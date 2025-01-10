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Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

Los Angeles'ta günlerdir kontrol altına alınamayan yangınlarda skandallar peş peşe ortaya çıkıyor. Yangınlar patlak verdiğinde Belediye Başkanı Karen Bass'ın yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Bass, muhabirlerin sorularını geçiştirdi. Öte yandan yangın başladıktan ancak saatler sonra bölgeye destek gittiği öğrenildi. Belediye Başkanı Bass'ın geçtiğimiz haftalarda itfaiye teşkilatından yaptığı 17 milyon dolarlık bütçe kesintisi büyük tepki çekerken itfaiye görevlileri ise musluklardan su akmadığını ve depoların boş olduğunu söyledi. İşte, Los Angeles skandalları...

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 13:09 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 13:21
Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlar üç gündür kontrol altına alınamıyor. Binlerce ev küle dönerken belediyeye tepki yağıyor.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

LOS ANGELES YANARKEN BELEDİYE BAŞKANI GANA'DAYDI

İtfaiye ekiplerinin yetersiz kaldığı, su sistemlerinin talebi karşılayamadığı açıkça görülürken Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın yangınlar sırasında binlerce kilometre uzakta, Gana gezisinde olduğu ortaya çıktı.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

MÜDAHALE SAATLER SONRA BAŞLADI

CBS News muhabirleri, Palisades yangınları patlak verdikten sonra bölgede hiçbir müdahale aracının bulunmadığına dikkat çekti. Resmi müdahalenin ancak yangından birkaç saat sonra geldiğine dikkat çekildi.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

GAZETECİ SORDU BASS GEÇİŞTİRDİ

Belediye Başkanı Karen Bass ise tepkilerin ana odağı. CBS News muhabiri, basın toplantısı sırasında Bass'a yangın başladığı saatlere dair "O sırada ülke dışındaydınız. Bu hazırlıksızlığın ve tepkinin sebebi nedir?" sorusunu yöneltti. Bass ise cevap vermek yerine hemen konuyu değiştirdi ve "Hayatları korumamız, hayatları kurtarmamız, evleri kurtarmamız gerekiyor" dedi.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

Muhabiri geçiştirmeye çalışan Bass, sözlerine "Merak etmeyin, bu yapıldığında, güvende olduğumuzda, hayatlar ve evler kurtarıldığında, kesinlikle neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını incelemek ve herhangi bir kurumu, departmanı, bireyi vb. düzeltmek veya sorumlu tutmak için bir değerlendirme yapacağız." şeklinde devam etti.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

LOS ANGELES YANGININDA SAYISIZ SKANDAL

Los Angeles'ta bir türlü kontrol altına alınamayan yangınlarla ilgili çok sayıda skandal var.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

YANGIN BÜTÇESİNDEN 17 MİLYON DOLAR KESİNTİ

Bass tarafından geçen yıl onaylanan bütçede yangın felaketlerine hazırlık için kullanılan fazla mesai bütçesinden yaklaşık 7 milyon dolar, itfaiye teşkilatı için ayrılan bütçeden toplamda 17 milyon dolar kesinti yapıldığı ortaya çıktı.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

İTFAİYE ŞEFİ UYARMIŞTI

NBC Los Angeles'ın haberine göre, Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley'nin Belediye Başkanı Karen Bass'ı birkaç hafta önce yayımladığı bir yazıda, bütçe kesintisinin "teşkilatın orman yangınları da dahil olmak üzere büyük ölçekli acil durumlara hazırlanma, eğitim alma ve müdahale etme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığı" konusunda uyarmıştı.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

MUSLUKLAR KURUDU

İtfaiye görevlileri hortumlarını bağlayıp alevleri söndürmeye çalışırken şehrin dört bir yanındaki evlerde musluklar kurudu. Palisades Highlans mahallesinde görev yapan küçük bir gezici devriyeden Yüzbaşı Easton, yangın musluklarının tamamen kuruduğunu, su çıkaramadıklarını söyledi.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

POMPA VE DEPOLAMA SİSTEMİ ANCAK BİRKAÇ EVİ KURTARIR

Los Angeles su departmanının eski başkanı Bay Adams, pompa ve depolama sisteminin yüzlerce evi yakacak bir yangın için değil, birkaç evi yakabilecek bir yangın için tasarlandığını söyledi ve "Eğer bu bir norm haline gelecekse, sistemlerin nasıl tasarlandığı konusunda bazı yeni düşüncelere ihtiyaç duyulacak" dedi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı şefi Kristin M. Crowley, perşembe akşamı itfaiyecilerin yangın musluklarına musluk takmayı tamamen bıraktığını söyledi ve "Şu anda yangın musluklarını kullanmıyoruz" dedi.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

ASIRLIK ŞEBEKE

Bölgesinde Pacific Palisades'in de bulunduğu Los Angeles Belediye Meclisi üyesi Traci Park, şehrin su sistemlerinin kritik derecede yetersiz finanse edilen altyapı parçalarından biri olduğunu söyledi.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

"Su şebekemizle ilgili her yerde çevresel felaketler yaşanabilir" diyen Park, bazı şebekelerin asırlık olduğuna dikkat çekti ve "Şehrimiz büyüdükçe onu desteklemek için ihtiyaç duyduğumuz altyapıyı yükseltmedik ve genişletmedik." şeklinde konuştu.

"İtfaiyecilerimiz dün itfaiye araçları ve yangın musluklarıyla büyük bir orman yangınıyla mücadele ediyordu. Orman yangınına bu şekilde müdahale edilmez" dedi.

Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş