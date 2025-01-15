Oscar Töreni’ni de Los Angeles yangınları vurdu: İptal mi ediliyor

Tom Hanks, Emma Stone, Meryl Streep ve Steven Spielberg gibi yıldızların başını çektiği resmi Akademi Ödülleri komiteleri durumu her gün takip ediyor.

Kaliforniya'daki yangınlarda şu ana kadar en az 25 kişi hayatını kaybetti ancak acil servisler enkaz altında arama yaptıkça bu sayının artması bekleniyor.

Çok sayıda Hollywood yıldızının evi yangınlarda kül oldu. Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle'ın Montecito'daki 12 milyon sterlinlik (14,6 milyon dolar) evi de şiddetli rüzgarların orman yangınlarını kendilerine doğru yöneltme tehdidi nedeniyle dün gece yüksek alarmdaydı.

ADAYLIKLAR ERTELENDİ

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, başlangıçta 17 Ocak Cuma günü yapılması planlanan Oscar adaylıklarının açıklanmasını tekrar erteleme kararı aldı. Los Angeles'taki yangınların bölgeyi harap etmesi nedeniyle, adaylık duyurusu yüz yüze katılım olmaksızın sanal bir etkinlik aracılığıyla 23 Ocak perşembe günü düzenlenecek.

Akademi CEO'su Bill Kramer ve başkanı Janet Yang tarafından imzalanan bir bildiride kurum, yangın mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve "Yangınların etkisi ve toplumumuzdaki birçok insanın yaşadığı derin kayıplar karşısında perişan durumdayız" dedi.

Kararın hem yangınlardan etkilenenleri destekleme ihtiyacına hem de bölgenin şu anda karşı karşıya olduğu lojistik zorluklara yanıt verdiğini belirttiler. Oylama süresi, Akademi üyelerinin mevcut zorluklar arasında seçim sürecini tamamlayabilmelerini sağlamak için 17 Ocak'a kadar uzatıldı. Ancak geleneksel aday öğle yemeği gibi diğer ilgili etkinlikler bu yıl iptal edildi.