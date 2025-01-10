Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

Bölgesinde Pacific Palisades'in de bulunduğu Los Angeles Belediye Meclisi üyesi Traci Park, şehrin su sistemlerinin kritik derecede yetersiz finanse edilen altyapı parçalarından biri olduğunu söyledi.

"Su şebekemizle ilgili her yerde çevresel felaketler yaşanabilir" diyen Park, bazı şebekelerin asırlık olduğuna dikkat çekti ve "Şehrimiz büyüdükçe onu desteklemek için ihtiyaç duyduğumuz altyapıyı yükseltmedik ve genişletmedik." şeklinde konuştu.

"İtfaiyecilerimiz dün itfaiye araçları ve yangın musluklarıyla büyük bir orman yangınıyla mücadele ediyordu. Orman yangınına bu şekilde müdahale edilmez" dedi.