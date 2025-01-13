2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

ABD'nin Los Angeles kenti günlerdir yangınlarla boğuşuyor.
"Süper gücü" aciz bırakan alev kapanında şu ana kadar 24 ABD vatandaşı can verdi.
Yangınlar milyarlarca dolarlık ekonomik zarara yol açtı. Afet bölgesinde yağmalar baş gösterirken FBI'ın halktan yardım istemesi ABD kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.
Felaket sonrası ABD'yi sarsacak bir detay ortaya çıktı.
YANGINA ÇOK YAKIIN MESAFEDE HAVA ÜSSÜ!
Palisades yangınından yaklaşık otuz mil uzakta, Los Angeles'ın El Segundo bölgesinde, ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL) ile bağlantılı Uzay Sistemleri Komutanlığı uhdesinde bir hava üssü bulunuyor.
ELEKTROMANYETİK DETAYLAR
Bahse konu hava üssünde uçak ve İHA'lara karşı hava savunmasında kullanılan THOR elektromanyetik silahları bulunuyor.
ABD ordusunun resmi hesaplarında Los Angeles'taki üste deneyler yapıldığı açıkça ifade ediliyor;
Ortak konumlu Saha Komutanlığımız SSC, savaşçılar için ölümcül ve dayanıklı uzay kabiliyetleri geliştirmek, edinmek, donatmak, sahaya sürmek ve sürdürmekten sorumludur.
Sahaya sürmenin bir parçası olarak, komuta fırlatma operasyonlarından, yörüngede kontrolden, gelişimsel testlerden, askeri uydu takımyıldızlarının ve diğer Savunma Bakanlığı uzay sistemlerinin sürdürülmesinden ve bakımından sorumludur. 15 milyar dolarlık bir uzay edinim bütçesiyle SSC, ülke genelinde coğrafi olarak ayrılmış 16 birime yayılmış toplam 15 bin personele sahiptir.
Ayrıca Los Angeles'taki Uzay Sistemleri Komutanlığı'nda DIRECTED ENERGY FUTURES (DE) adı altında yönlendirilmiş enerji silahları deneyleri yapılıyor.
Bu somut veriler yangının yönlendirilmiş enerji silahlarının deneyi sırasında çıkmış olma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Los Angeles'ta yangının başladığı nokta ile deney yapılan Amerikan üssü arasında 22 mil'lik bir mesafe bulunuyor.
Tam da bu noktada Ağustos 2023 tarihli Hawaii yangınları akıllara geldi. Maui adasında bir dizi orman yangınları çıkmış, 97 kişi can vermişti...
Los Angeles'ta olduğu gibi Hawaii'de de yangının başladığı noktanın çok yakınında ABD Hava Kuvvetleri üssü bulunuyor. Üstelik bahse konu üste yönlendirilmiş enerji silahlarının deneylerinin yapıldığı söyleniyor.
"ABD'Yİ ABD ORDUSU MU YAKTI?"
Tüm bu somut veriler "ABD'yi ABD ordusu mu yaktı?" sorusunu sordurdu.