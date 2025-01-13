2023 Hawaii 2025 Los Angeles! ABD’yi ABD ordusu mu yaktı? Hava Kuvvetlerinde gizemli üsler elektromanyetik deneyler

Ortak konumlu Saha Komutanlığımız SSC, savaşçılar için ölümcül ve dayanıklı uzay kabiliyetleri geliştirmek, edinmek, donatmak, sahaya sürmek ve sürdürmekten sorumludur.

Sahaya sürmenin bir parçası olarak, komuta fırlatma operasyonlarından, yörüngede kontrolden, gelişimsel testlerden, askeri uydu takımyıldızlarının ve diğer Savunma Bakanlığı uzay sistemlerinin sürdürülmesinden ve bakımından sorumludur. 15 milyar dolarlık bir uzay edinim bütçesiyle SSC, ülke genelinde coğrafi olarak ayrılmış 16 birime yayılmış toplam 15 bin personele sahiptir.