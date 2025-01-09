Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

Eski talk-show sunucusu Ricki Lake de "hayalindeki evin" "ölçülemez" kaybının acısını anlatan duygusal bir paylaşım yaptı.

Reality şov yıldızları Spencer Pratt ve Heidi Montag da evlerini kaybettiklerini doğruladı.

Oscar adayı aktör James Woods, mülkünden iki blok ötede tamamen alevler içinde kalan bir evin görüntülerini paylaştı.

BEN AFFLECK

ABD'li oyuncu ve film yapımcısı Ben Affleck, Kaliforniya'daki yıkıcı orman yangınlarından tahliye edildikten sonra eski eşi Jennifer Garner'ın evine koştu. 52 yaşındaki Affleck, üç çocuğunu paylaştığı eski eşinden kısa bir mesafede yaşıyor.

DailyMail.com'a konuşan kaynaklar, adamın aileyi almak için hızla evlerine gittiğini ve daha sonra hepsinin güvenli bir yere kaçtığını söyledi.