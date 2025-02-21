Geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair'ın kendisinden bir çocuk doğurduğunu iddia etmesi ile gündeme bomba gibi düşen ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi milyarder Elon Musk, bu kez de çocuklarına bakmadığı iddiası ile gündemde.
GRIMES ELON MUSK'A X HESABINDAN YALVARDI
Elon Musk'ın eski sevgilisi ve X Æ A-Xii, 4, Exa Dark Sideræl, 3 ve Techno Mechanicus adlı üç çocuğunun annesi olan Kanadalı şarkıcı Grimes, Musk'ın çocuklarına bakmadığını iddia etti.
ÇOCUKLARINDAN BİRİ ÇOK HASTA
Grimes X hesabında 20 Şubat'ta paylaştığı ve ardından sildiği paylaşımlarında Musk'a "Lütfen çocuğumuzun tıbbi krizi hakkında yanıt ver" diye yalvardı.
Grimes ayrıca "Bunu kamuoyuna duyurmaktan üzgünüm ancak bu durumu görmezden gelmek artık kabul edilemez. Bu konuya acilen müdahale edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı fakat tıbbi kriz ile ilgili detay vermedi.
"BU ACİL ELON"
Grimes tweetlerinde Musk'a ayrıca "Eğer benimle konuşmak istemiyorsan lütfen bunu çözebilecek birini görevlendir veya işe al, böylece bu konuda ilerleme kaydedebiliriz. Bu acil, Elon" dedi.
"ÇOCUĞUMUZ SAKAT KALACAK" DEDİ MUSK'A KÜFRETTİ
Grimez kendisine cevap veren bir X kullanıcısına ise Elon Musk hakkında "Hiçbir ayrıntı vermeyeceğim ama mesajlara, aramalara veya e-postalara cevap vermiyor ve her toplantıyı atlıyor ve eğer en kısa sürede cevap vermezse çocuğumuz hayat boyu sakat kalacak. Bu yüzden onun s------ cevabını vermesine ihtiyacım var ve eğer kamuoyu baskısı uygulamak zorunda kalırsam sanırım o zaman bu noktadayız." şeklinde cevap verdi.
MUSK GRIMES'IN HESABINI MI KISITLADI?
Ayrı bir yanıtta, Grimes bir hayranın kendisine X'te "gölge yasaklı" olduğunu tweetlerinin sadece "yanıtlar" bölümünde görüneceğini söylemesinin ardından güldü, bu da gönderilerinin kısıtlandığı ve başkaları tarafından daha az görülebildiği anlamına geliyor. Hayran tarafından paylaşılan bir öncesi ve sonrası ekran görüntüsünde, Grimes'ın tweeti bir tarafta görünüyor ancak diğer tarafta kaldırılmış gibi görünüyor.
Bir sosyal medya kullanıcısı Grimes'a oğlunu bir çocuk doktoruna götürüp götürmediğini sorduğunda ikinci bir görüş aldı ve Grimes, "Evet" cevabını verdi.
Musk, Grimes'a henüz kamuoyuna açık bir yanıt vermedi.
PEOPLE'a konuşan bir kaynak, Musk için "Çocuklarının hayatlarında yer almak yerine, komik tweetler atmayı tercih ediyor." dedi.
Grimes Musk'a, Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te ilk kez saldırmadı. Şubat ayı başlarında, Musk'ın X Æ A-Xii'yi Oval Ofis'e götürmesine itiraz etmiş ve ziyareti X'teki rastgele bir kullanıcı aracılığıyla öğrendiğini açıklamıştı.