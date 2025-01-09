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Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

ABD'de Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentini küle çeviren yangın Hollywood yıldızlarını da etkiledi. Dünyaca ünlü milyarder yıldızların evleri, dünden beri kontrol altına alınamayan yangında harap oldu. Ünlüler evlerinin enkaza dönmüş halini paylaştı. Paris Hilton'dan Antony Hopkins'e, John Goodman'dan geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Matthew Perry'ye onlarca ünlünün evi yandı. İşte, yangından geriye kalan o görüntüler...

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 13:51 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 13:57
Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles kentinde dün başlayan ve binlerce dönümü küle çevirdikten sonra bugün hala kontrol altına alınamayan yangın, Hollywood yıldızlarını da etkiledi.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

HOLLYWOOD YILDIRZLARININ VİLLALARI KÜLE DÖNDÜ

Hollywood'un en ünlü isimlerinin evleri, Kaliforniya'daki orman yangınlarının Pasifik Palisades'i vurmasının ardından küle döndü.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

MİLYON DOLARLIK MALİKANELER ENKAZ OLDU

Anthony Hopkins, John Goodman ve Miles Teller'ın evleri yangında yıkılanlar arasında yer alırken onlarca başka yıldız daha yangından etkilendi.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

İŞTE DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARIN EVLERİNİN SON HALİ

Hollywood ünlüleri milyon dolarlık malikanelerini kaybettiklerini tek tek duyuruyor.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

PARIS HILTON

ABD'li şarkıcı, aktris, model ve babası Richard Hilton'ın emlak krallığının varisi Paris Hilton'un Malibu'daki sahil malikanesi yangında enkaza döndü.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

ANTHONY HOPKINS

Dünyaca ünlü yönetmen ve oyuncu Anthony Hopkins'in evinin de yok olduğu ortaya çıktı.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

İşte, Hopkins'in evinin son hali...

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

MATTHEW PERRY

Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin trajik bir şekilde hayatını kaybettiği ev, Pacific Palisades'in yıkılmış tahliye bölgesinde yer alıyor.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

JOHN GOODMAN

Oyuncu John Goodman'ın evi orman yangınlarında yok oldu.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

MILES VE KELEIGH TELLER

Top Gun: Maverick yıldızı Miles Teller ve eşi Keleigh'ın Nisan 2023'te7,5 milyon dolara satın aldığı ev de yangında tamamen harap oldu.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

EUGENE LEVY

American Pie filminin yıldızı Eugene Levy'nin evi de yerle bir oldu.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

BILLY KRISTAL

Billy Crystal'ın görkemli evinden tenis kortlarının dışında hiçbir şey kalmadı.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

ADAM BRODY VE LEIGHTON MEESTER

Oyuncular Adam Brody ve Leighton Meester'ın 7 milyon dolarlık malikanesi, orman yangınları nedeniyle yok olan 1.000 yapıdan biri.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

ANNA FARIS

Oyuncu Anna Faris'in 5 milyon dolarlık çevre dostu evi de yangında tamamen yandı.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

SANDRA LEE

Sandra Lee, diğer birçok ünlü gibi Palisades orman yangınında evini kaybettiğini ve onu yeniden inşa etmeye yemin ettiğini açıkladı.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

RICKI LAKE

Eski talk-show sunucusu Ricki Lake de "hayalindeki evin" "ölçülemez" kaybının acısını anlatan duygusal bir paylaşım yaptı.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

SPENCER PRATT VE HEIDI MONTAG

Reality şov yıldızları Spencer Pratt ve Heidi Montag da evlerini kaybettiklerini doğruladı.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

Los Angeles'taki orman yangınlarında aile evini kaybeden Heidi, bu sabah gözyaşlarına boğuldu.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

JAMES WOODS

Oscar adayı aktör James Woods, mülkünden iki blok ötede tamamen alevler içinde kalan bir evin görüntülerini paylaştı.

MARK HAMILL

Star Wars oyuncusu Mark Hamill, salı gecesi Malibu'daki evinden "son dakika" tahliyesi sırasında çıkarıldığını açıkladı.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

BEN AFFLECK

ABD'li oyuncu ve film yapımcısı Ben Affleck, Kaliforniya'daki yıkıcı orman yangınlarından tahliye edildikten sonra eski eşi Jennifer Garner'ın evine koştu. 52 yaşındaki Affleck, üç çocuğunu paylaştığı eski eşinden kısa bir mesafede yaşıyor.

DailyMail.com'a konuşan kaynaklar, adamın aileyi almak için hızla evlerine gittiğini ve daha sonra hepsinin güvenli bir yere kaçtığını söyledi.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

CAMERON MATHISON

General Hospital dizisinin yıldızı Cameron Mathison'ın Los Angeles'taki evi de yangında kül oldu.

Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…

JAMIE LEE CURTIS

Jamie Lee Curtis tahliye edildi ve evinin yanıp yanmadığını bilmiyor.

MARİA SHRIVER

Arnold Schwarzenegger'in eski eşi ve Kaliforniya'nın eski First Lady'si Maria Shriver, evlerin kömürleşmiş kalıntılarının, bütün bir sokağın yerle bir olduğu ve geriye hiçbir şey kalmadığı görüntüler paylaştı.