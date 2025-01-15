Oscar Töreni’ni de Los Angeles yangınları vurdu: İptal mi ediliyor

Oscar ödül töreni ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde ölümcül orman yangınları nedeniyle 96 yıllık tarihinde ilk kez iptal edilme tehlikesiyle karşı karşıya.
HOLLYWOOD YILDIZLARI TAKİPTE
Tom Hanks, Emma Stone, Meryl Streep ve Steven Spielberg gibi yıldızların başını çektiği resmi Akademi Ödülleri komiteleri durumu her gün takip ediyor.
25 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaliforniya'daki yangınlarda şu ana kadar en az 25 kişi hayatını kaybetti ancak acil servisler enkaz altında arama yaptıkça bu sayının artması bekleniyor.
200.000'den fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken 88.000 kişi hala tahliye emri altında bulunuyor.
HARRY VE MEGHAN'IN EVİ DE TEHLİKEDE
Çok sayıda Hollywood yıldızının evi yangınlarda kül oldu. Sussex Dükü Harry ile eşi Meghan Markle'ın Montecito'daki 12 milyon sterlinlik (14,6 milyon dolar) evi de şiddetli rüzgarların orman yangınlarını kendilerine doğru yöneltme tehdidi nedeniyle dün gece yüksek alarmdaydı.
ADAYLIKLAR ERTELENDİ
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, başlangıçta 17 Ocak Cuma günü yapılması planlanan Oscar adaylıklarının açıklanmasını tekrar erteleme kararı aldı. Los Angeles'taki yangınların bölgeyi harap etmesi nedeniyle, adaylık duyurusu yüz yüze katılım olmaksızın sanal bir etkinlik aracılığıyla 23 Ocak perşembe günü düzenlenecek.
Akademi CEO'su Bill Kramer ve başkanı Janet Yang tarafından imzalanan bir bildiride kurum, yangın mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve "Yangınların etkisi ve toplumumuzdaki birçok insanın yaşadığı derin kayıplar karşısında perişan durumdayız" dedi.
Kararın hem yangınlardan etkilenenleri destekleme ihtiyacına hem de bölgenin şu anda karşı karşıya olduğu lojistik zorluklara yanıt verdiğini belirttiler. Oylama süresi, Akademi üyelerinin mevcut zorluklar arasında seçim sürecini tamamlayabilmelerini sağlamak için 17 Ocak'a kadar uzatıldı. Ancak geleneksel aday öğle yemeği gibi diğer ilgili etkinlikler bu yıl iptal edildi.
OSCAR TÖRENİ İPTAL EDİLECEK Mİ?
Değişikliklere rağmen Oscar töreni hala 2 Mart Pazar günü için planlanıyor. Kramer ve Yang, film sektörüne olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler ve "Dayanıklı ve şefkatli sektörümüze saygı göstermeye kararlıyız. Ayrıca yangınlardan etkilenenleri ve azaltma çabalarına yardımcı olan ön saflardaki çalışanları da takdir etmek istiyoruz." şeklinde konuştular.