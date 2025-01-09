Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde dün başlayan ve binlerce dönümü küle çevirdikten sonra bugün hala kontrol altına alınamayan yangın, Hollywood yıldızlarını da etkiledi.
HOLLYWOOD YILDIRZLARININ VİLLALARI KÜLE DÖNDÜ
Hollywood'un en ünlü isimlerinin evleri, Kaliforniya'daki orman yangınlarının Pasifik Palisades'i vurmasının ardından küle döndü.
MİLYON DOLARLIK MALİKANELER ENKAZ OLDU
Anthony Hopkins, John Goodman ve Miles Teller'ın evleri yangında yıkılanlar arasında yer alırken onlarca başka yıldız daha yangından etkilendi.
İŞTE DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARIN EVLERİNİN SON HALİ
Hollywood ünlüleri milyon dolarlık malikanelerini kaybettiklerini tek tek duyuruyor.
PARIS HILTON
ABD'li şarkıcı, aktris, model ve babası Richard Hilton'ın emlak krallığının varisi Paris Hilton'un Malibu'daki sahil malikanesi yangında enkaza döndü.
ANTHONY HOPKINS
Dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncu Anthony Hopkins'in evinin de yok olduğu ortaya çıktı.
İşte, Hopkins'in evinin son hali...
MATTHEW PERRY
Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin trajik bir şekilde hayatını kaybettiği ev, Pacific Palisades'in yıkılmış tahliye bölgesinde yer alıyor.
JOHN GOODMAN
Oyuncu John Goodman'ın evi orman yangınlarında yok oldu.
MILES VE KELEIGH TELLER
Top Gun: Maverick yıldızı Miles Teller ve eşi Keleigh'ın Nisan 2023'te7,5 milyon dolara satın aldığı ev de yangında tamamen harap oldu.
EUGENE LEVY
American Pie filminin yıldızı Eugene Levy'nin evi de yerle bir oldu.
BILLY KRISTAL
Billy Crystal'ın görkemli evinden tenis kortlarının dışında hiçbir şey kalmadı.
ADAM BRODY VE LEIGHTON MEESTER
Oyuncular Adam Brody ve Leighton Meester'ın 7 milyon dolarlık malikanesi, orman yangınları nedeniyle yok olan 1.000 yapıdan biri.
ANNA FARIS
Oyuncu Anna Faris'in 5 milyon dolarlık çevre dostu evi de yangında tamamen yandı.
SANDRA LEE
Sandra Lee, diğer birçok ünlü gibi Palisades orman yangınında evini kaybettiğini ve onu yeniden inşa etmeye yemin ettiğini açıkladı.
RICKI LAKE
Eski talk-show sunucusu Ricki Lake de "hayalindeki evin" "ölçülemez" kaybının acısını anlatan duygusal bir paylaşım yaptı.
SPENCER PRATT VE HEIDI MONTAG
Reality şov yıldızları Spencer Pratt ve Heidi Montag da evlerini kaybettiklerini doğruladı.
Los Angeles'taki orman yangınlarında aile evini kaybeden Heidi, bu sabah gözyaşlarına boğuldu.
JAMES WOODS
Oscar adayı aktör James Woods, mülkünden iki blok ötede tamamen alevler içinde kalan bir evin görüntülerini paylaştı.
MARK HAMILL
Star Wars oyuncusu Mark Hamill, salı gecesi Malibu'daki evinden "son dakika" tahliyesi sırasında çıkarıldığını açıkladı.
BEN AFFLECK
ABD'li oyuncu ve film yapımcısı Ben Affleck, Kaliforniya'daki yıkıcı orman yangınlarından tahliye edildikten sonra eski eşi Jennifer Garner'ın evine koştu. 52 yaşındaki Affleck, üç çocuğunu paylaştığı eski eşinden kısa bir mesafede yaşıyor.
DailyMail.com'a konuşan kaynaklar, adamın aileyi almak için hızla evlerine gittiğini ve daha sonra hepsinin güvenli bir yere kaçtığını söyledi.
CAMERON MATHISON
General Hospital dizisinin yıldızı Cameron Mathison'ın Los Angeles'taki evi de yangında kül oldu.
JAMIE LEE CURTIS
Jamie Lee Curtis tahliye edildi ve evinin yanıp yanmadığını bilmiyor.
MARİA SHRIVER
Arnold Schwarzenegger'in eski eşi ve Kaliforniya'nın eski First Lady'si Maria Shriver, evlerin kömürleşmiş kalıntılarının, bütün bir sokağın yerle bir olduğu ve geriye hiçbir şey kalmadığı görüntüler paylaştı.