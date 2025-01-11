Hollywood ünlülerinin süit savaşı! Oteller dolup taşıyor: Yangının ortasında botoks ve flört

ARMAGEDDON'UN ORTASINDA SUİT SAVAŞI Bir Netflix yöneticisinin, Universal'ın pazarlama departmanından bir kişinin daha iyi bir süit almış olmasına sinirlendiği bildiriliyor. Daily Mail bu durumu "Armageddon'un ortasında olabiliriz ama Los Angeles gibi bir şehirde statünün hâlâ önemi var." şeklinde nitelendiriyor.

TOM HANKS DE ORADA Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson'ın, yapımcı Harvey Weinstein'ın bir zamanlar daimi süiti olan odayı tuttuğu, güç simsarlarının kaldığı The Peninsula otelinde görüldüğü bildirildi.

Sussex Dükü Harry'nin eşi Meghan Markle'ın süper ajanı Ari Emanuel, Jamie Lee Curtis'in restoranda arkadaşlarını teselli ettiği bildirilirken lobide çay yudumlarken görüldü. Jennifer Aniston'ın en sevdiği otel olan Sunset Tower'da odalar gecelik 5.000 dolara (4.000 £) kadar çıkıyor.

Daily Mail'e konuşan bir kaynak "Titanik gibi hissettiriyor. Müziğimiz, kokteyllerimiz, harika yemeklerimiz, kaliteli çarşaflarımız, piyanomuz var. Ama bu korkunç trajedi yaşanıyor ve insanlar her şeylerini kaybettiler ve kimse evlerine ne için gideceklerini bilmiyor. Çok üzücü" ifadelerini kullandı.