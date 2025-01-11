Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

Los Angeles'ta günlerdir söndürülemeyen yangınlar Hollywood yıldızlarını da etkiledi. Çok sayıda ünlünün evi küle döndü, bölgeden tahliye edilen dünyaca ünlü yıldızlar Baverly Hills Hotel'e akın etti.
ÜNLÜLER O OTELE AKIN ETTİ
Ünlüler oteldeki "Hollywood ihtişamının ve şıklığının simgesi" olarak görülen "Polo Lounge" yani bölge sakinlerinin tanımlaması ile "Pembe Saray" adlı lobide vakit geçirirken ilginç görüntüler ortaya çıktı.
LOBİDEN OTOPARKA KIRMIZI HALI
İngiliz Daily Mail yazarı Caroline Graham, orman yangınları devam ederken otelin lobisinin de savaş alanına döndüğüne dikkat çekti. Kırmızı halılar lobiden otoparka kadar uzanıyordu.
BEŞ YILDIZLI OTELLER DOLUP TAŞIYOR
Los Angeles'ın dört bir yanındaki The Peninsula, Four Seasons, Sunset Tower, L'Ermitage ve Prens Andrew'un favorisi olan Bel Air gibi beş yıldızlı otellerin hepsi dolu.
Odaların gecelik fiyatları 1.000 dolardan başlıyor ve kriz döneminde fahiş fiyat uygulaması yasalarca yasak olsa da Daily Mail'in aktardığına göre odalar arasında da fiyatlar hiyerarşiye göre değişiyor.
ARMAGEDDON'UN ORTASINDA SUİT SAVAŞI
Bir Netflix yöneticisinin, Universal'ın pazarlama departmanından bir kişinin daha iyi bir süit almış olmasına sinirlendiği bildiriliyor. Daily Mail bu durumu "Armageddon'un ortasında olabiliriz ama Los Angeles gibi bir şehirde statünün hâlâ önemi var." şeklinde nitelendiriyor.
TOM HANKS DE ORADA
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın, yapımcı Harvey Weinstein'ın bir zamanlar daimi süiti olan odayı tuttuğu, güç simsarlarının kaldığı The Peninsula otelinde görüldüğü bildirildi.
Sussex Dükü Harry'nin eşi Meghan Markle'ın süper ajanı Ari Emanuel, Jamie Lee Curtis'in restoranda arkadaşlarını teselli ettiği bildirilirken lobide çay yudumlarken görüldü. Jennifer Aniston'ın en sevdiği otel olan Sunset Tower'da odalar gecelik 5.000 dolara (4.000 £) kadar çıkıyor.
Daily Mail'e konuşan bir kaynak "Titanik gibi hissettiriyor. Müziğimiz, kokteyllerimiz, harika yemeklerimiz, kaliteli çarşaflarımız, piyanomuz var. Ama bu korkunç trajedi yaşanıyor ve insanlar her şeylerini kaybettiler ve kimse evlerine ne için gideceklerini bilmiyor. Çok üzücü" ifadelerini kullandı.
OTELDE BOTOKS YAPTIRIYORLAR
Beverly Hills'in en tanınmış ünlü dermatologlarından birinin halkla ilişkiler kampanyasında, diğer kadınların da zamanlarını akıllıca kullandıklarını, odalarına saklanarak dudaklarına ve yüzlerine dolgu ve botoks yaptırdıklarını söyledi.
Ünlülerin ayrıca otellere kuryelerle getirilen zayıflama ilaçlarını kullandığı bildirildi.
OTEL BARINDA FLÖRT
"Orman yangını buluşmaları" adı verilen yeni bir fenomen tüm şehri kasıp kavuruyor. Beverly Hills'teki L'Ermitage'da kalan bekar bir kişi, onunda otelin barında ünlü bir TV sunucusuyla bir içki içtiğini, ünlülerin yangından kaçıp sığındıkları otellerde flört ettiğini söyledi.
"ROMA YANIYOR AMA…"
Daily Mail'e konuşan kaynak, yangın için kaçtıkları otellerde ünlülerin birlikte olduğunu söyledi ve "İnsanlar üzgün. İçiyorlar. Güzel bir otel odaları var. Bir sürü 'rahatlatıcı' şey oluyor. Roma yanıyor olabilir ama bu ateşli seks yapmamak ve harika bir martini içmemek için bir bahane değil." dedi.