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Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı milyarder Elon Musk bir çocuk iddiasıyla daha gündeme bomba gibi düştü. Musk'ın üç çocuğunun annesi şarkıcı Grimes, milyarderin çocuklarına bakmadığını iddia etti ve X hesabından resmen yalvardı. Musk'a seslenen Grimes, bir yandan eski sevgilisine küfrederken "Eğer en kısa sürede cevap vermezse çocuğumuz hayat boyu sakat kalacak" dedi.

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Giriş Tarihi :21 Şubat 2025 , 13:49 Güncelleme Tarihi :21 Şubat 2025 , 13:52
Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

Geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Ashley St. Clair'ın kendisinden bir çocuk doğurduğunu iddia etmesi ile gündeme bomba gibi düşen ABD Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi milyarder Elon Musk, bu kez de çocuklarına bakmadığı iddiası ile gündemde.

Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

GRIMES ELON MUSK'A X HESABINDAN YALVARDI

Elon Musk'ın eski sevgilisi ve X Æ A-Xii, 4, Exa Dark Sideræl, 3 ve Techno Mechanicus adlı üç çocuğunun annesi olan Kanadalı şarkıcı Grimes, Musk'ın çocuklarına bakmadığını iddia etti.

Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

ÇOCUKLARINDAN BİRİ ÇOK HASTA

Grimes X hesabında 20 Şubat'ta paylaştığı ve ardından sildiği paylaşımlarında Musk'a "Lütfen çocuğumuzun tıbbi krizi hakkında yanıt ver" diye yalvardı.

Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

Grimes ayrıca "Bunu kamuoyuna duyurmaktan üzgünüm ancak bu durumu görmezden gelmek artık kabul edilemez. Bu konuya acilen müdahale edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı fakat tıbbi kriz ile ilgili detay vermedi.

Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Grimes ve Elon Musk'ın üç çocuğu var : X Æ A-Xii, 4, Exa Dark Sideræl, 3 ve Techno Mechanicus, 2. Musk'a attığı tweetlerde hangi çocuktan bahsettiği belirsiz.

Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

"BU ACİL ELON"

Grimes tweetlerinde Musk'a ayrıca "Eğer benimle konuşmak istemiyorsan lütfen bunu çözebilecek birini görevlendir veya işe al, böylece bu konuda ilerleme kaydedebiliriz. Bu acil, Elon" dedi.

Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

"ÇOCUĞUMUZ SAKAT KALACAK" DEDİ MUSK'A KÜFRETTİ

Grimez kendisine cevap veren bir X kullanıcısına ise Elon Musk hakkında "Hiçbir ayrıntı vermeyeceğim ama mesajlara, aramalara veya e-postalara cevap vermiyor ve her toplantıyı atlıyor ve eğer en kısa sürede cevap vermezse çocuğumuz hayat boyu sakat kalacak. Bu yüzden onun s------ cevabını vermesine ihtiyacım var ve eğer kamuoyu baskısı uygulamak zorunda kalırsam sanırım o zaman bu noktadayız." şeklinde cevap verdi.

Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

MUSK GRIMES'IN HESABINI MI KISITLADI?

Ayrı bir yanıtta, Grimes bir hayranın kendisine X'te "gölge yasaklı" olduğunu tweetlerinin sadece "yanıtlar" bölümünde görüneceğini söylemesinin ardından güldü, bu da gönderilerinin kısıtlandığı ve başkaları tarafından daha az görülebildiği anlamına geliyor. Hayran tarafından paylaşılan bir öncesi ve sonrası ekran görüntüsünde, Grimes'ın tweeti bir tarafta görünüyor ancak diğer tarafta kaldırılmış gibi görünüyor.

Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

Bir sosyal medya kullanıcısı Grimes'a oğlunu bir çocuk doktoruna götürüp götürmediğini sorduğunda ikinci bir görüş aldı ve Grimes, "Evet" cevabını verdi.

Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

Musk, Grimes'a henüz kamuoyuna açık bir yanıt vermedi.

PEOPLE'a konuşan bir kaynak, Musk için "Çocuklarının hayatlarında yer almak yerine, komik tweetler atmayı tercih ediyor." dedi.

Grimes eski sevgilisi Elon Musk’a X’te önce yalvardı sonra küfretti: Çocuğumuz sakat kalacak

Grimes Musk'a, Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te ilk kez saldırmadı. Şubat ayı başlarında, Musk'ın X Æ A-Xii'yi Oval Ofis'e götürmesine itiraz etmiş ve ziyareti X'teki rastgele bir kullanıcı aracılığıyla öğrendiğini açıklamıştı.