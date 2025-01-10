Los Angeles yangınında skandal üstüne skandal! Belediye başkanı yurtdışında, şebeke asırlık, depolar boş

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde yangınlar üç gündür kontrol altına alınamıyor. Binlerce ev küle dönerken belediyeye tepki yağıyor.
LOS ANGELES YANARKEN BELEDİYE BAŞKANI GANA'DAYDI
İtfaiye ekiplerinin yetersiz kaldığı, su sistemlerinin talebi karşılayamadığı açıkça görülürken Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın yangınlar sırasında binlerce kilometre uzakta, Gana gezisinde olduğu ortaya çıktı.
MÜDAHALE SAATLER SONRA BAŞLADI
CBS News muhabirleri, Palisades yangınları patlak verdikten sonra bölgede hiçbir müdahale aracının bulunmadığına dikkat çekti. Resmi müdahalenin ancak yangından birkaç saat sonra geldiğine dikkat çekildi.
GAZETECİ SORDU BASS GEÇİŞTİRDİ
Belediye Başkanı Karen Bass ise tepkilerin ana odağı. CBS News muhabiri, basın toplantısı sırasında Bass'a yangın başladığı saatlere dair "O sırada ülke dışındaydınız. Bu hazırlıksızlığın ve tepkinin sebebi nedir?" sorusunu yöneltti. Bass ise cevap vermek yerine hemen konuyu değiştirdi ve "Hayatları korumamız, hayatları kurtarmamız, evleri kurtarmamız gerekiyor" dedi.
Muhabiri geçiştirmeye çalışan Bass, sözlerine "Merak etmeyin, bu yapıldığında, güvende olduğumuzda, hayatlar ve evler kurtarıldığında, kesinlikle neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını incelemek ve herhangi bir kurumu, departmanı, bireyi vb. düzeltmek veya sorumlu tutmak için bir değerlendirme yapacağız." şeklinde devam etti.
LOS ANGELES YANGININDA SAYISIZ SKANDAL
Los Angeles'ta bir türlü kontrol altına alınamayan yangınlarla ilgili çok sayıda skandal var.
YANGIN BÜTÇESİNDEN 17 MİLYON DOLAR KESİNTİ
Bass tarafından geçen yıl onaylanan bütçede yangın felaketlerine hazırlık için kullanılan fazla mesai bütçesinden yaklaşık 7 milyon dolar, itfaiye teşkilatı için ayrılan bütçeden toplamda 17 milyon dolar kesinti yapıldığı ortaya çıktı.
İTFAİYE ŞEFİ UYARMIŞTI
NBC Los Angeles'ın haberine göre, Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley'nin Belediye Başkanı Karen Bass'ı birkaç hafta önce yayımladığı bir yazıda, bütçe kesintisinin "teşkilatın orman yangınları da dahil olmak üzere büyük ölçekli acil durumlara hazırlanma, eğitim alma ve müdahale etme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığı" konusunda uyarmıştı.
MUSLUKLAR KURUDU
İtfaiye görevlileri hortumlarını bağlayıp alevleri söndürmeye çalışırken şehrin dört bir yanındaki evlerde musluklar kurudu. Palisades Highlans mahallesinde görev yapan küçük bir gezici devriyeden Yüzbaşı Easton, yangın musluklarının tamamen kuruduğunu, su çıkaramadıklarını söyledi.
POMPA VE DEPOLAMA SİSTEMİ ANCAK BİRKAÇ EVİ KURTARIR
Los Angeles su departmanının eski başkanı Bay Adams, pompa ve depolama sisteminin yüzlerce evi yakacak bir yangın için değil, birkaç evi yakabilecek bir yangın için tasarlandığını söyledi ve "Eğer bu bir norm haline gelecekse, sistemlerin nasıl tasarlandığı konusunda bazı yeni düşüncelere ihtiyaç duyulacak" dedi.
Los Angeles İtfaiye Departmanı şefi Kristin M. Crowley, perşembe akşamı itfaiyecilerin yangın musluklarına musluk takmayı tamamen bıraktığını söyledi ve "Şu anda yangın musluklarını kullanmıyoruz" dedi.
ASIRLIK ŞEBEKE
Bölgesinde Pacific Palisades'in de bulunduğu Los Angeles Belediye Meclisi üyesi Traci Park, şehrin su sistemlerinin kritik derecede yetersiz finanse edilen altyapı parçalarından biri olduğunu söyledi.
"Su şebekemizle ilgili her yerde çevresel felaketler yaşanabilir" diyen Park, bazı şebekelerin asırlık olduğuna dikkat çekti ve "Şehrimiz büyüdükçe onu desteklemek için ihtiyaç duyduğumuz altyapıyı yükseltmedik ve genişletmedik." şeklinde konuştu.
"İtfaiyecilerimiz dün itfaiye araçları ve yangın musluklarıyla büyük bir orman yangınıyla mücadele ediyordu. Orman yangınına bu şekilde müdahale edilmez" dedi.