlülerin yangından kaçıp sığındıkları otellerde flört ettiğini söyledi.

Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

"ROMA YANIYOR AMA…"

Daily Mail'e konuşan kaynak, yangın için kaçtıkları otellerde ünlülerin birlikte olduğunu söyledi ve "İnsanlar üzgün. İçiyorlar. Güzel bir otel odaları var. Bir sürü 'rahatlatıcı' şey oluyor. Roma yanıyor olabilir ama bu ateşli seks yapmamak ve harika bir martini içmemek için bir bahane değil." dedi.