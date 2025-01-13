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2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD'yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

ABD günlerdir alevlerle cebelleşirken gündemi sarsacak bir detay ortaya çıktı. ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) ve Uzay Sistemleri Komutanlığı üslerinin Los Angeles yangınlarına çok yakın bir konumda olduğu ve burada elektromanyetik deneyler yapıldığı tespit edildi. 2023'teki Hawaii yangınlarının dibindeki ABD Hava Kuvvetleri üssünde de yönlendirilmiş enerji silahlarının deneylerinin yapılması şaibeyi daha da artırdı. Gizemli üsler elektromanyetik deneyler "ABD'yi ABD ordusu mu yaktı?" sorusunu sordurdu.

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Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 16:38 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 16:56
2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

ABD'nin Los Angeles kenti günlerdir yangınlarla boğuşuyor.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

"Süper gücü" aciz bırakan alev kapanında şu ana kadar 24 ABD vatandaşı can verdi.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

Yangınlar milyarlarca dolarlık ekonomik zarara yol açtı. Afet bölgesinde yağmalar baş gösterirken FBI'ın halktan yardım istemesi ABD kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

Felaket sonrası ABD'yi sarsacak bir detay ortaya çıktı.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

YANGINA ÇOK YAKIIN MESAFEDE HAVA ÜSSÜ!

Palisades yangınından yaklaşık otuz mil uzakta, Los Angeles'ın El Segundo bölgesinde, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) ile bağlantılı Uzay Sistemleri Komutanlığı uhdesinde bir hava üssü bulunuyor.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

ELEKTROMANYETİK DETAYLAR

Bahse konu hava üssünde uçak ve İHA'lara karşı hava savunmasında kullanılan THOR elektromanyetik silahları bulunuyor.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

ABD ordusunun resmi hesaplarında Los Angeles'taki üste deneyler yapıldığı açıkça ifade ediliyor;

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

Ortak konumlu Saha Komutanlığımız SSC, savaşçılar için ölümcül ve dayanıklı uzay kabiliyetleri geliştirmek, edinmek, donatmak, sahaya sürmek ve sürdürmekten sorumludur.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

Sahaya sürmenin bir parçası olarak, komuta fırlatma operasyonlarından, yörüngede kontrolden, gelişimsel testlerden, askeri uydu takımyıldızlarının ve diğer Savunma Bakanlığı uzay sistemlerinin sürdürülmesinden ve bakımından sorumludur. 15 milyar dolarlık bir uzay edinim bütçesiyle SSC, ülke genelinde coğrafi olarak ayrılmış 16 birime yayılmış toplam 15 bin personele sahiptir.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

Ayrıca Los Angeles'taki Uzay Sistemleri Komutanlığı'nda DIRECTED ENERGY FUTURES (DE) adı altında yönlendirilmiş enerji silahları deneyleri yapılıyor.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

Bu somut veriler yangının yönlendirilmiş enerji silahlarının deneyi sırasında çıkmış olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

Los Angeles'ta yangının başladığı nokta ile deney yapılan Amerikan üssü arasında 22 mil'lik bir mesafe bulunuyor.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

Tam da bu noktada Ağustos 2023 tarihli Hawaii yangınları akıllara geldi. Maui adasında bir dizi orman yangınları çıkmış, 97 kişi can vermişti...

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

Los Angeles'ta olduğu gibi Hawaii'de de yangının başladığı noktanın çok yakınında ABD Hava Kuvvetleri üssü bulunuyor. Üstelik bahse konu üste yönlendirilmiş enerji silahlarının deneylerinin yapıldığı söyleniyor.

2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

"ABD'Yİ ABD ORDUSU MU YAKTI?"

Tüm bu somut veriler "ABD'yi ABD ordusu mu yaktı?" sorusunu sordurdu.



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