Yüz yıllık su borusu patladı mahalle buz tuttu! Detroit’te 1 buçuk metre don

ABD'nin Michigan eyaletindeki Detroit şehrinde yüz yıllık su borusu patladı. Su borusunun patlamasının ardından bir mahalle sular altında kalırken düşen hava sıcaklığı dolayısıyla sokaklar buz tuttu.

SU BORUSU PATLADI MAHALLEYİ BASAN SU BUZ TUTTU Detroit'teki Beard ve Rowan bölgesinde yüz yıllık su boru hattı patlayınca mahalleyi su bastı. Hava sıcaklığının -21 derece olduğu bölgede fışkıran sular anında dondu. Sokaklar, arabalar ve evler kalın buz tabakası altında kaldı.

BİR BUÇUK METRE BUZ! Yaklaşık bir buçuk metre olan buz kalınlığı arabaların camlarına kadar ulaştı. Büyük Göller Su İdaresi (GLWA) pazartesi sabahı yaptığı açıklamada, güneybatı Detroit'teki Beard ve Rowan bölgesinde 54 inçlik bir su iletim ana borusunun patladığını söyledi.

Şehir yetkililerine göre en az 54 yetişkin, 22 çocuk ve 12 evcil hayvan kurtarıldı. Etkilenen sakinler, bazıları teknelerle olmak üzere acil müdahale ekipleri tarafından dışarı taşınırken bazı aileler evlerinde elektrik ve su kesintisi yaşanması nedeniyle otellere taşınmak zorunda kaldı.