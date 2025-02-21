"BU ACİL ELON" Grimes tweetlerinde Musk'a ayrıca "Eğer benimle konuşmak istemiyorsan lütfen bunu çözebilecek birini görevlendir veya işe al, böylece bu konuda ilerleme kaydedebiliriz. Bu acil, Elon" dedi.

"ÇOCUĞUMUZ SAKAT KALACAK" DEDİ MUSK'A KÜFRETTİ Grimez kendisine cevap veren bir X kullanıcısına ise Elon Musk hakkında "Hiçbir ayrıntı vermeyeceğim ama mesajlara, aramalara veya e-postalara cevap vermiyor ve her toplantıyı atlıyor ve eğer en kısa sürede cevap vermezse çocuğumuz hayat boyu sakat kalacak. Bu yüzden onun s------ cevabını vermesine ihtiyacım var ve eğer kamuoyu baskısı uygulamak zorunda kalırsam sanırım o zaman bu noktadayız." şeklinde cevap verdi.

MUSK GRIMES'IN HESABINI MI KISITLADI? Ayrı bir yanıtta, Grimes bir hayranın kendisine X'te "gölge yasaklı" olduğunu tweetlerinin sadece "yanıtlar" bölümünde görüneceğini söylemesinin ardından güldü, bu da gönderilerinin kısıtlandığı ve başkaları tarafından daha az görülebildiği anlamına geliyor. Hayran tarafından paylaşılan bir öncesi ve sonrası ekran görüntüsünde, Grimes'ın tweeti bir tarafta görünüyor ancak diğer tarafta kaldırılmış gibi görünüyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı Grimes'a oğlunu bir çocuk doktoruna götürüp götürmediğini sorduğunda ikinci bir görüş aldı ve Grimes, "Evet" cevabını verdi.